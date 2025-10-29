stuut.info

[RADIO] Retour manif contre la pauvreté du 17 oct et la manif Ni jumet Ni ailleurs du 25 oct et podcast Nawal « accords & à cris »

29 octobre - 20h30 - Radio Air Libre

Racismes / Colonialismes Médias Contrôle social / Répression Migrations / Frontières Résistances et solidarités internationales Centre fermé de Jumet
Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Tranche d’Anar

Le 17 octobre dernier, le front Rendre Visible l’Invisible (RVI), à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, a appelé à se rassembler place de la Bourse de 16h à 20h, pour revendiquer ensemble une société plus égalitaire et des décisions politiques porteuses de changement. Vous aller écouter un enregistrement de cet évènement avec des témoignages, des prises de paroles et autres performances.

Un deuxième reportage nous emmène vers Charleroi pour une manifestation contre les politiques migratoires belges et européennes, contre le projet de centre fermé à Jumet et en mémoire de Semira Adamu : Pas de prisons pour les sans-papiers Ni à Jumet Ni Ailleurs.C’ètait ce samedi, le 25 octobre.

Pour terminer, une amie de Radio Libertaire nous a gentiment permis de diffuser les podcasts de son émission « Accords et à Cris », émission féministe et musicale dans Femmes Libres, sur Radio Libertaire, le 2e mercredi de chaque mois, à partir de 18h30. Ce soir vous écouterez NAWAL, une voix rebelle franco-comorienne, autrice, compositrice, multi-instrumentiste et chanteuse. Sa musique, est , comme sa carrière, une lutte permanente pour l’émancipation des femmes.

Ecoutez 87.7 FM à Bruxelles ou sur streaming https://radioairlibre.net/

Musiques :

« les frontières » la Gale

chansons de Nawal

Pour plus d’informations :

Ni jumet Ni ailleurs

https://abaslescra.noblogs.org/

émissions radio l’ Envolée

http://meuh-productions.org/podcasts.html : podcast « Nawal »

Voir en ligne : radioairlibre.net

Agenda

 mercredi 29 octobre 2025  20h30 - 22h00 iCal
 mercredi 29 octobre 2025
20h30 - 22h00 iCal
 Radio Air Libre,

 

Chaussée d’Alsemberg 365A,1190 Forest

Notes

