Rassemblement en soutien au Soudan

Le conflit au Soudan est le grand oublié des médias occidentaux, alors qu’il s’agit de la plus grande crise de déplacé-e-s du monde et que le nombre de mort-e-s, bien qu’il soit à ce jour inconnu, est probablement aussi important qu’en Palestine.

Depuis avril 2023, la guerre qui dévaste le Soudan a brutalement interrompu la mobilisation de la société civile, plongeant le pays dans le chaos. Cette crise a éclaté alors que la jeunesse soudanaise était en plain élan révolutionnaire.

Les forces de soutien rapide (RSF) mènent des campagnes d’une violence extrême au Soudan, entrainant le meurtre et le déplacement de milliers de citoyen.nes. De nombreux cas de viol ont également été signalés et des villages entiers ont été détruit. Le soutien des Emirats arabes unis aux RSF s’inscrit dans une stratégie plus large visant à influencer et déstabiliser les dynamiques régionales.

Rassemblons-nous avec les camarades soudanais-e-s de Belgique ce samedi à 14h00, place du Luxembourg à Ixelles, pour leur montrer notre solidarité et exiger la fin du génocide en cours au Soudan !