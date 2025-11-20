stuut.info

Radical·e ? Toi-même ! / une émission de Minuit Décousu

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales

Radical·e ? Toi-même ! / une émission de Minuit Décousu

Agitateurices et terroristes, « radicalisation », départs et retours de Syrie, déchéance de nationalité, grandes et petites utopies… Cette semaine, alors que les médias font le bilan de la séquence de 2015, on bricole 1h de fanzine sonore sur la « radicalité ».

Partout | sur https://stuut.info

Minuit Décousu, c’est un fanzine radiophonique nocturne sur Radio Canut (Lyon et alentours) et Cause Commune (Paris/IDF). Semaine après semaine pendant une heure, on en découd avec la nuit et on tire les fils de sons, de textes, d’archives et de voix qui s’entremêlent.

Entre certaines images de la manifestation du 25 février 2023 à Sainte-Soline contre les méga-bassines qui ressortent et les commémorations du 11 novembre 2015, le terrorisme est de retour à toutes les sauces dans les médias mainstream. L’occasion pour nous de se poser pour découdre cette catégorisation d’État très hétéroclite et finalement bien floue : le ou la radicale, c’est toi, c’est moi, c’est eux plus toustes celleux qui les aiment. Dans cette émission, tu pourras entendre :

  • Radicalement flou
  • Le djihad révolutionnaire et les départs de France et de Belgique vers la Syrie (montage d’une intervention du chercheur Montassir Sahki à Sainté, captée par Radio Dio) (*)
  • Agitateurices et terroristes : une catégorisation d’État
  • Les retours de Syrie, entre déceptions, criminalisation des familles, incarcérations et déchéances de nationalité (*)
  • Petites et grandes utopies : de Thomas More aux zones autonomes

L’émission s’écoute sur notre audioblog, ici, et un peu partout en podcast. Bonne écoute !

Si tu veux écouter l’ensemble de la super l’intervention de Montassir Sahki, ça se passe dans les bonnes pages du Numéro Zéro, le Mutu de Saint-Etienne.

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

La Meuse et la Ville lèchent (encore) le cul du MR

Ce lundi, la Ville de Liège discutera de porter plainte contre X et de se porter partie civile pour « les dégâts humains et matériels » occasionnés lors de la venue du Centre Jean Gol et de Georges-Louis Bouchez il y a deux mois. Il revient d’ailleurs mercredi prochain, avec Glatigny la fossoyeuse de l’Enseignement cette fois-ci. Le travail « journalistique » de La Meuse est de plus en plus ridicule. Ce matin, elle titre en grand le mot « émeutes » (et le répète trois fois) pour parler du rassemblement organisé contre la venue du Centre Jean Gol et de Georges-Louis Bouchez à Liège ce 18 septembre. Nous l’invitons à aller faire un tour du côté des dictionnaires, des encyclopédies ou des livres d’histoire. Ensuite, comme des participant·es l’écrivaient dans un retour sur les événements « la Meuse a fait une dizaine d’articles sur cet événement, en majorité avec les mêmes positionnements que la communication du MR. Elle n’a pas contacté une seule fois les collectifs qui avaient appelé au rassemblement ». En termes de rigueur journalistique, on repassera. Elle n’a écris aucune ligne et n’a pas informé une seule fois à propos des manifestant·es blessé·es par la police (commotion cérébrale, hématomes, contusions, dent cassée, etc.). Certaines informations méritent apparemment d’être dites et d’autres non. Certain·es blessé·es méritent apparemment d’exister et d’autres non. Elle a relayé les propos de la police, sans les vérifier et sans utiliser de conditionnel. Elle va même plus loin en concluant déjà l’enquête toute seule, puisqu’elle affirme que ce sont les manifestant·es qui ont blessé une dizaine de policiers. Dans notre article nous avions demandé « Nous voulons savoir la cause de ces prétendues 12 blessures et leur caractère (anodines, sérieuses, graves). Pour rappel, la plupart des policiers qui se blessent lors de manifestations le font seuls ou entre eux. Ensuite, une légère blessure est comptée de la même manière qu’une commotion cérébrale ou pire. Les chiffres c’est bien, la précision c’est mieux.«  La Meuse a toujours été populiste et de droite. Mais dans la période actuelle d’extrême droitisation de la société, elle joue un rôle particulier en mettant en scène les politiciens les plus proches de sa ligne éditoriale. Après avoir quasi starifié Bart de Wever au début de son mandat lors de ses déclarations tonitruantes qui hiérarchisaient les citoyen·nes, c’est Georges-Louis Bouchez qui voit désormais son image apparaitre dans les colonnes du « journal » à quasiment chaque édition depuis des mois. Quant à la Ville, elle discutera donc lundi de porter plainte contre X auprès du juge d’instruction avec constitution de partie civile pour « les dégâts humains et matériels » occasionnés ce soir-là. On se réjouit de savoir si les dégâts humains subis par les manifestant·es (insultes sexistes, racistes et anti-gauche, intimidations et menaces, acharnements, blessures, dégâts psychologiques) seront inclus ou déniés [1]. On aurait...
Liège Liège |
Extrême-droite / Antifascisme

Communiqué : Stop aux conférences réactionnaires soutenues par l’ULB

L’ULB, et plus précisement la faculté de médecine, financent et promeuvent des conférences qui servent les intérêts d’un comité réactionnaire qui dévoient le libre-examen pour imposer des idées discriminatoires sous couvert de science. Nous, membres de la communauté universitaire, souhaitons vous informer via notre communiqué et demander votre soutiens via notre pétition. Le vendredi 14 novembre, l’Université Libre de Bruxelles (ULB) a accueilli dans le cadre des conférences Sciences et Société (parrainés par la Faculté de Médecine) le Professeur Jacques Balthazart (ULiège) pour une conférence sur la « Biologie de l’homosexualité ». Cette conférence construite autour de pseudo-sciences et basée sur des recherches homophobes, transphobes et essentialisantes n’avait pas sa place dans une université. Encore moins en étant présenté comme faisant consensus scientifique sans aucune forme de contradiction. Qui plus est, cette conférence s’est inscrite dans un cycle organisé par un comité dont certains membres sont connus pour des prises de positions réactionnaires. La précédente conférence portait sur les religions et les sciences et posait aussi de nombreux problèmes méthodologiques et discriminatoires. L’un des membres du comité prépare d’ailleurs une nouvelle conférence le 3 Décembre sur "la notion de génocide et son instrumentalisation dans le monde contemporain". La liste des intervenants (Joel Kotek, Viviane Teitelbaum, Jean Quatremer, Yann Vurovics, Mia Doornaerts) ne laisse aucun doute sur son but : nier le génocide en Palestine. Nous, membres de la communauté universitaire soucieux·ses, avons rédigé un communiqué sourcé et documenté afin de mettre en lumière les problèmes liés a cette conférence, le cycle dans lequel elle est proposée, ainsi que les motivations politiques à peine voilées des organisateurs de ce cycle. Notre but affiché ici est de documenter et dénoncer le caractère réactionnaire se cachant derrière cet évènement et les autres du même cycle. Nous ne pouvons nous taire face au dévoiement du libre-examen a des fins réactionnaires. Nous avons, en plus de notre communiqué, mis en place une pétition (lien) pour que toutes les personnes qui s’opposent à ces dérives puissent le signaler.
Bruxelles Bruxelles |

27 novembre - 19h30 - Boom Café

[Concert] Buterflai : Acrata folk contra la represión

« Buterflai » présente un concert musical, didactique qui s’inscrit dans le courant de l’ácrata folk. Ses paroles abordent la résistance, la liberté et la critique sociale, en se focalisant sur la lutte contre la répression et l’injustice. Ce jeudi à La B.O.U.M. en plus de la permanence habituelle, se tiendra un super concert de Buterflai ! Le concert se caractérise par son focus sur la narration et l’utilisation d’instruments acoustiques, créant une ambiance qui invite à la réflexion sur les problèmes sociaux. 3 disques autoédités sont disponibles, « aprenderé », « refranero agrícola », « Sen Esquencer » et des chansons inédites incorporées pour des compilations de soutiens. Avec 20 ans de parcours, le projet arrive depuis Euskadi avec un nouveau format, accompagné de vidéos avec explications en français et sous-titres en anglais, facilitant la compréhension du contenu et du sens de chaque chanson. On sortira pour l’occasion nos meilleurs livres et brochures sur les thèmes abordé durant le concert (guerre d’Espagne, prison, répression,...) !
Bruxelles Bruxelles | Médias |
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info