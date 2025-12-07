Racisme : L’Etat retire la nationalité belge à des dizaines d’enfants palestinien·es depuis 2 ans

Depuis le mois d’août 2023, certaines communes Belgique retiraient illégalement la nationalité belge à des enfants de parents palestinien·nes né·es en Belgique, sous demande directe de l’Office des Etrangers. Une vive polémique avait alors éclaté, soulignant le racisme d’Etat derrière ces procédures illégales, impulsées par le cabinet de Nicole de Moore (CD&V), secrétaire à l’Asile et à la Migration.

La nationalité belge a été retirée à des dizaines d’enfants, cette pratique a touché au moins 44 familles palestiniennes en Belgique depuis 2023.

Deux années plus tard, alors que différents acteurs institutionnels et politiques avaient interpellé l’Office des Etrangers pour rappeler qu’elle n’avait pas le droit de recommander aux communes de retirer la nationalité belge aux enfants palestiniens,cette politique raciste serait encore en cours.

Pire, l’actuelle ministre de l’Asile et la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a déclaré dans la presse que l’Office des Etrangers avait raison de « sensibiliser » les autorités locales via ces lettres.

L’Etat belge, via l’Office des Etrangers mène une politique de répression à l’encontre de la communauté palestinienne en Belgique, et ce en plein génocide. Ces derniers mois, avaient été marqués par une série de rafles à l’encontre de personnes palestiniennes impliquées dans le mouvement de solidarité avec la Palestine à Bruxelles. Plus d’une dizaine de réfugié·es palestinien·nes ont été mis·es en détention en centre fermé. Ces centres sont de véritables prisons administratives et racistes belges, où l’on enferme chaque année des milliers de personnes identifiées comme « étrangères » et « illégales », car elles n’ont pas les bons papiers. Mahmoud Ezzat Ferraj Allah s’est donné la mort au centre 127 bis à cause des conditions de détention. Derrière ces rafles, c’est aussi l’Office des Etrangers qui est à la manoeuvre en collaboration avec la police.

Mohammed Khatib, coordinateur de Samidoun, organisation de solidarité avec les prisonnier·es politiques palestinien·nes, est la cible pour ses convictions politiques d’une procédure initiée également par l’Office des Etrangers pour lui retirer son statut de réfugié politique. Via ces procédures administratives, c’est une seule logique qui est mise à l’oeuvre, dans la continuité du colonialisme en Palestine : déshumaniser les palestinien·nes, s’attaquer à la légitimité de leur lutte de libération et les rendre précaires administrativement en Belgique.

Une répression politique à l’encontre du mouvement de solidarité et la communauté palestinienne, accompagne ces procédures pour retirer le statut de réfugié ou la nationalité belge. L’organisation Samidoun est explicitement visée par le gouvernement, qui aimerait bien pouvoir la dissoudre en mettant en place une loi dissolution. Côté judiciaire, c’est d’importantes procédures pénales qui ont été ouvertes à l’instar de celle contre l’occupation de l’ULB en mai 2024.

La politique migratoire belge, les mesures et traitements politiques réservés à l’encontre de communautés considérées comme « étrangères » et/ou souvent non-blanches, constituent les lieux où l’Etat belge développe ses pratiques, technologies et politiques les plus fascisantes. C’est là que l’Etat ne respecte pas ses propres lois, là où il déshumanise systématiquement, enferme, brise et tue. C’est là où l’administratif surplombe le pouvoir judiciaire, où on bafoue ce que la démocratie libérale a appelé « l’Etat de droit », pour laisser dessiner un autre type de régime.

