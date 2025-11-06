RENCONTRE ANNUELLE #5 du Mouvement des Cuisines de Quartier

Le Mouvement Cuisines de Quartier rassemble des groupes de personnes qui mettent en commun leur temps, budget et connaissances pour préparer ensemble des repas du quotidien dans des cuisines partagées de leur quartier.

PROGRAMME

Venez découvrir les nouveautés du Mouvement, rencontrer les groupes qui le composent déjà et partager un moment festif autour de la cuisine collective !

Nouvelle adresse : 13 Place Masui 1000 Bruxelles, à deux pas de la gare du Nord.

13:30 > 14:00 Présentation du Mouvement Cuisines de Quartier et de ses dernières actualités.

14:00 Festival des groupes Cuisines de Quartier. Des groupes de cuisine membres du Mouvement partagent leurs savoir-faire et leurs expériences collectives !

! 16:00 > 16:30 Goûter gourmand pour terminer en douceur

C’EST QUOI LE FESTIVAL DES GROUPES ?

Cuisiner des invendus, rédiger une charte commune, obtenir des financements pour (ré-)équiper une cuisine, préparer un fond de cuisine collectif... Les groupes Cuisines de Quartier inventent chaque jour des façons de s’organiser pour cuisiner ensemble.

👉Vous venez découvrir le Mouvement ? Comprenez les intérêts et défis de la cuisine collective et laissez-vous tenter par l’aventure !

👉Déjà membre d’un groupe ? De stand en stand, récoltez de nouvelles idées et pratiques utiles !

C’est gratuit ! Inscrivez-vous : https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-annuelle-du-mouvement-cuisines-de-quartier-2025-inschrijving-voor-de