[RADIO] En direct / Émission spéciale contre les violences policière

13 décembre - 17h00 - radiopanik.org / 105.4 FM / Mona

Racismes / Colonialismes Prisons / Anticarcéral Soutien / Entraide Violences policières

Deux heures de direct pour prendre soin de nos voix, de nos mémoires et de nos colères collectives.

Ce samedi, de 17h à 19h, une équipe de participant·es réuni·es pour l’occasion s’installe au MONA et décortique le 1312 – ACAB – All Cops Are Bastards. C’est l’occasion d’un état des lieux de l’escalade des violences institutionnelles et répressives, de nommer et dénoncer les injustices depuis le 7 octobre 2023 et le début du génocide à Gaza envers les voix qui s’organisent pour la Palestine à Bruxelles : depuis le point de bascule du passage du gouvernement « ARIZONA » qui raffle, enferme et tue les personnes irrégularisées.

L’occasion aussi de faire un point sur ce qu’il se passe dans des pays d’Europe du Sud-Est, depuis la Serbie qui se révolte, depuis le Kosovo et les projets de prisons belges pour les personnes sans papiers, depuis Frontex et ses implantations sur la route des Balkans jusqu’aux gares de Bruxelles.

Tout au long du programme, des collectifs et personnes se succéderont pour reconstruire des récits, tisser des liens entre les luttes, et affirmer l’importance de l’archivage dans la résistance.

L’émission fera entendre les voix de collectifs et des personnes en lutte dont :

  • OSVP (Outils Solidaires contre les Violences Policières),
  • Zone Neutre (collectif de lutte pour le logement et la résistance aux expulsions),
  • Front de Mères (une organisation politique qui lutte contre les discriminations et les violences que subissent les enfants),
  • Lum, student in Kosovo (Termokiss, Komuna)
  • Filip / Vlahek, student in Serbia (GOMILA NAJJAČE, Filološki Fakultet Blokada) & Dimitrije Čpajak (Akademija Umetnosti)
  • Témoignages anonymes de personnes ayant subies des violences policières.

Sources des textes lus à l’antenne :

  • Dom Helder Camara "trois sortes de violences"
  • Gwendoline Ricordeau "Pour elles toutes"

Une émission réalisée avec l’aide de la collective tuba et le collectif Pied de Biche.

  • Dans le cadre d’une aprem 1312 au Mona :

Voir en ligne : https://www.radiopanik.org/emissions/les-ondes-d-a-cote/radio-1312-1

 samedi 13 décembre 2025  17h00 - 19h00 iCal
 radiopanik.org / 105.4 FM / Mona,

 

225 Avenue de Jette

13 décembre - 18h30 - Recyclart

❤️‍🔥𝟏3/1𝟐 𝐏A𝐑T𝐘 ❤️‍🔥

Pour la journée internationale contre les violences policières, le collectif OSVP (Outils Solidaire contre les Violences Policières) et le Recyclart organisent une soirée de soutien aux proches des victimes de la police. 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙚 1𝟖h𝟑0 - D𝐨o𝐫s 1𝟗h - P𝐫o𝐣e𝐜t𝐢o𝐧 : « Q𝐮a𝐧d l𝐚 𝐩o𝐥i𝐜e t𝐮e » 𝟐0𝐡 - 𝐏a𝐫t𝐚g𝐞 𝐝’𝐨u𝐭i𝐥s : « 𝐩o𝐥i𝐜e, 𝐨n v𝐞u𝐭 𝐝e𝐬 𝐜h𝐢f𝐟r𝐞s » 𝟐0𝐡3𝟎 - 𝐂a𝐧t𝐢n𝐞 : 𝟏0𝟎 𝐝a𝐥 𝟐0𝐡4𝟓 - 𝐈n𝐭e𝐫l𝐮d𝐞 𝐟a𝐧f𝐚r𝐞 : 𝐀u𝐭o𝐭e𝐬t 8𝟎1𝟎 𝟐1𝐡 - 𝐂o𝐧c𝐞r𝐭 : 𝐀n𝐭i-C𝐲c𝐥o𝐧e 2𝟏h𝟒5 - I𝐧t𝐞r𝐥u𝐝e f𝐚n𝐟a𝐫e : A𝐮t𝐨t𝐞s𝐭 𝟖0𝟏0 2𝟐h - T𝐨m𝐛o𝐥a 2𝟐h𝟒5 - C𝐨n𝐜e𝐫t : L𝐞s c𝐚n𝐢c𝐡e𝐬 𝐝e l’e𝐧f𝐞r 2𝟑h𝟒5 - D𝐉 𝐬e𝐭 : 𝐒K𝐀N𝐃A𝐋 Tous les sous des entrées vont à la cagnotte commune pour les familles ayant perdu un proche au contact de la police. Il y aura aussi la vente de nouveau T-shirt OSVP, des bijoux acab, des BD « Ca commence par un controle », des T-shirts 1312, et pleins d’autres choses !! Amène du CASH -
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |
Racismes / Colonialismes

[Points Critiques] Hors-série janvier 2026

UPJB 80 ans « Depuis quatre-vingts ans, l’UPJB est un lieu où l’on se parle sans fard, où l’on se confronte, où l’on cherche ensemble. Ces dernières années ont ravivé ce besoin de débattre : l’après 7 octobre 2023 a vu les assemblées générales se remplir comme jamais, portées par une urgence de com-prendre, de réfléchir, parfois de se déchirer. Les discussions sur le sionisme, l’antiracisme ou les politiques migratoires témoignent d’une communauté en mouvement, traversée de tensions mais aussi d’élans puissants. Alors que les valeurs progressistes vacillent face au retour assumé du fascisme, au racisme débridé, à la chasse aux migrants et aux pauvres, et à l’essor de l’extrême-droite, et tandis que la communauté juive se recompose en Belgique comme ailleurs, l’UPJB s’interroge : que voulons-nous transmettre ? Comment préserver un espace vivant de pensée critique, de mémoire et d’émancipation ? Pour ses 80 ans, ce numéro hors série de Points Critiques dresse un inventaire sensible : un portrait où l’intime et le politique se répondent, où se tissent les luttes, les convergences, les crises, mais aussi les rêves qui continuent de nourrir l’association. À travers articles, analyses et témoignages, il propose un outil de référence pour comprendre ce qui nous traverse aujourd’hui et pour transmettre aux générations qui suivent. L’UPJB, octogénaire curieuse et toujours en quête de sens, confirme ici sa fonction essentielle : un lieu de libre parole, de rencontres intergénérationnelles et de mise à jour d’une judéité progressiste, ici et maintenant. » Quatrième de couverture de l’édition hors-série de Points Critiques « UPJB 80 ans » — À paraître en janvier 2026 En anticipation de la parution exceptionnelle de ce numéro hors-série de Points Critiques, n’hésitez pas à fouillez dans les archives du site. Replongez dans la lecture de contributions de numéros qui avaient été mis à disposition numériquement, disponibles via les liens suivants : POC 2016 POC 2017 POC 2018 Pour un retour plus lointain encore dans les archives, gardez l’oeil ouvert ! Nous publierons très prochainement sur le site des numéros mythiques de l’histoire de cette revue qui ont pu inspirer et stimuler le comité de rédaction pour la conception ce numéro hors-série de janvier 2026 « UPJB 80 ans ». Bonne lecture à toutes et tous !
Bruxelles Bruxelles |
