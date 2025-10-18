[Radio] Annonce manif contre centre fermé à Jumet et retour sur la manif du 14 octobre contre l’arizona et actions contre Israël

Salut ! Ce mercredisoir 15 octobre à 20h30 à l’émission Tranche d’Anar nous aurons plusieurs invité.e.s autour de la table dans le studio de Radio Air Libre. un membre du collectif Ni Jumet Ni ailleurs qui vous annoncera et expliquera ou ça s’en est avec les plans pour la construction d’un nouveau centre fermé à Jumet et la manif contre ce centre prévu le samedi 25 octobre 14h à Charleroi place Buisset. Ensuite nous avons une membre du collecti.e.f 8 maars à qui on demandera le retour de la manif contre l’arizona la veille et les actions du passé et à venir etc. Et on terminera avec l’action "show Israël de Red Card" d’un collectif italien.n.e.s contre la participation d’Israël dans le coup du monde de football et l’action de code rouge " Blocage arcelormittal" à Charleroi et l’agenda militante de stuut.info pour les 2 semaines à venir. Bonne écoute !
Musiques :
"Semira" Claude Semal
"grève feministe"
"Antipatriarcha" Ana Tijoux
"Brasero" Krav Boca
Pour plus d’info :
show Israël the red card =carton rouge à Israël
Blocage Acerlormittal code rouge
Projet de Bruno, agriculteur anar du Diois d’acheter l’Anthyllis, un lieu d’habitation, d’expérimentations agricoles et artisanales situé à Miscon, petit village du Diois, en moyenne montagne dans l’Est de la Drôme. Voici le lien de Helloasso pour les donations : https://www.helloasso.com/associations/vous-n-etes-pas-seuls/collectes/faire-un-don-a-l-anthyllis Et voici quelques liens pour mieux comprendre, si nécessaire, ce que c’est que la « propriété d’usage » et son intérêt : https://politiquesdescommuns.cc/outils/propriete-d-usage https://clip.ouvaton.org/quest-ce-que-le-clip/ https://aventure-antidote.org/comment-ca-marche/notre-fonctionnement/
