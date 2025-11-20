Radical·e ? Toi-même ! / une émission de Minuit Décousu

Minuit Décousu, c’est un fanzine radiophonique nocturne sur Radio Canut (Lyon et alentours) et Cause Commune (Paris/IDF). Semaine après semaine pendant une heure, on en découd avec la nuit et on tire les fils de sons, de textes, d’archives et de voix qui s’entremêlent.
Entre certaines images de la manifestation du 25 février 2023 à Sainte-Soline contre les méga-bassines qui ressortent et les commémorations du 11 novembre 2015, le terrorisme est de retour à toutes les sauces dans les médias mainstream. L’occasion pour nous de se poser pour découdre cette catégorisation d’État très hétéroclite et finalement bien floue : le ou la radicale, c’est toi, c’est moi, c’est eux plus toustes celleux qui les aiment. Dans cette émission, tu pourras entendre :
- Radicalement flou
- Le djihad révolutionnaire et les départs de France et de Belgique vers la Syrie (montage d’une intervention du chercheur Montassir Sahki à Sainté, captée par Radio Dio) (*)
- Agitateurices et terroristes : une catégorisation d’État
- Les retours de Syrie, entre déceptions, criminalisation des familles, incarcérations et déchéances de nationalité (*)
- Petites et grandes utopies : de Thomas More aux zones autonomes
L’émission s’écoute sur notre audioblog, ici, et un peu partout en podcast. Bonne écoute !
Si tu veux écouter l’ensemble de la super l’intervention de Montassir Sahki, ça se passe dans les bonnes pages du Numéro Zéro, le Mutu de Saint-Etienne.
