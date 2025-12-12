stuut.info

[RASSEMBLEMENT] Palestine

12 décembre - 18h00 - Bourse

Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Résistances et solidarités internationales Palestine

Le génocide continue à Gaza dans un silence encore plus assourdissant.

La lutte pour la Palestine est une lutte pour la libération et l’émancipation. Et nous lutterons jusqu’à ce que toustes soient libres.

Soyons uni.e.s pour crier haut et fort que nous refusons un monde basé sur des systèmes d’oppression.

A nous d’oeuvrer pour la justice, la libération et contre l’impunité.

Pour Gaza.

18h à la bourse - tous les vendredis.
 Bourse,

 

