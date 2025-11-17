Recollection + Paradiso, XXXI, 108

Santé / Soins

ENQU Ê TE : Répression, emprisonnement, sédation, violences sexuelles et suicide : l’enfer des centre fermés, les militants palestiniens en première ligne

En octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farag Allah se donnait la mort dans le centre fermé de Steenokkerzeel. Son décès révèle l’ampleur des violences institutionnelles exercées contre les personnes migrantes en Belgique, dans un contexte d’acharnement politique envers les militant·es palestinien·nes. Cet article, basé sur une enquête menée par des collectifs militants et complété par nos propres recherches, documente les conditions de détention et le système de répression mis en place. PARTIE I : Un système de répression politique 1. La mort de Mahmoud : révélateur d’un continuum de violences Début octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farag Allah mettait fin à ses jours dans le centre fermé de Steenokkerzeel, en bordure de Bruxelles. Des proches, témoins et militant·es ont raconté sa mise en détention et le traitement qui lui a été réservé lors de ses derniers jours. Leur récit révèle l’enfer que sont les centres fermés pour les détenu·es. La détention de Mahmoud s’inscrit dans un acharnement politique, policier et judiciaire à l’égard des militant·es palestinien·nes en Belgique. Sa mort n’est pas anodine : elle est la suite logique d’un continuum de violences racistes et politiques exercées par l’État : répression des manifestations, enfermement des militant·es, obstacles administratifs, coups et blessures. Cette enquête s’appuie sur des témoignages de personnes détenues et de visites de centres fermés réalisées par des militant·es. Elle vise à documenter non seulement les circonstances du décès de Mahmoud, mais aussi les mécanismes systémiques violents et racistes qui sous tendent la détention en centre fermé. 2. L’ARRESTATION : FAIRE TAIRE ET INTIMIDER Dès le début du génocide, en octobre 2023, un mouvement de solidarité pour la Palestine s’est activement développé en Belgique, et en particulier à Bruxelles. Durant près d’un an et demi, des manifestations ont eu lieu quotidiennement, organisées principalement par la communauté palestinienne , d’abord à la Gare Centrale puis Place de la Bourse. Ces manifestations ont été le lieu d’une importante répression politique, policière et administrative : gaz lacrymogène, violences, intimidations et arrestations racistes systématiques. La police, sous l’autorité de la commune de Bruxelles-Ville (PS-MR), et l’Office des Etrangers ont travaillé main dans la main pour l’enfermement de militants. Depuis début août 2025, des arrestations de réfugiés palestiniens ont lieu en série à Bruxelles. Tous les réfugiés palestiniens qui ont été arrêtés et détenus en centre fermé sont soit en procédure d’asile, soit officiellement reconnus comme réfugiés par l’Etat belge. La plupart de ces arrestations sont survenues après de simples contrôles d’identité, le plus souvent en marge des manifestations pour la Palestine. Selon les témoignages de manifestant·es qui y ont assisté, elles n’étaient justifiées au moment même par aucun motif clair, avant d’être, pour certaines, justifiées à posteriori par le...