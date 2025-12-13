[RADIO] En direct / Émission spéciale contre les violences policière

Ce samedi, de 17h à 19h, une équipe de participant·es réuni·es pour l’occasion s’installe au MONA et décortique le 1312 – ACAB – All Cops Are Bastards. C’est l’occasion d’un état des lieux de l’escalade des violences institutionnelles et répressives, de nommer et dénoncer les injustices depuis le 7 octobre 2023 et le début du génocide à Gaza envers les voix qui s’organisent pour la Palestine à Bruxelles : depuis le point de bascule du passage du gouvernement « ARIZONA » qui raffle, enferme et tue les personnes irrégularisées.

L’occasion aussi de faire un point sur ce qu’il se passe dans des pays d’Europe du Sud-Est, depuis la Serbie qui se révolte, depuis le Kosovo et les projets de prisons belges pour les personnes sans papiers, depuis Frontex et ses implantations sur la route des Balkans jusqu’aux gares de Bruxelles.

Tout au long du programme, des collectifs et personnes se succéderont pour reconstruire des récits, tisser des liens entre les luttes, et affirmer l’importance de l’archivage dans la résistance.

L’émission fera entendre les voix de collectifs et des personnes en lutte dont :

OSVP (Outils Solidaires contre les Violences Policières),

Zone Neutre (collectif de lutte pour le logement et la résistance aux expulsions),

Front de Mères (une organisation politique qui lutte contre les discriminations et les violences que subissent les enfants),

Lum, student in Kosovo (Termokiss, Komuna)

Filip / Vlahek, student in Serbia ( GOMILA NAJJA ČE, Filološki Fakultet Blokada) & Dimitrije Čpajak (Akademija Umetnosti)

Témoignages anonymes de personnes ayant subies des violences policières.

Sources des textes lus à l’antenne :

Dom Helder Camara "trois sortes de violences"

Gwendoline Ricordeau "Pour elles toutes"

Une émission réalisée avec l’aide de la collective tuba et le collectif Pied de Biche.