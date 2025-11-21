[RADIO] Emission spéciale 45 ans RAL et presque 20 ans Tranche d’Anar

Ceci est l’ émission spéciale de Tranche d’anar en studio de RAL suite à l’évènement fête 45 ans de Radio Air Libre au Cinema Nova le samedi 29 novembre à partir de 16h. Le 27/11/1980 création de l’ASBL Airs Libres.
Depuis 45 ans, des centaines d’animateur·ice·s ont assuré la gestion de cette radio associative. Nous fêtons cette presque moitié de siècle au cinéma Nova, proposant deux films qui parlent des radios libres d’ici et d’Afrique, des discussions sur les ondes qui se métamorphosent en fils de toile et s’étendent aujourd’hui à l’infini. Nous prolongerons la soirée au bar, en breuvages et en musiques !
Et pendant cette émission on parlera aussi de la presque 20 ans existance de l’émission Tranche d’Anar à Radio Air Libre avec plusieurs membres de Tranche d’anar qui ont fait partie et qui font toujours ou encore partie de l’émission et on passerai pleins d’extraits de son de certains parties typiques des anciens d’ émissions tranche d’anar et les différents collaborations. Et on terminera avec l’agenda militante de stuut.info.
Plus d’info : programmation de la fête de 45 ans RAL au cinema nova
