Rassemblement contre les violences faites aux enfants et contre l’inceste (VIDEO)

🔴 Le samedi 15 novembre, un rassemblement s’est tenu devant le Palais de Justice contre les violences faites aux enfants et aux ados. Il s’agit du premier rassemblement de ce type en Belgique. Celui-ci était organisé par les collectives Patouches et Ensemble contre l’inceste.

Rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados.
https://www.youtube.com/shorts/_OlMUFAewIQ

🔴 Le samedi 15 novembre, un rassemblement s'est tenu devant le Palais de Justice contre les violences faites aux enfants et aux ados. Il s'agit du premier rassemblement de ce type en Belgique. Celui-ci était organisé par les collectives Patouches et Ensemble contre l'inceste.

Voici un extrait de leur communiqué :

“Aucune jeune personne ne devrait vivre dans la peur. Et pourtant, chaque jour en Belgique, des enfants et des adolescentEs sont mépriséEs, maltraitéEs, délogéEs, agresséEs, violéEs, exploitéEs, mutiléEs, tuéEs. La société détourne le regard et l’État choisit de ne pas les protéger, voire de les mettre en danger.

Infanticide, inceste, pédocriminalité, cyberpédocriminalité, exploitation sexuelle, mutilation sexuelle, thérapie de conversion, maltraitance, mariage forcé, violences policières, violence éducative ordinaire, violences intrafamiliales et institutionnelles, discriminations multiples… les formes de violences sont innombrables en Belgique et dans le monde.

Cette oppression a un nom : l’adultisme. Un système qui place les adultes au-dessus des enfants et des ados, nie leurs droits, leurs besoins et leurs voix, et produit des violations extrêmes de leurs droits fondamentaux, jusqu’à nier leur existence même.

Dans une société plus solidaire, plus protectrice des minorités et diversités en tout genre, plus horizontale, bienveillante, plus à l’écoute des besoins spécifiques des différents groupes qui la composent, il y aurait beaucoup moins de violences sur les jeunes et les enfants.

Le 15 novembre 2025, c’est ensemble que nous nous rassemblerons pour toustes les enfants et ados d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Exigeons une Belgique qui considère et écoute sa jeunesse et qui mette en œuvre de véritables politiques publiques pour l’enfance.”

Source : Irruption

