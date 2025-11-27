Rassemblement + conférence de presse et de colère

Résumé des faits :

La commune de Woluwe-Saint-Lambert...

1° rend insalubres des logements sociaux situés au 24-26 rue de l’Activité en les abandonnant pendant 10 ans,

2° fait tout pour empêcher, en 2022, la signature d’une « convention d’occupation précaire » avec le Syndicat des immenses qui a décidé de soutenir l’occupation des lieux,

3° tente d’intimider les occupants chapeautés par le Syndicat des immenses en portant l’affaire devant le Justice de paix, qui donne raison au Syndicat,

4° refuse d’ouvrir le compteur d’eau de ville et condamne les occupants à vivre un an avec l’eau de pluie,

5° envoie ses services sociaux constater qu’une occupante réside avec ses deux enfants dans le bâtiment rendu insalubre par la commune, provoquant la séparation temporaire de la mère de ses enfants…

Tout ça dans des logements parfaitement sains, qui nécessitent seulement une simple rénovation et que la commune va détruire-reconstruire avec l’argent du contribuable… et sans aucune sanction pour leur gestion du bien en très mauvais père de famille et pour leur part de responsabilité dans la longueur de la liste des personnes – aujourd’hui au nombre de 51.000 – en attente d’un logement social.

Ce n’est que 3 ans et demi après cette situation que la commune a entamé les rénovations.

C’est pourquoi nous organisons un rassemblement et une conférence de presse pour exprimer notre colère face au mépris et au cynisme dont a fait preuve la commune de Woluwé Saint-Lambert à l’égard des sans-chez-soi et de nos membres sur son territoire.