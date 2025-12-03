stuut.info

Rejignez l’Alliance des FORTES contre le Pacte Migratoire

9 décembre - 12h00 - Place Luxembourg

Féminismes / Antipatriarcat Migrations / Frontières

Le 9 décembre sur la Place de Luxembourg à 12h, l’ALLIANCE DES F.O.R.T.E.S.— féministes, organisées, résistantes, transfrontalières, exilées, sorores — contre le pacte migratoire mettra en scène une action performative devant le Parlement européen et invite toutes les alliées à se joindre à elles et les soutenir !

Nous sommes un groupe de femmes migrantes, premières concernées avec et sans papiers, organisé·es en communautés de soin et de lutte en Belgique, en Espagne, en France et en Italie. Nous sommes unies dans l’ALLIANCE DES F.O.R.T.E.S. pour faire avancer les femmes migrantes comme sujet politique.

Cette action fait partie d’une série d’événements coordonnés entre Bruxelles, Madrid et Naples en vue de la journée internationale des personnes migrantes (18/12). Pour nous, chaque jour est un jour de résistance pour la survie : nous ne sommes pas un danger, nous sommes en danger. C’est pour cela que nous nous unissons et que nous présenterons notre Candidate Sans-Papiers au Parlement européen : pour faire entendre notre voix pour une Europe plus juste pour toutes et tous.
Plusieurs députés européens ont exprimé leur volonté de dialoguer avec notre Candidate Européenne et de prendre la responsabilité de soutenir nos revendications.

Les priorités de notre programme :
● Une régularisation réellement accessible à toutes, avec des critères clairs.
● Le droit à la santé, physique et psychologique pour toutes les personnes, avec ou sans
papiers.
● Crise du logement : nous ne voulons plus de maisons sans personnes et de
personnes sans maisons. Nous demandons l’accès immédiat à un logement digne
pour les femmes sans papiers, doublement exposées au risque de se retrouver à la
rue et vulnérables au chantage et à la violence.
● La reconnaissance que le travail domestique et de soin est fondamental pour la
société, mais épuisant. L’Europe doit reconnaître ce travail comme tel, le protéger et
lui donner sa juste valeur, et garantir qu’il soit effectué dans des conditions de dignité
et de sécurité.

L’Europe qui se réarme, qui cherche son unité en construisant des frontières qui pour beaucoup sont une ligne de vie ou de mort — l’Europe qui investit ses ressources dans un scénario de guerre globale, qui exploite, pollue et refuse d’accueillir les travailleur·euses — cette Europe doit savoir qu’à partir d’aujourd’hui, elle trouvera face à elle un front de femmes puissantes, parce qu’unies et organisées.

Faisons en sorte que le 9 décembre soit un pas décisif d’un front uni contre la montée des droites et du fascisme, et contre l’oppression patriarcale ! Pour une Europe juste pour toutes et tous, sans frontières, stop aux refoulements !

Le 9 décembre rejoignez l’alliance des premières concernées contre la violence des politiques migratoires européennes !

L’ Alliance des FORTES réunit des membres de La Candidate Sans-Papiers, des Femmes Tout Terrain / Ministère du Care, du Comité des femmes sans papiers, de Territorio Domestico, de la Red Inter Lavapiés, de la Rete Lavoratrici Domestiche, de la Laboratoria, de la Comision antirracista 8M et du Collectif 8 Mars

