RASSEMBLEMENT en soutient à zone neutre et contre la REPRESSION A ANDERLECHT

Ce jeudi 6/11à 18h une interpellation est prévue afin de dénoncer la violence déployée lors de l’expulsion des 70 personnes sans papiers, dont des familles et enfants, du collectif Zone Neutre qui a eu lieu le vendredi 17 octobre dernier ; ainsi que du couvre-feu imposé aux commerces et cafés cureghemois entre 21h et 5h.
C’est pourquoi, nous lançons un appel au rassemblement général ce jeudi 6 novembre 2025 à 17h, sur la place du Conseil, devant la maison communale pour dénoncer haut et fort ces mesures que nous considérons comme répressives et contre l’intérêt public.
Soyons nombreux·ses à montrer notre solidarité et notre conviction que d’autres solutions sont à envisager !
Nous ne voulons pas d’une commune violente et liberticide.
