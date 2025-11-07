Répétition de la chorale militante

Envie de nous rejoindre ?
Les prochaines répétitions ont lieu tous les 3e jeudis du mois.
Prochains rdv : 20 novembre et 18 décembre… avec un moment d’organisation pratique et politique autour des actions et luttes en cours.
Accueil à 18h et clôture autour d’un bol de soupe et de pain vers 21h. Ouvert à toutes !
Dans les locaux de la Fédération : boulevard du Midi 25 bte 5 – 4e étage, 1000 Bruxelles - entrée rue de Bodeghem.
Ascenseur possible, n’hésitez pas à nous solliciter si besoin.
💌 Pour confirmer votre participation, c’est auprès de Emeline (emeline.goris@fmm.be).
