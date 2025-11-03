stuut.info

Repression beyond borders, transnational response (benefit event)

22 novembre - 17h30 - Rockin’ Squat

Repression beyond borders, transnational response (benefit event)

Extrême-droite / Antifascisme Racismes / Colonialismes Migrations / Frontières Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs

Imagining transnational tools : collective responses to the new European authoritarian turn

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Incendiarie

(français en dessous)

Is it possible to envision new transnational strategies of solidarity and complicity ? Can we imagine forms of internationalism that not only respond to repression but also, in practical terms, open new horizons of liberation ?

For decades, the Italian NO TAV movement has resisted against the building of a useless high-speed train network, which threatens to destroy the communities and the environment of a whole mountain valley, enduring a violent state repression.

On November 22, we’re coming together for a day of solidarity and fundraising to support comrades facing fines and sanctions.

In the face of the growing right-wing shift across Europe and beyond, we will meet with political groups who have experienced (and continue to experience) state repression.

Together, we’ll share experiences and strategies to strengthen our collective resistance through a public debate, followed by a party.

Join us for a day of solidarity, exchange, and shared struggle :

📌 17.30 Debate (in English)
📌 20.00 Community dinner (vegetarian and vegan)
📌 22.00 DJ night
💶 Bring cash

FR

Imaginer des outils transnationaux : réponses collectives au nouveau tournant autoritaire européen

Est-il possible d’envisager de nouvelles stratégies transnationales de solidarité et de complicité ? Pouvons-nous imaginer des formes d’internationalisme qui non seulement répondent à la répression, mais ouvrent aussi, concrètement, de nouveaux horizons de libération ?

Depuis des décennies, le mouvement italien NO TAV résiste à la construction d’un réseau ferroviaire à grande vitesse inutile, qui menace de détruire les communautés et l’environnement de toute une vallée montagneuse, subissant une violente répression étatique.

Le 22 novembre, nous nous réunissons pour une journée de solidarité et de collecte de fonds afin de soutenir nos camarades confrontés à des amendes et des sanctions. Face à la montée de l’extrême droite en Europe et au-delà, nous rencontrerons des groupes politiques qui ont subi (et continuent de subir) la répression étatique.

Ensemble, nous partagerons nos expériences et nos stratégies afin de renforcer notre résistance collective à travers un débat public, suivi d’une fête.

Rejoignez-nous pour une journée de solidarité, d’échange et de lutte commune :
📌 17h30 Débat (en anglais)
📌 20h00 Dîner communautaire (végétarien et végétalien)
📌 22h00 Soirée DJ

💶 Apportez du cash

Agenda

Repression beyond borders, transnational response (benefit event)

 samedi 22 novembre 2025  17h30 - 02h30 iCal
 samedi 22 novembre 2025
17h30 - 02h30 iCal
 Rockin’ Squat,

 

Avenue de Tervueren 158, Bruxelles

