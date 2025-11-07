stuut.info

PRESSION : DES ACTIVISTES POURSUIVI·ES POUR AVOIR BLOQUÉ UNE ENTREPRISE D’ARMEMENT ISRAÉLIENNE EN BELGIQUE

PRESSION : DES ACTIVISTES POURSUIVI·ES POUR AVOIR BLOQUÉ UNE ENTREPRISE D’ARMEMENT ISRAÉLIENNE EN BELGIQUE

Le 4 mars 2024, une centaine d’activistes a bloqué le site de OIP-Elbit Systems, une entreprise d’armement israélienne pour dénoncer la complicité belge avec le génocide en cours en Palestine. Depuis, des poursuites judiciaires ont été entamées et 7 activistes font face à un procès pour leur participation au blocage. L’entreprise OIP exige des activistes des dédommagements, ce qui les expose à 70 000 euros d’amende.

Le jour du blocage, deux entreprises avaient été visées en Belgique : OIP-Elbit à Oudenaarde et Thalès à Herstal. Les collectifs qui avaient organisé l’action expliquaient s’attaquer à ces entreprises car elles « produisent des armes, des technologies militaires ou de surveillance utilisées par le régime d’apartheid israélien et sont complices du génocide en cours à Gaza ». À défaut d’un embargo belge au niveau politique, les activistes ont voulu mettre en oeuvre un embargo citoyen en s’attaquant au matériel de ces entreprises.

PNG - 1.8 Mo

Les activistes rappelaient que OIP est une filiale du producteur d’armes israélien Elbit Systems, qui est le plus grand fabricant d’armes privé d’Israël : « Elbit fournit 85 % des drones et la plupart des équipements militaires terrestres utilisés par l’armée israélienne. La multinationale de l’armement française Thalès entretient quant à elle des relations de longue date avec Israël et collabore avec Elbit System. »

PNG - 1 Mo

En septembre 2025 avait lieu un premier procès : celui de la militante Anuna De Wever, pour des graffitis réalisés sur le site de l’entreprise OIP à Tournai en décembre 2023 et pour le motif « d’association de malfaiteurs ». Ce 21 octobre 2025, le verdict est tombé : suspension du prononcé pour les graffitis et Anuna De Wever a finalement été acquittée de l’accusation «  d’association de malfaiteurs  ». Avec ses avocates, elle entreprend désormais un procès à l’encontre de OIP–Elbit pour complicité dans un génocide.

Entre-temps, se déroule une autre affaire juridique : celle de 7 activistes qui ont participé à l’action de blocage en mars 2024. OIP-Elbit les poursuit et réclame des sommes pour compenser les pertes financières mais aussi lesdits « dommages moraux » à l’issue du blocage de 2024. Les activistes visés et leurs camarades de Stop Elbit maintiennent toutefois leur ligne : « Nous refusons de laisser une compagnie israélienne fabriquer en toute impunité des armes sur le territoire belge. […] Aujourd’hui Elbit nous poursuit en justice et nous demande des indemnités. Ne les laissons pas gagner. »

Le procès a lieu le 16 février 2026. Les activistes appellent au soutien le jour du procès mais aussi à un soutien financier, et à rejoindre les actions de Stop Elbit.

PNG - 1.5 Mo

Ce procès s’inscrit dans la criminalisation des personnes qui se prononcent publiquement en opposition au génocide en cours en Palestine et à la complicité de l’état belge dans ce génocide, notamment via des matériaux d’armement. En Belgique, le projet de la loi dissolution (ou loi Quintin) s’inscrit également dans cette volonté politique de criminaliser les voix pro-palestiniennes. Ailleurs également cette répression suit son cours : en Angleterre, en juillet 2025, l’organisation Palestine Action a été interdite pour le motif « d’anti-terrorisme ». Depuis cette interdiction, près de 200 personnes ont été arrêtées car suspectées d’avoir soutenu publiquement Palestine Action.

Depuis cet été 2025, le bilan des arrestations s’est alourdi, au total 2100 personnes ont été arrêtées (non pas 200 comme lors de la vague initiale).

33 personnes sont par ailleurs prisonnier•es politiques pour avoir participé à des actions de Palestine Action. 4 militant•es emprisonné•es, sont actuellement en grève de la faim. Les 4 grévistes ont établi 5 revendications, consultables sur la publication « Organisons la solidarité », publiée le 3 novembre par le Secoursrouge.toulouse.

JPEG - 248.6 ko

En plus de ce type de répression judiciaire, de nombreux·ses militant·es pro-palestinien·nes se sont fait arrêté·es lors de manifestation, allant parfois jusqu’à être enfermé·es dans des centres fermés.

PNG - 764.9 ko

À Bruxelles, tous les vendredis se tiennent des rassemblements à Bourse pour dénoncer le génocide en cours, en soutien au peuple palestinien qui continue de se faire persécuter, malgré un prétendu cessez-le-feu déclaré par Israël mais loin d’être respecté.

Pour soutenir financièrement les personnes poursuivies judiciairement : Nom du compte : Fondation Marius Jacob IBAN : BE65 5230 8110 3896 Communication : blocage

Sources :

Voir en ligne : BXL Dévie

16 novembre - 14h00 - Gare du Nord

MANIFESTATION NATIONALE LE 16/11 — FREE PALESTINE

Le fragile cessez-le-feu entré en vigueur au début du mois d’octobre est une bonne nouvelle, qui permet d’entrevoir la fin du cauchemar absolu en cours depuis plus de deux ans dans la bande de Gaza. Cependant, aucune paix durable ne sera possible tant que les droits du peuple palestinien ne seront pas garantis — en particulier ses droits à l’autodétermination, au retour et à une réparation complète. Aucune paix durable ne sera possible tant qu’Israël ne mettra pas fin à son régime colonial d’apartheid. Le plan Trump, salué par la communauté internationale, y compris par des pays occidentaux tels que la Belgique, ne répond à aucune de ces conditions. Au contraire, il prévoit le maintien sous tutelle coloniale des Palestiniens. Par ailleurs, les violations par Israël des termes de l’accord, comme la poursuite des bombardements et du chantage humanitaire comme arme de guerre, ne sont pas de nature à stopper le génocide en cours. Nous poursuivons donc notre mobilisation pour la justice pour le peuple palestinien, ce tant que continueront l’occupation illégale, l’apartheid et le colonialisme israélien, et tant que les responsables du génocide à Gaza et leurs complices n’auront pas répondu de leurs crimes. La déstabilisation de la région et la souffrance de ses peuples ne prendront pas fin avec la signature de plans d’inspiration coloniale, mais par des mesures concrètes pour forcer Israël à se plier à ses obligations : – mettre fin à la colonisation et démanteler toutes ses colonies ; – mettre fin au blocus illégal de Gaza et permettre l’accès sans entrave à l’aide humanitaire pour ses habitants ; – se retirer du Territoire palestinien occupé ; – démanteler le système d’apartheid des deux côtés de la ligne verte ; – garantir le droit au retour des réfugiés ; – libérer tous les prisonniers palestiniens détenus pour des raisons politiques ; – indemniser les victimes palestiniennes. Rassemblons-nous pour la marche nationale le 16 novembre à 14h, à la Gare du Nord de Bruxelles, pour exiger du gouvernement belge : L’imposition, conjointement avec les gouvernements régionaux, d’un embargo militaire complet sur Israël, incluant l’interdiction de toute exportation, transfert, transit ou réexportation d’armes, de munitions, de technologies et d’équipements militaires — qu’ils soient directs ou indirects — ainsi que de tout service lié (recherche, etc.) ; L’interdiction de toute relation commerciale ou d’investissement contribuant au maintien de l’occupation illégale de la Palestine par Israël, comme stipulé par la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout partenariat — y compris les marchés publics — avec des entreprises complices de violations des droits humains et du droit international dans les territoires palestiniens occupés ; Le soutien à la suspension immédiate de l’Accord d’association entre l’Union européenne et Israël ; L’application de tous les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale et la...
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

LA POLICEPRIME UNE MANIFESTATION POUR LA PALESTINE À ANVERS

Tous les lundis une coalition de collectifs pro-palestiniens anversois (Antwerp Coalition For Palestine) une organise une manifestation pour la Palestine. Ces dernières semaines, le conseil communal d’Anvers a refusé d’autoriser ces manifestations pour la Palestine sur la place Suikerrui (non loin de la Grote Markt). Lundi 27 octobre, 25 personnes avaient déjà été arrêtées administrativement. Face à l’interdiction de rassemblement par la commune d’Anvers, un appel a été fait au Conseil d’État par la coalition pour la Palestine. Le Conseil d’État a de son côté affirmé que la décision de la commune n’était pas justifiée et que les rassemblements pouvaient avoir lieu. Ce lundi la police d’Anvers a pourtant à nouveau réprimé le rassemblement. Selon des témoignages, « plusieurs manifestant.es ont été frappés avec des matraques et des vélos policiers. », un manifestant a perdu conscience à cause des coups de la police. Une personne palestinienne, blessée à la jambe par la police, a également été arrêtée. Les forces de l’ordre ont refusé que sa blessure soit prise en charge par des médecins pendant une heure, alors qu’elle nécessitait une intervention médicale. Au total, trois personnes ont été arrêtées. Les forces de l’ordre ont fait également usage de canon à eau et de gaz lacrymogène pour tenter de disperser le rassemblement. Chaque lundi soir une manifestation est organisée à Anvers pour la Palestine. Sources : Témoignages @Sanad.latifaa Crédit images @sanad.latifaa
Bruxelles Bruxelles |
