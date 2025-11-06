stuut.info

[RADIO] Présenation et discussion autour de la lutte de Paso de Aquila en Mexique

7 novembre - 19h00 - Radio Air Libre

Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs Anarchismes / Antiautoritaire
Collectif : Tranche d'Anar

Salut ! ce vendredisoir 7 novembre à 19h rediffussion de l l’émission Tranche d’Anar du mercredi 5 novembre. Nous rediffuserons l’enregistrement faites d’une présentation et discussion autour de la lutte de Paso de Aquila en Mexique qui a eu lieu le 9 octobre 2025 au boomcafé à Bruxelles. D’abord vous entendrez les représentants de la communauté de Paso de Aguila en appel vidéo et ensuite Luis Salas, militant Mexicain et avocat des droits humains expliquent comment il a pu aider la communauté et il répondent aux questions du publique présent. La lutte des communautés de Paso de Aquila est beaucoup moins connue au niveau international que la lutte zapatiste, mais elle s’inscrit dans un contexte et développe des processus similaires : l’accès à la terre, l’autonomie et la justice sociale

L’objectif de cette tournée est de faire un échange de pratiques militantes, se rencontrer, faire circuler les informations sur cette lutte très peu connue et très peu médiatisée et créer un petit réseau de solidarité internationale autour, chercher des complices dans les formes les plus variées.

Ecoutez Radio Air Libre à 87.7FM ou sur https://radioairlibre.net/ ou écoutez en podcast.

Musiques :

« Himno zapatista » EZLN

« Gimme tha Power » Molotov

« cancion sin miedo » vivir quintana ftr El Palomar

Pour plus d’info :

en espagnol : blog educa oxacaca

et en anglais leur page facebook

Voir en ligne : Présenation et discussion autour de la lutte de Paso de Aquila en Mexique

 vendredi 7 novembre 2025  19h00 - 21h00 iCal
 vendredi 7 novembre 2025
19h00 - 21h00 iCal
 Radio Air Libre,

 

Chaussée d’Alsemberg 365A, 1190 Forest

