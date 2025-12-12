[communiqué] Réponse Transfem

Ce communiqué revient sur la diffusion de « Lesbian Space Princess », film cissexiste1 aux relents racistes, comportant en particulier une scène violemment transmisogyne, au festival du film queer PinkScreens en novembre 2025, à Bruxelles. Vous lisez un texte écrit collectivement par un groupe informel de femmes trans majoritairement lesbiennes, précaires, et dont certaines sont racisées.

Le constat est posé : en Belgique, en 2025, quand des femmes trans et leurs allié·e·s·x font part de leur choc face à la transphobie évidente d’un film diffusé en festival queer, elles auraient presque aussi bien pu se taire : le film sera bien diffusé une seconde fois.

Pourtant, dès la première diffusion du film, plusieurs mails sont envoyés à l’équipe du festival pour prévenir de son caractère transphobe et demander qu’il soit déprogrammé. S’ensuivent plusieurs échanges avec l’équipe du festival qui décide de maintenir la deuxième projection, en proposant malgré tout des prises de paroles avant et un temps d’échange (appelé "gueulante") après la séance. Après tout, la diffusion du film serait bénéfique au débat public, permettant à chaquaine de "se faire son avis" (sic), et constituerait même une opportunité de "pédagogie".

Mais imagine-t-on une seconde qu’un film sexiste ou misogyne non seulement passe le crible de la programmation du festival mais surtout reste à l’affiche après notifications et explications données aux organisateur·ice·s ? Et puis, cette fameuse pédagogie, qui va en prendre la charge, sinon des femmes trans, certaines racisées, toutes non-rémunérées ? Pire encore, le maintien de la séance par le festival a même permis aux propos transmisogynes de proliférer.

Prolifération de propos nauséabonds

Quelques jours après la projection et la gueulante, un article anonyme (bravo) intitulé "Réponse lesbienne", est diffusé. Ce texte défendrait un point de vue lesbien sur le film, et salue son maintien à l’affiche. Son titre correspond parfaitement à la transmisogynie que l’on retrouve dans le film : les femmes trans prises à partie auront beau être lesbiennes, leur identité leur sera toujours niée au profit d’une parole lesbienne "véritable". La lesbophobie a de beaux jours devant elle chez les transmisogynes. Le texte en lui même accumule les clichés transmisogynes, se perd dans la tokenisation d’identités diverses (toutes sauf transfem) et s’attarde à décrédibiliser les interventions avant la projection et pendant la "gueulante".

Des lesbiennes manifestement non-transfems ont vécu comme une véritable violence (😢) que des femmes trans avertissent de la transmisogynie évidente du film. C’est semble-t-il l’ensemble du monde cis-queer et non-transfem qui s’insurge quand ces dernières ont le malheur d’exprimer une opinions qui s’opposent au point de vue dominant. Dépossédées de nos capacités de réflexion et infantilisées, nous sommes ramenées une fois de plus, par pure misogynie, à un état « d’hystériques », et à une colère que nous serions incapables de contrôler du fait de notre genre assigné. Les femmes trans n’ont semble-t-il pas vraiment leur mot à dire quand il s’agit de se défendre, de faire entendre leur point de vue ou leur désaccord.

Si les auteur.ice.s.x pensaient se protéger des accusations de transphobie par l’anonymat, nous devrons malheureusement vous décevoir : invalider des personnes concernées dans la violence systémiques qu’elles subissent, les jeter en pâture sur les réseaux sociaux et queers locaux, puis utiliser tout l’argumentaire transphobe pour justifier son amour d’un film transmisogyne est (surprise) bel et bien transmisogyne. Et cela génère de la violence intra-communautaire.

Mais puisqu’il nous faut une fois de plus nous expliquer, entrons dans le vif du sujet.

Un film bien dans la norme : transphobie, transmisogynie, transmisogynoir

Dans Lesbian Space Princess, les parties génitales binarisées déterminent le genre, les comportements, et la valeur morale. La menace ultime consiste en un gigantesque vaisseau-bite, bien sûr associé à l’Homme. Les héroïnes sont quant à elles tou·s·te·s·x porteu·r·euse·s·x de vulves, proviennent de Clitopolis (oui...), planète vulvaire des lesbiennes. Rien que ces éléments relèvent d’un cissexisme frappant, tant les personnages sont réduit à leurs organes génitaux. Seule exception à cela : les trois hommes, ("male-iens"), les méchants du film, finissent par adopter une vie tranquille, homosexuelle et inoffensive. Le public quitte la salle avec une image amusée et attendrie de la gent masculine, finalement absoute de ses bassesses dominantes et criminelles. On ne pourra en dire autant concernant Blade, le seul personnage transfem dans ces multiples galaxies.

On y suit l’histoire de Saira, jeune héritière de la dynastie lesbienne de Clitopolis. Amenée à s’aventurer hors de sa galaxie pour poursuivre une intrigue pénible, elle finit par invoquer son labrys (hache de guerre et symbole lesbien) avec l’aide de Blade qui, on l’a dit, est seul personnage transfem, et qui se trouve être également noire. Une fois Saira en possession de ladite hache, Blade change de camp, se dévoile soudainement voleuse d’armes, et menace Saira de lui dérober le précieux token de son lesbianisme. Fort heureusement notre héroïne parvient à décapiter Blade, dont on voit la tête ensanglantée s’écraser sur le sol, avec l’arme fraichement acquise. Autrement dit, une lesbienne cis met à mort une personne transfem (la seule du film), noire, après que cette dernière l’ait soudainement trahie, puis menacée, ne lui laissant d’autre choix que de la tuer en légitime défense. Qu’il faille en dire plus que ça en dit long, tant on est sidérées devant un tel condensé des clichés transmisogynes et transmisogynoirs les plus grossiers.

H. Graddik, président de GLAAD2, qui monitore les apparitions des personnes trans à la télévision étasunienne, nous explique qu’en 2024-25, « Les médias et le cinéma3 ont toujours tendance à raconter des histoires des personnes trans soit victimes, soit méchantes, plutôt que des représentations réalistes (…) ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les personnages trans ont des rôles de victimes dans au moins 40% des cas, alors que dans 21% des cas, les personnages trans étaient des méchants ou des tueurs. Lesbian Space Princess s’inscrit en plein dans ces tendances. Mais ce n’est pas tout.

Quand la seule personne transfem d’un récit étiqueté comme "queer as fuck" est une adulte transfem noire, qui se transforme soudainement en "villain", puis menace la jeune héroïne, avant de se fait mettre à mort sans autre forme de procès, c’est toute une série de clichés mortels qui se retrouvent exploités : celui du personnage secondaire minorisé et racialisé, mourant prématurément, de manière totalement absurde ; celui de la transsexuelle adulte comme menace pour les enfants ; c’est la femme trans/travestie qui désire s’approprier le lesbianisme par tous les moyens, y compris la force et la tromperie, (cf. Transmania4) ; celui de la femme trans manipulatrice, qui cache bien son jeu ; c’est celui, misogynoir, de la femme trans noire colérique et dangereuse.

Mais en plus de ces clichés, on assiste à la mort d’une personne transfem, noire, avec cette particularité macabre qu’elle est racontée dans la version de nos assassins.

Rappel de quelques faits (T.W. : Meurtres)

L’initiative Trans Murder Monitoring de l’association T.G.E.U. recense non pas tous les décès mais bien tous les meurtres de personnes trans dans le monde. TMM conclut de ses derniers recensement (2024-25) que :

281 personnes non-cis (« gender variant ») ont été tuées cette année.

») ont été tuées cette année. 90% des victimes sont des femmes trans.

88% des victimes sont noires ou racisées.5

Parmi ces cas, citons en quelques-uns proches et moins proches (nul besoin d’aller chercher trop loin).

Le 5 juillet 2024, Angelina, femme trans de 55 ans, est retrouvée morte dans son appartement à Compiègnes (FR), probablement assassinée par son concubin à l’aide d’une hache (« de petite taille », nous rassure Le Parisien6). La réalité égale la fiction.

Le mardi 9 juillet 2024, Géraldine, femme trans péruvienne et travailleuse du sexe, est poignardée par un client à son domicile parisien. BFMTV nous explique « [qu’] au fil de la soirée, il découvre qu’il s’agit d’une femme transgenre, (...) décide de la tuer et de laisser son cadavre à l’endroit du rendez-vous. »7 Ici aussi, la réalité égale la fiction avec en bonus le recours classique à la "trans-panique".

La trans-panique est une stratégie de défense qui permet à des meurtriers de personnes trans d’espérer diminuer leur peine en prétextant avoir agi dans un état de panique, qui serait induit par la révélation de la transidentité de leur victime. On la voit ici directement relayée par BFMTV.

La trans-panique occupe une grande partie des presque 30 pages d’introduction de l’ouvrage Une brève histoire de la transmisogynie de la chercheuse J. Gill-Peterson. On peut y lire notamment que « le mégenrage de la transféminité en agression sexuelle masculine autorise tout un chacun à faire usage de la force à titre préventif et discrétionnaire (...). Cela vaut d’autant plus lorsque cet amalgame intègre des fantasmes racistes au sujet de la sexualité des personnes noires et racisées. Il suffit de prétendre avoir agi sous l’effet de la panique, après coup. »8 Or c’est ici exactement de cette manière que se déroule la mort de Blade : elle n’était pas l’intention initiale de l’héroïne, qui est innocente par définition, mais elle a lieu car la personne transfem a trahi la confiance de l’héroïne, est devenue pour elle une menace mortelle, et a menacé de prendre possession de son lesbianisme ; en légitime défense, elle n’aurait donc pas d’autre choix que le meurtre.

Comme le rappelle le collectif Acceptess-T dans son communiqué publié sur Instagram après le meurtre de Géraldine, « pour poignarder Géraldine, il a bien fallu que l’auteur soit en possession d’une arme tranchante. (...) C’est d’autant moins crédible que les annonces d’escorting sont explicites, et les clients contactent les femmes trans en pleine connaissance de cause. »9 Autrement dit, il est impossible de croire en la version de nos assassins, pourtant ces derniers continuent d’y avoir recours. Il serait bienvenu que les fictions queer ne se chargent pas, en plus, de leur faire de la publicité gratuite.

M.-A. Preston, militante trans noire étasunienne, ajoute dans son article Spilling the tea, au sujet de la transmisogynoir qu’ « insinuer que les femme trans Noires ont une certaine responsabilité dans leurs propres meurtres, plutôt que d’examiner la faillite spirituelle nécessaire au fait d’ôter la vie d’autrui, est symptomatique d’une société incapable d’empathie »10. Le fait de non seulement montrer la mort de Blade, mais surtout d’emmener la.e spectateur.ice.x. à sympathiser avec sa justification, devrait nous alerter jusqu’à l’effroi ; mais nos cris d’alarmes ne provoquent au mieux que réactions molles, tout juste pas de l’indifférence ; et au passage, une libération de la parole transphobe.

Notre écriture n’est pas payée

Il ne semble pas nécessaire de revenir sur les détails : tout narratif mettant en équivalence directe identité et parties génitales est cissexiste. Un film dans lequel la menace ultime est représentée par un phallus monstrueux est transmisogyne. Un film dans lequel la grande méchante, seul personnage trans, est une femme noire en colère, pathétique, une voleuse manipulatrice qui se fait décapiter, est profondément transmisogyne, raciste et misogynoir. On l’a expliqué tant et si bien, pour si peu de conséquences, qu’il est sans doute venu le temps de dire un mot en guise de conclusion, sur ces perpétuels efforts d’explications.

Il est certain que nous, femmes trans, nous n’avons que trop l’habitude de la pédagogie : nous devons expliquer aux médecins quelles hormones nous prescrire, à nos employeur.eu.se.x que nous sommes employables, à nos psychiatres que l’on vient pour autre chose que notre transitude, aux urgences que nous sommes en danger, aux propriétaires que nous sommes des locataires comme les autres, à nos partenaires que nous sommes des femmes, à nos familles que nous sommes humaines. À tou⸱te⸱s⸱x les cis, partout, tout le temps, que nous sommes des femmes, aux cis toujours que l’heure est grave. Certaines d’entre nous, alors qu’elles collaient un avertissement sur l’affiche du film en question, ont même été sommées non seulement de le retirer, mais également d’expliquer la transphobie du film pour justifier de leur action. Puis encore, ici, de réaliser un travail de "pédagogie" de nos propres oppressions. Autant dire : on n’en peut plus.

H.J. Giles décrit cette activité d’explication comme un travail non rémunéré : « notre enseignement n’est pas payé. Notre écriture n’est pas payée. Nous sommes dans la pauvreté. »11 Ce communiqué n’est pas autre chose que cela : du travail gratuit. Nous sommes nous aussi les bénévoles exploitées de nos explications.

En effet nous voilà aujourd’hui à devoir expliquer au public queer (et lesbien), d’un festival queer, ce que sont la transphobie, la transmisogynie, en quoi elles sont inacceptables au même titre que le sexisme ou l’homophobie. Et en le faisant nous montrons surtout ceci : l’hostilité du monde cis à l’égard des femmes trans trouve peut-être son pendant dans l’indifférence du milieu queer envers nos problématiques. La même charge explicative semble en tout cas peser sur nous, jusque dans nos propres communautés. Il ne tient qu’à vous de nous donner tort.

Note : nous signalons qu’un email a été envoyé à l’organisation du festival pour leur faire savoir notre disponibilité à un échange constructif afin de si possible partager la charge explicative, dans le but également de proposer des solutions afin que ce genre d’incidents ne se reproduisent plus.



Pour aller plus loin :

Faire un don au TSFB : BE65523081103896 au nom de « Marius Jacobs » en précisant "TSFB" dans la communication.

TMM annual report 2016 : [https://tgeu.org/files/uploads/2025/11/TMM-Report-2016.pdf] ; carte interactive et représentations statistiques : [https://transmurdermonitoring.tgeu.org/page/ob3t637cj67/trans-murder-monitoring].

H.J. GILES , Du salaire pour nos transitions, Qamille [trad.], Burn Août, p.12, [https://editionsburnaout.fr/media/du_salaire_pour_nos_transitions.pdf].

J. GILL - PETERSON , Une brève histoire de la transmisogynie, MERHOUM , N., M. ALSHARIF [trad], SHED PUBLISHING , 2025. Voir aussi : « Trans Panic : a global history », en ligne, [https://www.youtube.com/watch?v=ZCQDKAyry1I].

Transgender Law Center : [https://transgenderlawcenter.org/black-trans-women-black-trans-femmes-leading-living-fiercely/]

NOTES

1 Le cissexisme ou cisgenrisme est un système d’oppression qui considère que toutes les personnes sont de leur genre assigné, et par conséquent que les personnes trans sont inférieures aux personnes cis. Source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cissexisme]

2 source : [ https://glaad.org/publications/victims-or-villains-examining-ten-years-transgender-images-television ] (nous traduisons).

3 Le terme “médias“ est ici traduit de l’anglais « media", et comprend donc les productions artistiques diffusées en télévision.

4 Dans le chapitre intitulé « Dix commandements du transgenrisme », D. Moutot et M. Stern écrivent, commandement 7 : « les espaces des femmes tu coloniseras », puis « Tout le monde peut être lesbienne sur simple déclaration. Ainsi, Robert qui souhaite s’appeler Catherine peut maintenant s’inscrire sur une application de rencontres lesbiennes dans le plus grand des calmes. » Il semble en réalité que la personnalité d’une femme trans lesbienne soit une des cible privilégiée de l’ouvrage.

5 sources : [https://transmurdermonitoring.tgeu.org].

6 « Féminicide à Compiègne » H. SENAMAUD, in Le Parisien, 07/07/2024 [online] < https://www.leparisien.fr/oise-60/feminicide-a-compiegne-son-compagnon-mis-en-examen-et-ecroue-07-07-2024-ZMUUWGSM7JEHNI5LCUHFM7VPJM.php>.

7 CLIET-RUZZA, M., REGLEY, M., « Un homme suspecté d’avoir tué une export girl dans le 16e arrondissement » online, [https://www.bfmtv.com/paris/info-bfm-paris-ile-de-france-un-homme-suspecte-d-avoir-tue-une-escort-girl-dans-le-16e-arrondissement_AV-202407090716.html].

8 J. GILL-PETERSON, Une brève histoire de la transmisogynie, MERHOUM, N., M. ALSHARIF [trad], SHED PUBLISHING, 2025, p. 29.

9 source : communiqué du 10 juin 2024, surcoupe Instagram de Acceptess-T :[https://www.instagram.com/p/C9P0hGXiKWP].

10 Double contraction des termes « transmisogynie », (misogynie telle qu’elle s’applique en particulier aux femmes trans) et « misogynoir » (misogynie telle qu’elle s’applique en particulier aux femmes noires), ce terme entend rendre compte des oppressions particulières aux personnes transfem noires du monde anglo-saxon. Voir notamment : World Without Genocide : [ https://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/background/transmisogynoir-hatred-and-violence-towards-trans-women-of-color], News Northwest : [https://news.northwestern.edu/stories/2023/05/professor-coins-new-word-misogynoir], Merriam-Webster : [https://www.merriam-webster.com/sentences/misogynoir].

11 H.J. GILES, Du salaire pour nos transitions, Qamille [trad.], Burn Août, p.12, [https://editionsburnaout.fr/media/du_salaire_pour_nos_transitions.pdf].