Recollection + Paradiso, XXXI, 108

Recollection
Cela se passe à Jaffa, comme cela pourrait se passer dans toutes les villes effacées par des catastrophes. Aljafari puise dans une cinquantaine de longs métrages israéliens et américains, tournés entre les années 1960 et 1990, pour en extraire l’essence invisible. Il en efface les acteurs pour en restituer l’arrière-plan. La ville et les Palestiniens, dont les corps anonymes s’étaient glissés dans certains plans, deviennent ainsi les véritables protagonistes. Par ce geste, le cinéaste retourne contre la puissance occupante la dépossession dont son peuple est victime, transformant les images de domination en témoignages de présence et de mémoire.
Paradiso, XXXI, 108
Absurdité d’une guerre en couleurs clinquantes : un film de promotion de l’armée israélienne des années 1960, subtilement détourné par Aljafari, où les images viriles et triomphalistes occultent toute présence de victimes.
