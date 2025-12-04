stuut.info

Rediffussion : Présentation et discussion autour de la lutte de Paso de Aquila en Mexique

Salut ! Après avoir fêter les 45 ans de Radio Air libre le samedi 29 novembre, pour l’émission Tranche d’anar de ce mercredi soir 3 décembre à 20h30, nous rediffuserons l’enregistrement faites d’une présentation et discussion autour de la lutte de Paso de Aquila en Mexique qui a eu lieu le 9 octobre 2025 au boom café à Bruxelles. D’abord vous entendrez les représentants de la communauté de Paso de Aguila en appel vidéo et ensuite Luis Salas, militant Mexicain et avocat des droits humains explique comment il a pu aider la communauté et ils répondent aux questions du publique présent. La lutte des communautés de Paso de Aquila est beaucoup moins connue au niveau international que la lutte zapatiste, mais elle s’inscrit dans un contexte et développe des processus similaires : l’accès à la terre, l’autonomie et la justice sociale

L’objectif de cette tournée est de faire un échange de pratiques militantes, se rencontrer, faire circuler les informations sur cette lutte très peu connue et très peu médiatisée et créer un petit réseau de solidarité internationale autour, chercher des complices dans les formes les plus variées.

A la fin de l’émission présenation agenda militante de stuut.info du 3 décembre jusqu’au 17 décembre 2025.

Bonjour, Nous avons le plaisir de vous inviter mercredi 10 décembre à 19h, à la présentation du livre Vivre sans police, en présence de l’auteur, Victor Collet. Publié aux éditions Agone , ce livre revient sur l’histoire récente du quartier Exarchia à Athènes, épicentre des grandes émeutes de décembre 2008 suivant la mort du jeune Alexis Grigoropoulos (quinze ans), assassiné par la police dans les rues de ce quartier. Mélangeant souvenirs militants et analyses historiques, Victor Collet propose un point de vue situé, engagé et conscient d’une expérience unique de révolte populaire. Où l’on voit comment, en pleine crise, l’antifascisme se réinvente. « Mecque des anarchistes, paradis pour anarchotouristes, zoo émeutier pour jeunes égarés, quartier de la résistance ou de l’insurrection contre la dictature des colonels, de la révolte et des émeutiers après décembre 2008, quartier des intellectuels, petit coin laborieux des artisans, maisons d’édition, libraires, imprimeurs, luthiers, quartier paisible et bariolé, commerçant et festif, « contre culturel » ou « alternatif », de plus en plus branché, gentrifié, approché puis envahi par les touristes à la nuit tombée, quartier de tous les refuges, des sans abris et des exilés, des antifascistes et des hooligans de l’AEK Athènes, des dealers et des mafieux, des koukouloforoi, (jeunes encagoulés et délinquants sociaux), quartier de tous les départs, vidé par le Airbnb, la marchandisation ou le folklore militant, quartier des assemblées et des disputes interminables entre groupes militants, à l’agonie devant sa militarisation, étouffé par les barrières métalliques et des projets urbanistes délirants, coeur de ville et place cathartique d’une politique du quartier, de la capitale, du pays. Décrire Exarchia, le quartier de toutes les hyperboles, version miniature (et extrême) des conflits nationaux, mais aussi des fantasmes et projections du gratin militant international… Autant renoncer d’emblée. Mais n’est-ce pas le propre des mythes que d’échapper aux tentatives d’accaparement ? De ne pas se laisser enfermer ou réduire à une définition, une dimension et une direction qui répondent à des intérêts ? Un quartier, aussi polymorphe qui plus est, ne se laisse pas si facilement attraper. À tout prendre, autant choisir un point de vue, et pourquoi pas le mien. » Comment un quartier peut-il s’affranchir pendant toute une décennie du contrôle de la police ? Victor Collet nous guide dans Exarchia, dans ses squats, ses violences, ses solidarités, ses espoirs déchus, ses victoires,… pour nous montrer les possibilités qui existent, lorsque des habitants réussissent à tenir tête au fascisme, que celui-ci soit militant ou étatique ou les deux. Il parvient à faire l’histoire singulière d’un pays dont il a éprouvé les crises, et l’inscrit dans celle, plus large, des villes qui résistent, coûte que coûte, à toutes formes d’oppression. Si le récit de la Grèce peut être lu comme un récit d’anticipation à...
DÉCÈS Le 25/11/25, le corps d’un homme a été découvert sur la plage de Leffrinckoucke. COMMÉMORATION Le 24/11/21, au moins 27 personnes sont mortes et au moins 4 ont disparu en tentant de traverser la Manche. Quatre ans après le naufrage, une commémoration a eu lieu à Calais. Une centaine de personnes ont marché jusque la plage puis ont assisté à une table ronde. Le procès n’a toujours pas eu lieu et malgré les recours, le dossier des 7 militaires jugés pour non-assistance à personne en danger sera instruit avec celui des 11 passeurs présumés. BUNKERISATION DU DUNKERQUOIS Alors que des assos assignent l’état en justice pour non-respect des droits humains dans le dunkerquois, des clôtures, barbelés et murs poussent à l’ouest de Dunkerque. Après la clôture de 900 mètres à 80 000 euros encerclant un bois, c’est un mur de 1,5 km de long, constitué d’énormes blocs de béton qui pousse le long de la voie ferrée pour une modique somme de 800 000 euros. Les fonds Sandhurst permettent toujours plus de militarisation et de bunkérisation. STOP AUX GÉNOCIDES De nombreuses personnes soudanaises se sont mobilisées pour dénoncer les massacres à El-Fasher au Darfour. Le 01/11/25, plus de 250 personnes se sont jointes au rassemblement hebdomadaire en soutien à la Palestine place d’Armes à Calais. Le 27/11/25, la communauté soudanaise a organisé une manif revendicative qui a traversé Calais au rythme des slogans. LES FASCISTES S’ORGANISENT – Les « visites » de 2 groupuscules anglais d’extrême droite sont hebdomadaires : le parti UKIP et le mouvement « raise the color ». Agressions racistes, actes d’intimidation, violences, destruction de matériel nautique et appel à la haine se succèdent sur la côte entre Calais et Dunkerque. Systématiquement, ces racistes masculinistes islamophobes se filment et attisent la haine sur les réseaux sociaux. – Côté français, « Nouvelle Droite » basée à Lille et « Les Normaux » de Rouen se sont retrouvés pour une action de com au cap Gris-Nez. Le groupuscule « Nemesis » est aussi venu sur la plage de Gravelines. – A Loon-Plage, des chasseurs ont tiré de nuit à la carabine sur 4 hommes exilés aux abords du camp en toute impunité. Les faits sont passés quasiment inaperçus. Une enquête pour violence avec armes est censée avoir été ouverte. INTERCEPTION DE BATEAUX EN MER La france annonce son intention d’autoriser la gendarmerie maritime à intercepter les bateaux dits « taxis-boats en amont des phases d’embarquement de migrants ». Entre les tirs de LBD et de gaz lacrymogènes dans les bateaux, les lacérations et maintenant la possibilité d’utiliser des filets pour immobiliser les hélices des moteurs, la france assume de s’asseoir sur le droit maritime. ONE IN ONE OUT Des personnes exilées arrivées pour la 2e fois en UK après avoir été expulsées en france dans le cadre de l’accord « one in one out » ont été expulsées une 2e fois. Le dispositif est absurde et inefficace....
