[Rencontre] Délégation pour la paix et les droits humain au Mexique

Quinoa, avec la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea, t’invite à rencontrer une délégation d’organisations telles que Frayba, Amnistía Internacional Mexico, Taula per Méxic, International Federation for Human Righ, qui se rend à Bruxelles dans le cadre des négociations UE-Mexique. Composée de 15 spécialistes de la défense des droits humains (représentant·e·s d’organisations, journalistes, acteuri·ce·s de terrain,…), la délégation a exprimé le souhait de rencontrer la société civile belge pour tisser et renforcer des liens de solidarité.

La soirée permettra d’avoir un aperçu large et complet ainsi qu’une mise à jour de la situation critique des droits humains au Mexique. Des tables de discussions permettront d’approfondir les discussions autour des droits des peuples originaires, des droits femmes, des enfants, des personnes LGTBQIA+, de la migration, de la liberté de la presse,…

AU PROGRAMME :

Panorama général sur la situation actuelle

Répartition en 3 tables de discussions (dont une avec traduction ES > FR )

MODALITÉS :