RASSEMBLEMENT CONTRE LA VENUE DU MR À SAINT-GILLES, 19/11 À 17H30, PLACE BETHLÉEM

Ils osent venir justifier leurs mesures antisociales alors qu’ils s’attaquent directement à nos droits et aquis sociaux : en nous excluant du chômage, en limitant l’accès et en diminuant le montant des pensions, en imposant des politiques racistes en menant des occupations policières des quartiers populaires, en supprimant des allocations sociales…

Et pour nous expliquer ça, qui de mieux que David Clarinval ? Ministre MR qui, par pur racisme, déclare dans les médias que la majorité des personnes au chômage ne sont pas « belges » et qu’il faudrait ainsi leur retirer leurs allocations. Si ces déclarations relèvent du simple mensonge et de la manipulation, elles témoignent surtout de son projet de société fascisante : où les personnes considérées comme « non-belges » – car non-blanches, car immigrées, n’auraient plus les mêmes droits que celles considérées comme « belges ».

Il sera en compagnie de Georges-Louis Bouchez qui, à travers un discours d’extrême droite, vomit tous les jours sa haine pour ceux et celles qu’il appelle les « assisté.es », ainsi que la gauche et le mouvement antifasciste. Tandis qu’il se pavane à rouler dans une voiture à plus de 100 000 balles.

Nous appelons toute personne indignée et touchée par ces politiques bourgeoises et racistes à s’opposer à leur venue dans un quartier populaire qu’ils méprisent !

Cette conférence est une grossière manoeuvre de provocation à quelques jours des grèves de novembre (24-26), mais aussi une claire mise en garde : Ce sont les habitant-es des quartiers populaires bruxellois qui sont la cible de leur politique de gentrification, de répression et d’exclusion.

La conférence aura lieu à deux pas de la Place Béthleem, quartier où le MR aimerait tant rétablir la brigade UNEUS de façon permanente, brigade policière qui passait ses journées à poursuivre, harceler, et tabasser les jeunes du quartier.

Alors que le MR rabache que la « sécurité doit redevenir la priorité » , il pousse directement

des centaines de milliers de personnes dans la précarité en s’attaquant à leurs conditions de vie.

Prétendant nous expliquer des mesures que nous « n’aurions pas compris », ils viennent justifier la casse sociale organisée par le gouvernement Arizona. On comprend très bien ce qu’ils préparent, et nous aussi on propose de préparer leur accueil comme il se doit !

Le 19 novembre, nous appelons à un rassemblement antifasciste et populaire contre la conférence du MR !