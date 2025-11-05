Rassemblement pour la paix au Soudan

En 2018, une révolution populaire a lieu au Soudan. Elle débouche sur un gouvernement de transition, mi-civil mi-militaire, qui doit aboutir à des élections civiles. Mais un coup d’État militaire y met fin en 2021.

Les deux forces en présence, l’armée régulière soudanaise et les FSR, Forces de Soutien Rapides (liées aux milices janjawid déjà coupables de génocide au Darfour depuis des années), se disputent le pouvoir et la guerre éclate en 2023.

Depuis, les conflits ont fait des centaines de milliers de mort·es et blessé·es civil·es, des millions de déplacé·es, la population subit la famine, les crimes de guerre et les massacres se multiplient contre la population.

Le 27 octobre dernier, les FSR se sont emparées de la ville de El-Fasher, après un siège de 18 mois, leur permettant de contrôler l’ensemble de la région de l’Ouest du Soudan. Les témoignages dénoncent des crimes et massacres terribles.

Les manifestant·es à la Bourse dénoncent la complicité de la Belgique et de l’Europe, à travers leurs liens avec les Emirats Arabes Unis, principaux soutiens militaires des FSR, ainsi que le business de l’armement et leurs politiques migratoires criminelles.

Un nouveau rdv est donné le 11 novembre prochain pour dénoncer la situation et la complicité de notre pays et de l’UE, ainsi que pour montrer notre soutien au peuple et la résistance soudanaise.

Pour suivre et soutenir les actions pour le Soudan : https://www.instagram.com/sudan_solidarity_network?igsh=dmJoeHlpZXQzMnFl

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES