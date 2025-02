Repression behind fashion : rencontre avec Kalpona Akter

Les travailleur·euses de l’habillement du Bangladesh sont confronté·es à une répression violente et leur droit à la liberté d’association est régulièrement bafoué. Leurs appels à une augmentation du salaire minimum national en 2023 ont été accueillis par la répression et la criminalisation de milliers d’entre elles et eux.

Rendez-vous ce lundi 17 février à 18h30 pour en savoir plus !

À la lumière des efforts de campagne internationale pour soutenir les travailleur·euses de l’habillement, Kalpona Akter partagera son point de vue sur la situation, et les moyens de dénoncer l’impunité des marques de mode et de soutenir les luttes des travailleur·euses.

Nous vous accueillons dès 18h30 pour une conférence en présence de Kalpona Akter suivie d’un échange avec la salle.

Kalpona Akter est activiste pour les droits humains et leader syndicale bangladaise. Fondatrice et directrice exécutive du Bangladesh Centre for Worker Solidarity (BCWS), Kalpona Akter milite pour la sécurité des travailleurs, des salaires dignes et la liberté d’association et d’organisation syndicale. Elle a joué un rôle clé en incitant les marques occidentales à signer l’Accord sur la sécurité au Bangladesh après l’effondrement du Rana Plaza en 2013. Kalpona est également Présidente de la Bangladesh Garments & Industrial Workers Federation (BGIWF), une centrale syndicale nationale réputée.

Une interprétation EN | FR | NL sera assurée.

Sur inscription.

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Cette rencontre est proposée par achACT, la Schone kleren Campagne, Clean Clothes Campaign international office.