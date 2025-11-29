Rafle à Matonge : plusieurs personnes enlevées par la Police.

Samedi 22 novembre 2025, 200 agents de divers services de l’Etat ont « inspecté » une cinquantaine de commerces de Matongé. La RTBF rapporte qu’étaient présents les services suivants : l’auditorat du travail de Bruxelles, le parquet de Bruxelles, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, la police fédérale judiciaire de Bruxelles, l’ONSS, l’Onem, l’inspection régionale de l’emploi, l’Inasti, l’Inami, le SPF Finances, le SPF Économie, le SPF Santé publique, le laboratoire régional Brulabo, et bien sûr, l’Office des Étrangers qui « a également été mobilisé dans le cadre des contrôles portant sur les titres de séjour ».
Par contre ce que la RTBF ne mentionne pas, se sont les enlèvements de personnes. Plusieurs personnes ont été emmenées en Centre Fermé. Selon certains témoignages « les gens ont maintenant peur de se rendre à Matongé. C’est la colère et l’effroi pour toute la diaspora congolaise ».
STOP aux rafles !
Solidarité avec Matongé !
Parlez-en autour de vous !
N’hésitez pas à vous rendre sur place, à discuter avec les gens et marquer votre solidarité avec celleux qui endurent le racisme d’État dans le plus grand silence des médias. Pour le moment, les informations manquent encore. S’il vous plait, si vous avez des informations, merci de faire tourner !
Sources :
- RTBF > https://www.rtbf.be/article/ixelles-plusieurs-commerces-mis-sous-scelles-apres-une-grosse-operation-de-controle-galerie-matonge-11636943
- CONGO QUOTIDIEN > https://www.congoquotidien.com/2025/11/25/controles-police-commerces-congolais-bruxelles-matonge/
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info