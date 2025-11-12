Rencontre avec deux auteurices de livres qui parlent des violences faites aux enfants

Dans le cadre de la Journée mondiale contre les violences sexuelles faites aux enfants, Patouche vous invite à rencontrer les auteurices de deux livres qui viennent de sortir sur cette thématique :

« Aaah La petite colère ! » de Margay

"Nous avons besoin de récit de trauma. Bien sûr, nous en entendons parler. Mais nous manquons souvent de mots pour qualifier cette traversée. Moi, le trauma m’a rendu myope. Je pensais traverser une flaque, alors qu’en fait, j’ai été submergée par un océan d’algues collantes et de chats égarés. Pendant 9 mois, je me suis mise à faire l’inventaire de cette quête identitaire et post-traumatique. Des "simples cauchemars", à des extraits de podcasts et de lectures, en passant par la reconstitution d’une potentielle agression, je ne peux que témoigner de l’évidence d’une mutation en cours."

https://5c.be/catalogue/aaah-la-petite-colere

« Ce n’était qu’un jeu » de Thomas Prédour

« Les drames les plus intenses se déroulent parfois sous nos yeux mais nous sommes tellement aveuglé.e.s qu’on ne les voit pas. Or, un enfant sur cinq subit des violences sexuelles.

Au fil de ton cheminement pour comprendre l’inceste subi dans ton enfance et ses répercussions au cours de ta vie, tu fais des rencontres multiples : humaines, livresques, musicales…

Des rencontres qui t’ont ému, interrogé et accompagné.

Aujourd’hui, tu les partages pour peut-être, qui sait, nous éclairer et plus encore. »

Au programme : présentation des livres, lecture d’extraits, musique par Véronique Delmelle et dédicace !

Mardi 18 novembre 2025 à 19h

La Vieille Chéchette (Rue du Montenegro, 2 à Saint-Gilles)

Entrée libre.

Infos :

patouche@riseup.net

@patouche_belgique