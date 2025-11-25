stuut.info

Rassemblement contre la venue du MR et de GLB à Saint-Gilles

Extrême-droite / Antifascisme Classisme / Lutte des classes

🔴 Le mercredi 19 novembre, diverses organisations antifascistes, révolutionnaires et syndicales ont appelé à organiser un rassemblement en réaction à la venue de membres du MR (Bouchez, Clarinval, Quintin) pour une conférence sur les mesures portées par le parti au sien du gouvernement Arizona.

Bruxelles | Collectif : Irruption

La conférence avait lieu dans un local communal, mis à disposition par le PS de Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles. Après des jours de panique morale de la part des cadres du MR mais également du bourgmestre de Saint-Gilles, c’est un dispositif policier démesuré qui a été déployé toute la soirée : 150 policiers, une autopompe, un hélicoptère. Le MR a également jugé bon de réaliser un protocole de sécurité contrôlant l’identité des ses spectateur·rices avant de les acheminer au lieu de conférence. Une personne présente lors de la conférence en observatrice, et qui n’aurait pas applaudi, a d’ailleurs été contrôlée et fichée par la Police lors de sa sortie anticipée.

Pendant ce temps, le rassemblement populaire organisé place Bethléem rassemble plusieurs centaines de militant·es et habitant·es du quartier pour des prises de parole. Les messages sont clairs : Saint-Gilles ne veut pas du MR dans ses rues, l’Arizona et sa politique de destruction sociale n’y sont pas les bienvenus, le bourgmestre et son PS ne dupent personne et si la commune est antifasciste, c’est bien uniquement du fait de ses habitant·es.
Malgré la pluie, se sont plus de 500 personnes qui défilent alors joyeusement dans les rues, du bas de Saint-Gilles jusqu’à la place de la commune, ne cédant pas à la provocation recherchée par le président du MR, laissant derrière elles et eux les lignes de police qui passeront une soirée très tranquille dans le froid, à « protéger » les casseurs de vies dans leur entre-soi bourgeois.

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES

