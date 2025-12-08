Répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 01/12/25

Italie : De lourdes réquisitions contre Anan Yaeesh, Mansour Doghmosh et Ali Irar

Une audience s’est tenue le 28 novembre au tribunal de L’Aquila dans le cadre du procès visant trois ressortissants palestiniens qui sont accusés d’avoir participé à la résistance armée en Cisjordanie occupée. L’un d’entre eux, Anan Yaeesh, est en détention provisoire depuis janvier 2024. Le ministère public y a demandé des peines très lourdes : 12 ans de prison pour Anan Yaeesh, 9 ans de prison pour Ali Irar et 7 ans de prison pour Mansour Doghmosh. Si de telles décisions étaient prises, elles ouvriraient à un durcissement des mesures répressives à l’encontre de personnes engagées en faveur de la cause palestinienne. Devant le tribunal, un rassemblement était organisé le même jour en solidarité avec les prisonniers palestiniens, dont une délégation du Secours Rouge International.

Salvador : Révélations sur des actes de torture contre des prisonniers vénézuéliens

En mars, le gouvernement états-unien a expulsé plus de 200 hommes vénézuéliens vers une prison de haute sécurité au Salvador. Le New York Times a interrogé 40 d’entre eux : ils ont décrit avoir été battus, agressés sexuellement par des gardiens et poussés au bord du suicide. Une équipe d’analystes médico-légaux indépendants a examiné leurs témoignages et les a jugés cohérents et crédibles, estimant que la plupart des actes décrits correspondaient à la définition de la torture selon l’ONU. Ces révélations soulignent la responsabilité des autorités impliquées dans cette politique d’expulsion menée violemment par l’ICE, le Service de l’immigration et des douanes aux États-Unis.

Iran : Le régime poursuit la répression contre des prisonnières politiques

Les autorités iraniennes ont récemment poursuivi plusieurs femmes kurdes et iraniennes. À Sînê, Şeyda Ezîzî a été condamnée à trois ans de prison pour « atteinte à la sécurité nationale » après avoir été détenue sans mandat pendant douze jours. Par ailleurs, deux prisonnières politiques de la prison d’Evin, Merziye Farisî et Ferûx Teqî Pûr, arrêtées lors des manifestations « Jin, Jiyan, Azadî » en 2023 et condamnées à quinze ans d’emprisonnement, souffrent de problèmes de santé tout en subissant une politique de négligence médicale des autorités pénitentaires.

Pologne : Criminalisation croissante du Parti Communiste de Pologne

En Pologne, le président Nawrocki a saisi la Cour constitutionnelle pour déclarer que les objectifs et activités du Parti communiste de Pologne seraient anticonstitutionnels, avec un procès fixé au 3 décembre. Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’anciens efforts visant à interdire le parti (voir notre article ), qui avaient été bloqués précédemment, et intervient dans un contexte de tensions suite aux positions communistes sur l’armement militaire, les conditions de travail et la répression sociale. Le mouvement communiste reste particulièrement actif auprès des jeunes, en dépit de la persistance de l’anti-communisme.

Azerbaïdjan : Des activistes accusés de « propager l’idéologie communiste »

En Azerbaïdjan, plusieurs militants marxistes ont été arrêtés après avoir tenté d’organiser une marche à Bakou avec des drapeaux de l’ex-URSS. Les principaux détenus, dont Abdulla Ibrahimli et Ibrahim Asadli, sont accusés d’avoir formé un « groupe organisé » promouvant l’idéologie communiste, avec un bureau, des réunions régulières et un petit studio pour diffuser leur message. La police a saisi des drapeaux soviétiques, des livres et du matériel électronique. Le tribunal du district de Nizami a ordonné trois mois de détention préventive pour Ibrahimli et Asadli, qui risquent jusqu’à trois ans de prison pour « organisation d’actions perturbant l’ordre public ». Les autorités et médias proches de l’État insinuent également un lien avec un « pouvoir étranger ». L’affaire met en lumière la répression des activités communistes et soulève des questions sur la liberté d’organisation politique et la protection des militants en Azerbaïdjan.

France : Procès en appel de Jean-Paul Delescaut pour son soutien à la Palestine

Condamné à un an de prison avec sursis pour « apologie du terrorisme » suite à un tract en soutien à la Palestine (voir notre article ), le secrétaire général de l’UD CGT 59 Jean-Paul Delescaut voit son procès en appel se tenir ce mardi 2 décembre. La CGT appelle à un rassemblement de solidarité dès 9H devant la Cour d’appel de Douai, dénonçant la criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien et la nécessité de mobiliser largement face à la répression d’État. Par ailleurs, une manifestation partira également du même lieu à 14h, dans le cadre de la journée de grève interprofessionnelle.

Turquie/Kurdistan : L’ex- PKK déclare qu’il ne fera pas d’autre geste sans avancée de la part d’Ankara

C’est au tour de la Turquie d’agir, a déclaré un des dirigeants de l’ex-PKK. Ce dernier n’ira pas plus loin dans les négociations de paix avec Ankara : « Nous avons fait ce qu’on nous a demandé, a déclaré le commandant Amed Malazgirt. C’est au tour de l’État turc. En Turquie il y a eu des discussions mais aucune avancée concrète (…). Désormais nous attendons que l’État turc prenne des mesures et c’est à lui de faire les prochains pas ». Le chef militaire de l’ex-PKK, rencontré samedi dans les montagnes du Kurdistan dans le nord de l’Irak, salue la création d’une commission transpartisane au sein du Parlement turc : « L’État turc a fait un geste positif, mais ce n’est pas la seule action nécessaire », juge-t-il tout en précisant « suivre de près » ses travaux. « Nous avons deux revendications. Premièrement, la libération du leader Apo. Faute de quoi, le processus ne réussira pas. La deuxième est la reconnaissance constitutionnelle et officielle du peuple kurde en Turquie ». Le responsable a tenu également à clarifier la notion de désarmement après une opération symbolique, en juillet, lors de laquelle une trentaine de combattants de l’ex-PKK avaient brûlé leurs fusils (voir notre article ). « C’est l’État turc qui a promu ce récit affirmant qu’il nous avait appelés à déposer nos armes : nous, nous nous sommes engagés à ne pas les utiliser contre l’État turc. Il y a une différence et ce que nous avons fait correspond à ce que le leader Apo a demandé », a-t-il déclaré. « Nous avons dit que nous n’utiliserons pas les armes contre l’État turc et jusqu’à ce jour, nous ne les avons pas utilisées », a-t-il relevé.

À propos d’Abdullah Öcalan, un autre commandant, Serdar Mazlum Gabar, a fait valoir que « Nous visons d’abord la reconnaissance du droit à l’espoir et ensuite la liberté totale de la direction (…) Par liberté, nous entendons qu’il soit libre d’agir, de diriger son mouvement et de s’intégrer au peuple ». Cette notion de « droit à l’espoir » avait été avancée l’an dernier par le principal allié du gouvernement turc à l’initiative du processus de paix. « Nous pouvons garantir la sécurité de notre direction », poursuit-il en suggérant dans un premier temps « une assignation à résidence » d’Abdullah Öcalan. Une délégation de la commission parlementaire chargée du processus de paix a rendu visite le 24 novembre pour la première fois à Abdullah Öcalan.

Philippines : Webinaire sur les prisonniers politiques aux Philippines

Un webinaire international se tiendra le 3 décembre 2025 pour la Journée mondiale de solidarité avec les prisonniers politiques aux Philippines, afin d’appeler au développement de la mobilisation de soutien. En particulier, l’événement vise à informer sur la situation des prisonniers politiques, à défendre la libération des consultants du Front national démocratique des Philippines (NDFP) et à mettre en avant le rôle crucial de la solidarité internationale.

Toulouse : Victime de violences policières, Louisana Richardson appelle à la solidarité

Le 1er novembre, Louisana Richardson a été victime d’une agression par les forces de l’ordre (voir ici ). Depuis, sa vie a été bouleversée. Elle doit faire face à d’importants frais médicaux, des soins indispensables et des dépenses juridiques pour se défendre. Louisana vit seule en France, sans famille ni ressources pour l’aider dans cette épreuve. Ses soutiens appellent à la solidarité pour pouvoir l’aider à se reconstruire et affronter cette situation. En effet, elle a porté plainte et l’enquête est ouverte par le service de déontologie de la police. Elle est convoquée mercredi 3 décembre pour être entendue.

Inde : Huit étudiants écologistes maintenus en détention à Delhi

Huit étudiants arrêtés lors d’une manifestation contre la pollution à India Gate dans la capitale indienne (voir notre article ) ont vu leur demande de libération sous caution rejetée et ont été placés en détention judiciaire, alors que la police de Delhi les accuse d’avoir utilisé du gaz poivre et scandé des slogans pro-maoïstes, évoquant même des liens supposés avec l’ex-organisation naxalite RSU. Les étudiants nient toute violence et dénoncent une tentative de criminaliser une mobilisation pacifique pour la qualité de l’air.

Géorgie : Un gaz issu de la Première Guerre mondiale aurait été employé durant des manifestations de 2024

Une enquête de la BBC affirme que la police anti-émeute géorgienne aurait utilisé en 2024 un gaz lacrymogène ancien, le bromobenzyl cyanide (« camite »), une substance de la Première Guerre mondiale supposée abandonnée depuis les années 1930. Médecins, experts et lanceurs d’alerte signalent des symptômes prolongés chez les manifestants (brûlures, toux, essoufflement, vomissements) compatibles avec ce gaz, possiblement diffusé via des canons à eau. Une étude scientifique confirme la présence probable d’un agent chimique, tandis qu’un ancien responsable de la police explique que ce gaz avait déjà été testé en 2009 et présente des effets persistants. Le gouvernement géorgien refuse de préciser la substance utilisée.

Allemagne : Un plan secret pour se préparer à une guerre avec la Russie

Selon une enquête du Wall Street Journal, l’Allemagne a élaboré en secret un plan de 1.200 pages visant à préparer le pays à une éventuelle guerre contre la Russie, un travail initié dès 2022 et piloté par un nouveau commandement militaire chargé des opérations intérieures. Finalisé en 2024 et en cours de mise en œuvre, le plan détaille la mobilisation et le déploiement de 800 000 soldats allemands, états-uniens et alliés vers l’est, les itinéraires logistiques, ainsi que l’implication des services civils comme la police, les secours et les hôpitaux. Berlin doit toutefois moderniser des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires devenues inadaptées, et lever des contraintes réglementaires freinant l’usage militaire de certains équipements. Malgré ces défis, l’armée allemande estime avoir accompli des progrès rapides depuis le lancement du projet début 2023.

Rennes : Des gendarmes attaquent une rave-party et blessent trois personnes

Une rave-party réunissant plus de 500 personnes dans un entrepôt privé de Corps-Nuds, près de Rennes, a été interrompue dimanche 30 novembre par les forces de l’ordre après des affrontements nocturnes entre gendarmes et une centaine de participants. Trois teufeurs et un gendarme ont été blessés, tandis que 137 gendarmes et 42 CRS ont été mobilisés pour disperser les derniers participants et mettre fin à la fête vers 11H30. La mairie a également annoncé déposer plainte et de nombreuses amendes ont également été dressées pour rassemblement non autorisé.

Turquie : Un prisonnier révolutionnaire en grève de la faim transféré de force en état critique

En grève de la faim depuis le 11 mars 2025 pour exiger la fermeture des prisons de type puits et la fin des violations des droits humains à la prison de Kırıkkale, Ayberk Demirdögen a été transféré de force à l’hôpital le 21 novembre après avoir annoncé qu’il cesserait également de boire de l’eau et du sucre. Emmené menotté sur une civière et maintenu 5H30 à l’hôpital, il a refusé tout traitement et a été renvoyé le jour même en détention. Son état de santé est décrit comme critique : perte de connaissance récente, incapacité à marcher, douleurs thoraciques et cardiaques, faiblesse extrême et gonflement persistant de la cheville. Ses avocats exigent que les autorités acceptent ses revendications, mettent fin aux abus signalés à Kırıkkale et transfèrent huit autres détenus de la prison de type puits d’Antalya vers un établissement ordinaire.

Grèce : Dimitris Chatzivasileiadis fait une semaine de grève de la faim en soutien aux prisonniers de Palestine Action

Le 30 novembre 2025, le prisonnier anarchiste Dimitris Chatzivasileiadis, détenu à la prison de Domokos en Grèce, a publié une déclaration de solidarité avec la grève de la faim collective lancée dans les prisons britanniques par les militants emprisonnés suite à des actions organisées par Palestine Action. Dans son texte, il détaille les objectifs de cette mobilisation, qui vise à protester contre l’implication du Royaume-Uni dans le génocide en Palestine, l’interdiction de Palestine Action, tout en appelant à une solidarité révolutionnaire internationale face à la situation en cours.

France : Secrétaire générale de la CGT , Sophie Binet est mise en examen

Lors de la journée de mobilisation du 2 décembre, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a annoncé sa mise en examen pour « injures publiques » après avoir comparé lors d’une interview certains grands patrons à des « rats quittant le navire » en réaction aux menaces de délocalisation liées à une possible hausse d’imposition. À l’origine de la plainte : le lobby patronal ETHIC (Entreprises de Taille humaine, indépendantes et de croissance) dirigé par la très libérale Sophie de Menton. La responsable syndicale dénonce une volonté de faire taire la contestation sociale alors que le gouvernement porte un budget qualifié d’ultra-austéritaire, dans un contexte dans lequel les procédure-bâillons visant des syndicalistes se multiplient, comme le montre le procès en appel de Jean-Paul Delescaut (voir notre article ).

France : La justice continue de s’acharner contre Jean-Marc Rouillan

La Cour de cassation a confirmé la condamnation à huit mois de prison ferme de Jean-Marc Rouillan pour des propos qualifiés d’« apologie du terrorisme », malgré un arrêt de la CEDH de 2022 jugeant disproportionnée la précédente sanction infligée pour les mêmes faits. En confirmant cette peine, les juridictions françaises s’écartent ouvertement de la jurisprudence européenne, une situation que l’avocat du militant dénonce comme une « hérésie juridique » et qui le conduit à engager une nouvelle saisine de la CEDH. Cette affaire s’inscrit dans un climat plus général de durcissement répressif, où l’accusation d’« apologie du terrorisme » sert de plus en plus à cibler les soutiens à la cause palestinienne, comme en témoignent les procédures visant de nombreux militants, dont le porte-parole d’Urgence Palestine, Omar Alsoumi (voir notre article ).

Allemagne : L’armée allemande embarassée après le vol de 20 000 cartouches de munitions

L’armée allemande a révélé qu’environ 20 000 cartouches ont été dérobées sur un parking non surveillé près de Magdebourg, où un chauffeur civil transportant les munitions avait fait halte pour la nuit. Le vol, découvert seulement à la livraison en caserne, fait l’objet d’une enquête policière qui reste confidentielle, tandis que la Bundeswehr (l’armée nationale de la République fédérale d’Allemagne) refuse de préciser le type de munitions dérobées. Selon des sources citées par Der Spiegel, l’opération semble avoir été préparée, les voleurs ayant probablement repéré le transport avant de profiter d’un arrêt imprévu du conducteur, ajoutant un nouveau scandale à une armée déjà fragilisée.

Philippines : 696 prisonniers politiques recensés, dont 136 femmes, selon Karapatan

L’organisation de défense des droits humains Karapatan a publié une infographie présentant un état des lieux des prisonniers politiques aux Philippines en novembre 2025. Elle indique qu’au total 696 personnes sont détenues pour des motifs politiques, dont 163 ont été arrêtées sous la présidence de Marcos Jr. Parmi ces détenus figurent 136 femmes, 93 personnes âgées et 89 prisonniers malades. L’infographie signale également la présence de 12 consultants ou membres du NDFP (National Democratic Front of the Philippines) parmi les prisonniers. Par ailleurs, l’organisation souligne qu’il y a eu 134 exécutions extrajudiciaires et 822 arrestations arbitraires entre juillet 2022 et novembre 2025.

Inde : Une appli gouvernementale obligatoire sur les téléphones neufs

L’Inde a ordonné aux fabricants et importateurs de téléphones destinés au marché intérieur de préinstaller l’application gouvernementale Sanchar Saathi sur les nouveaux appareils, dans le but de prévenir les fraudes télécoms et de renforcer la cybersécurité. Les entreprises devront également proposer son ajout sur les appareils déjà en circulation via des mises à jour logicielles. Si le ministre des Communications, Jyotiraditya Scindia, assure que l’application n’est pas obligatoire et peut être désinstallée, de nombreuses organisations dénoncent une mesure anticonstitutionnelle permettant de surveiller les citoyens.

Russie : L’antifasciste Bogdan Yakimenko interrogé au tribunal malgré un bras cassé

Bogdan Yakimenko, antifasciste accusé d’appartenir au groupe « Antifa United » et poursuivi pour « extrémisme », a été amené au tribunal d’Izmailovo à Moscou avec le bras droit plâtré et en écharpe. Malgré son état et sa demande de reporter l’audience, le juge l’a interrogé, s’appuyant sur un certificat médical autorisant sa participation. Yakimenko a affirmé n’avoir été qu’un simple abonné du groupe sur VKontakte, dont les publications portaient selon lui sur des questions politiques et la lutte contre le fascisme, et a nié toute implication dans des actes illégaux ou la coordination d’actions. Il a également critiqué l’expertise qui qualifiait le groupe d’« ukrainien et anarcho-marxiste », pointant le biais selon lui lié à ses origines ukrainiennes. Les accusations du parquet concernent la création d’un réseau extrémiste visant à inciter d’autres personnes à commettre des crimes, impliquant plusieurs coaccusés.

Turquie : La libération conditionnelle du prisonnier malade Mehmet Sait Yıldırım à nouveau reportée

La libération conditionnelle de Mehmet Sait Yıldırım, prisonnier malade détenu depuis 31 ans à la prison de Buca Kırıklar, a été une nouvelle fois reportée, cette fois jusqu’au 27 août 2026. La décision a été justifiée par le comité de surveillance au motif que le détenu « ne montrait pas de bonne conduite » et « ne faisait pas preuve de remords ». Son avocate, Fatma Demirer, dénonce une décision arbitraire, soulignant que Yıldırım, âgé de 74 ans et souffrant de graves problèmes de santé, dont une maladie cardiaque, est confiné en cellule individuelle depuis huit ans et que des échanges téléphoniques avec sa famille ont été utilisés à tort pour bloquer sa libération. Condamné à perpétuité en 1995 pour son rôle important au sein du PKK, Yıldırım a affirmé qu’il souhaitait retrouver sa liberté « sans que son honneur soit bafoué ».

France : Le ministre de l’Intérieur porte plainte suite à l’édition du jeu « Fachorama »

Le ministère de l’Intérieur a annoncé porter plainte contre le jeu de cartes « Fachorama », créé par le collectif antifasciste La Horde et la maison d’édition Libertalia (voir ici ). Parodiant le jeu des sept familles, « Fachorama » met en scène diverses figures politiques et essayistes d’extrême droite, dont une carte intitulée « Flic raciste de la BAC ». Le syndicat de police Alliance a dénoncé le jeu comme une insulte, demandant son retrait immédiat des magasins et plateformes en ligne. Libertalia, déjà à l’origine du jeu « Antifa » en 2022, assume le message de son jeu et affirme vouloir dénoncer les violences policières.

Corse : Trois personnes arrêtées dans le cadre d’une enquête antiterroriste

Trois personnes ont été interpellées mardi 2 décembre dans la région de Bastia dans le cadre d’une information judiciaire pour « association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme », une opération menée par la Sous-direction antiterroriste. Ces arrestations seraient liées à la distribution de tracts du Front de libération nationale corse (FLNC) lors d’une réunion étudiante à Corte le 28 février 2024, où deux individus cagoulés avaient appelé à poursuivre la « lutte de libération nationale » et à rejoindre « l’action clandestine ». Cet épisode, survenu en pleine séquence politique autour des discussions sur l’autonomie de la Corse et à l’approche des deux ans de la mort d’Yvan Colonna (voir notre article ), avait déjà déclenché une enquête pour « apologie du terrorisme ».

Suisse : Un organisateur d’une manifestation pour la Palestine écope de 80’000 CHF d’amende

À la suite de la manifestation non autorisée qui s’est tenue à Sion, dans la capitale valaisanne, le 1er novembre dernier, l’un des organisateurs du collectif Valais Palestine a été sanctionné d’une amende de 80’000 francs suisses. La manifestation, en soutien à la Palestine, avait été refusée à deux reprises avant d’avoir lieu malgré tout, rassemblant environ 500 personnes et impliquant un important déploiement policier. La personne concernée, Gaël Ribordy, compte faire opposition à cette amende et déposer un recours contre l’interdiction de la manifestation

Marseille : 38H de garde à vue pour un collage d’affiches antifascistes

Dimanche 30 novembre à Marseille, cinq personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue après avoir été arrêtées à Belsunce en train de coller des affiches dénonçant l’extrême-droite. Afin de les soutenir, des rassemblements ont été organisés devant le commissariat de Noailles. Après 38H de privation de liberté, ils ont finalement été libérés.

Turquie : Le journaliste Furkan Karabay libéré après 201 jours, mais le parquet fait appel

Le journaliste turc Furkan Karabay, arrêté lors d’une opération à l’aube le 15 mai en raison d’une vidéo YouTube et de publications sur les réseaux sociaux, a été libéré ce mardi après que la 25e Cour d’assises d’Istanbul a ordonné sa remise en liberté lors de sa première comparution. Condamné à trois peines distinctes pour « insulte au président », « insulte à un agent public » et « mise en danger de fonctionnaires engagés dans la lutte antiterroriste », Karabay a toutefois été acquitté pour d’autres accusations visant deux magistrats. Quelques heures après la décision, le parquet a immédiatement fait appel, mais la procédure étant en cours, Karabay a pu sortir de la prison de Marmara à Silivri, où il a retrouvé ses proches et collègues, célébrant la fin de 201 jours de détention.

Palestine : Israël accusé d’avoir enterré des Palestiniens dans des fosses anonymes

Selon une enquête de CNN, des Palestiniens portés disparus depuis l’été après avoir tenté de récupérer de l’aide humanitaire près du point de passage de Zikim, au nord de Gaza, auraient été tués par des tirs israéliens. Leurs corps auraient ensuite été enterrés dans des fosses ou abandonnés sur place, parfois dévorés par des chiens. L’analyse de centaines de vidéos, de témoignages de travailleurs humanitaires, de chauffeurs gazaouis et de deux soldats israéliens, ainsi que d’images satellites, montre une présence constante de bulldozers de l’armée israélienne dans la zone et des traces de terrassement sans justification. Ces pratiques constituent des crimes de guerre. L’armée israélienne nie avoir « retiré » des corps à l’aide de bulldozers, mais n’a pas répondu sur l’usage de ces engins pour les enterrer. Les témoins décrivent la zone comme un « triangle des Bermudes » où les corps s’accumulent sans possibilité de récupération.

France : Enquête controversée sur les musulmans français et transmission présumée à Israël

Attirant l’attention sur une affaire « sans précédent et extrêmement grave », le Conseil français du culte musulman (CFCM) a demandé une enquête « approfondie et transparente » sur un sondage auprès des musulmans français qui aurait été mené pour le compte du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF). L’organisation a réagi après que le consultant français pro-israélien Didier Meir Long a affirmé dans une vidéo (voir photo) avoir enquêté et travaillé depuis début 2023 « sur une stratégie pour le CRIF et diverses organisations juives en France » concernant les musulmans en France. Aux côtés de Dov Maimon, chercheur principal au sein du think tank israélien Jewish People Policy Institute (JPPI), qui conseille le gouvernement israélien sur sa stratégie à l’égard de l’islam et de la sécurité des communautés juives en Europe, Long a déclaré avoir recueilli des informations auprès de diverses personnalités françaises des services de sécurité et de renseignement. Il a ajouté que les informations recueillies avaient ensuite été transmises sous forme de rapport aux services de renseignement israéliens.

Iran : Au moins 260 prisonniers exécutés en novembre 2025

En novembre 2025, au moins 260 prisonniers ont été exécutés dans les prisons iraniennes, soit une augmentation de 106 % par rapport à novembre 2024, marquant le nombre mensuel le plus élevé enregistré en Iran depuis vingt ans. La majorité des exécutions sont restées non annoncées officiellement, certaines ayant été réalisées en secret sans prévenir les familles. Parmi les prisonniers exécutés, 43 étaient Lor, 35 Kurdes, 22 Turcs et 13 Arabes, soulignant la présence de minorités ethniques parmi les victimes.

Pologne : Les autorités interdisent le Parti communiste

La Cour constitutionnelle de Pologne a déclaré le Parti communiste de Pologne (KPP) illégal, estimant que ses objectifs et activités violent la Constitution en promouvant une idéologie incompatible avec le régime. En effet, la Constitution polonaise interdit toute organisation fondée sur des « idéologies totalitaires ». Cette décision fait suite à la saisine de la Cour par le président de l’Institut de la Mémoire nationale, Karol Nawrocki, pour statuer sur l’anticonstitutionnalité du KPP (voir notre article ).

Kanaky : Président du FLNKS , Christian Tein est de retour à Nouméa

De retour en Kanaky après plusieurs mois de détention provisoire à Mulhouse suite à la répression coloniale contre la mobilisation qui contestaient la réforme électorale en 2024, le président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) Christian Tein est arrivé le 4 décembre dernier à Nouméa. Libéré en juin puis autorisé à rentrer en octobre (voir notre article ), il a été accueilli à l’aéroport par des militants, tandis que ses proches saluaient « un grand moment de joie » pour le peuple Kanak. Christian Tein fera son véritable retour politique samedi, lors d’un congrès important, le premier qu’il présidera depuis son élection à la tête du FLNKS alors qu’il était en détention.

Inde : Plus de 10 000 arrestations sous la loi antiterroriste UAPA entre 2019 et 2023

Selon des données du ministère de l’Intérieur indien présentées à la chambre basse du parlement Lok Sabha, plus de 10 400 personnes ont été arrêtées sous la loi antiterroriste UAPA (Loi sur la prévention des activités illégales) entre 2019 et 2023, mais seules 335 ont été condamnées, révélant un écart majeur entre arrestations et issues judiciaires. L’Etat du Jammu-et-Cachemire arrive en tête avec 3 662 arrestations, mais seulement 23 condamnations, tandis que l’Uttar Pradesh détient le plus grand nombre de condamnations (222 pour 2 805 arrestations). Ces chiffres, issus du National Crime Records Bureau, soulignent une utilisation politique de l’UAPA — notamment depuis l’amendement de 2019 permettant de désigner des individus comme terroristes sans procédures spécifiques.

Inde : 18 maoïstes auraient été abattus lors d’une vaste opération au Chhattisgarh

Au Chhattisgarh le 3 décembre 2025, une opération importante des forces de sécurité dans les forêts de Bijapur aurait abouti à la mort de 18 maoïstes, dont plusieurs cadres importants de l’Armée guérilla de libération du peuple (PLGA), tandis que trois membres des forces spéciales ont été tués. Parmi les combattants naxalites figurent le commandant Vella Modiyam, recherché dans plus de 44 affaires, ainsi que deux autres dirigeants maoïstes. L’affrontement, déclenché après un renseignement ciblé, a duré près de 24 heures et permis la saisie d’armes lourdes et d’explosifs. C’est l’une des opérations les plus importantes dans la région de Bastar.

France : Un logiciel policier à 257 millions d’euros jugé « inutilisable »

Le logiciel XPN, développé depuis 2016 pour faciliter la rédaction des procès-verbaux des policiers, est aujourd’hui jugé « inutilisable » par la Cour des comptes. Selon son rapport, il souffre de pannes récurrentes et ne peut gérer des fichiers PDF supérieurs à 5 Mo, obligeant les agents à dégrader la qualité des images, rendant les documents inexploitables par la justice. Lancé pour 157,4 millions d’euros, le projet a été marqué par un manque de suivi, avec seulement cinq réunions de coordination jusqu’en 2017 et aucune par la suite. Sur les 16 personnes initialement mises en cause dans cette gestion défaillante, l’ordonnance de la Cour des comptes retient finalement la responsabilité de six hauts responsables pour « défaut de surveillance ».

Grèce : La détention de l’anarchiste Nikos Romanos prolongée

Depuis sa condamnation en 2013 pour des actions armées revendiquées dans le cadre de son engagement anarchiste, Nikos Romanos est régulièrement emprisonné et a déjà purgé plusieurs peines de prison. En décembre 2025, la juge d’instruction grecque a rejeté sa demande de libération et validé la prolongation de sa détention de six mois supplémentaires. Ses soutiens dénoncent cette décision et appellent à développer la solidarité.

Royaume-Uni : Un septième prisonnier pro-palestinien rejoint la grève de la faim collective

Le jeudi 4 décembre 2025, Umer Khalid est devenu le septième prisonnier pro-palestinien à entamer une grève de la faim dans les prisons britanniques. Il a formalisé son engagement en présentant ses revendications aux autorités pénitentiaires. Détenu depuis août 2025 sans procès, il dénonce des traitements répressifs et discriminatoires. Aujourd’hui, sept prisonniers sont désormais en grève de la faim et un autre en grève partielle, portant à huit le nombre total de participants à cette campagne depuis l’intérieur des prisons britanniques. Ils revendiquent que le Royaume-Uni rompe ses liens avec le principal fabricant d’armes israélien Elbit Systems, mette fin à l’interdiction de Palestine Action, garantisse la libération sous caution immédiate des 33 prisonniers britanniques pour leur engagement pro-palestinien et la fin de la censure en détention.

France : Un militant pro-palestinien jugé à Lyon pour « apologie du terrorisme »

Le 10 décembre 2025, Yamin Makri sera jugé à Lyon pour « apologie du terrorisme » après avoir partagé en 2022 sur Facebook des publications sur la situation en Palestine et à propos d’organisations palestiniennes. Le même jour, il comparaîtra également pour avoir collé en mars 2024, avec trois autres personnes, des affiches montrant des enfants blessés à Gaza. Ils sont accusés de diffuser des images de crimes sans l’autorisation des personnes. Ces deux affaires, pour lesquelles il risque jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende, s’accompagnent de mesures strictes en attendant le procès : comptes bancaires bloqués, interdiction des réseaux sociaux et pointage hebdomadaire au commissariat, alors que Yamin Makri n’avait jamais été confronté à la justice auparavant. Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à se rassembler le mercredi 10 décembre à 13H devant le Tribunal Judiciaire de Lyon afin de le soutenir.

France : La vie de Zehra Kurtay est en danger après 157 jours de grève de la faim

Zehra Kurtay est en grève de la faim illimitée depuis le 3 juillet 2023 pour protester contre les menaces d’expulsion et demander un statut de réfugiée politique (voir notre article ). Au 5 décembre 2025, elle en est à 157 jours de jeûne et son état de santé s’est gravement détérioré, avec un poids chutant à 38 kg. Les observations médicales révèlent une forte diminution des réserves musculaires, un épuisement et des complications qui mettent sa vie en danger. Ses soutiens demandent l’arrêt immédiat des menaces d’expulsion et l’octroi d’un statut de réfugiée, appelant à une intervention urgente pour garantir sa vie et ses droits.

Irlande : Plusieurs militants républicains arrêtés puis libérés sous caution

Le 1ᵉʳ décembre dernier, plusieurs militants républicains ont été arrêtés alors qu’ils tentaient d’empêcher une expulsion dans le quartier de Dublin 7. Les militants, détenus durant la nuit et agressés par la Garda, ont comparu au tribunal avant d’être libérés sous caution. Par ailleurs, la police a utilisé du gaz pour déloger les occupants (voir la vidéo ).

Argentine : Un dirigeant mapuche restera détenu jusqu’à son procès

Un dirigeant de la communauté mapuche, Juan Pablo Colhuan, restera en détention préventive jusqu’à son procès prévu en mars 2026 pour usurpation, une infraction qui, dans le droit argentin, désigne l’occupation illégale d’un terrain ou d’un bien sans titre légitime. Arrêté en octobre après trois ans de fuite, Colhuan avait été capturé dans la province de Chubut alors qu’il se rendait vers un territoire où vit sa famille. La justice refuse toute mise en liberté en raison de sa longue clandestinité. Il demande toutefois à être transféré de la prison de haute sécurité de Rawson vers une unité de sécurité moyenne à Esquel, transfert accepté par le juge mais toujours en attente de validation par le Service pénitentiaire fédéral.

France : L’enquête sur les violences de gendarmes à Sainte-Soline classée sans suite

Après deux ans et demi d’enquête, le parquet de Rennes a classé sans suite l’affaire concernant les blessures graves de quatre manifestants à Sainte-Soline le 25 mars 2023, estimant que l’usage des armes était nécessaire et proportionné pour faire respecter l’interdiction de manifester, et qu’aucune entrave aux secours n’avait été constatée. Les blessures résultant de tirs non conformes n’ont pas donné lieu à poursuites faute d’identification des auteurs. En revanche, le procureur a ouvert une instruction sur certains « tirs tendus » filmés par les gendarmes, qui pourraient constituer des violences aggravées si des victimes sont identifiées et que la légitime défense n’est pas retenue.

Royaume-Uni : Attaque au crumble contre la Tour de Londres, quatre personnes interpellées

La Tour de Londres a été partiellement fermée le 6 décembre 2025 après qu’un nouveau groupe de désobéissance civile, Take Back Power, a aspergé la vitrine des joyaux de la Couronne impériale de crème anglaise et de crumble, entraînant l’interpellation de quatre personnes. Les protestataires, dénonçant les inégalités sociales et l’« effritement » de la démocratie, ont revendiqué une action symbolique en écho au verbe anglais to crumble. Les individus arrêtés pourraient être poursuivis pour dégradations criminelles, dans un contexte de sanctions déjà lourdes contre des actions similaires visant des œuvres ou symboles nationaux.

Iran : Poursuites judiciaires après la participation de femmes non voilées à un marathon

La justice iranienne a engagé des poursuites et arrêté deux organisateurs d’un marathon tenu sur l’île de Kish après que plusieurs centaines de participantes ont couru sans voile, en violation des règles vestimentaires imposées depuis 1979. Plus de 5 000 personnes avaient pris part à cette première course nationale, relayée sur les réseaux sociaux par de nombreuses vidéos. Les autorités dénoncent une « indécence » et un manque de contrôle, tandis que l’affaire ravive les tensions autour du hijab obligatoire, dans un contexte où de plus en plus de femmes apparaissent tête nue dans l’espace public depuis les protestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini en 2022.

Italie : Des métallos affrontent la police en marge d’une manifestation à Gênes

À Gênes, des milliers d’ouvriers métallurgistes ont manifesté le 4 décembre contre le projet gouvernemental de fermer une aciérie du groupe ILVA, menaçant 1 000 emplois. Après plusieurs jours de blocages, les grévistes ont tenté d’atteindre la préfecture, entraînant des affrontements avec la police, l’usage de gaz lacrymogènes et l’arrachage de barrières, avant de bloquer la gare. Les travailleurs poursuivent l’occupation de l’usine depuis deux semaines et annoncent de nouvelles grèves jusqu’au retrait du plan de fermeture.

France : Un gendarme armé d’un fusil d’assaut lors d’un contrôle SNCF provoque un tollé

La gendarmerie a suscité de vives réactions en publiant sur X une photo montrant un gendarme équipé d’un fusil d’assaut HK G36 aux côtés d’un agent SNCF lors de contrôles réalisés en Haute-Savoie dans le cadre de l’opération européenne Railpol. Présentée comme un simple dispositif de « contrôle des flux », l’image relance le débat sur la normalisation de la présence d’armes de guerre dans l’espace public, utilisées depuis 2015 pour des missions antiterroristes mais de plus en plus visibles lors d’opérations courantes ou de manifestations. Cette évolution s’inscrit dans la continuité des dispositifs Vigipirate et Sentinelle, accusés d’installer durablement un climat sécuritaire et une militarisation du maintien de l’ordre.

Tanzanie : Interdiction d’une nouvelle manifestation prévue le 9 décembre

La police tanzanienne vient d’annoncer l’interdiction de toute manifestation prévue dans le pays le 9 décembre prochain, estimant qu’aucune notification officielle n’avait été déposée par des organisateurs identifiables et que le rassemblement ne respectait pas les conditions légales. Cette décision intervient dans un contexte de répression dénoncé par l’opposition et des ONG, qui évoquent plus de 1 000 morts lors de troubles précédant la réélection de la présidente Samia Suluhu Hassan, réélue avec plus de 97 % des voix (voir notre article ). Les organisateurs, qui prévoyaient de protester contre des mesures gouvernementales controversées, n’ont pas encore réagi.

Turquie : Procès du médecin Barış Kaya pour avoir fourni des soins gratuits

Le Dr Barış Kaya, connu pour offrir des soins médicaux gratuits aux populations vulnérables, sera jugé le 9 décembre 2025 devant la Cour criminelle d’Istanbul. Arrêté sous des accusations jugées infondées par ses soutiens, il aurait été maltraité et privé de son droit de pratiquer la médecine. Ses partisans dénoncent une criminalisation de l’accès gratuit aux soins et appellent la population à assister au procès, à envoyer des messages aux ministères de la Santé et de la Justice, et à diffuser des vidéos de soutien, affirmant que fournir des soins gratuits à la population n’est pas un crime.

France : La CEDH condamne la France pour manque de soins au prisonnier basque Juan Ibon Fernandez Iradi

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour violation de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), estimant que les autorités n’avaient pas fourni les soins médicaux adéquats à l’ancien chef militaire présumé de l’ETA, Juan Ibon Fernandez Iradi, qui souffre de sclérose en plaques depuis 2011. La Cour, qui a jugé la prise en charge tardive et défaillante, notamment concernant le suivi neurologique, a octroyé à Fernandez Iradi, aujourd’hui détenu en Espagne, 10 000 euros au titre du dommage moral.

Turquie : 16 étudiants membres du TİP (Parti des travailleurs de Turquie) arrêtés

Le programme turc des Centres d’Enseignement Professionnel (MESEM), qui oblige les jeunes de 14 ans et plus à travailler quatre jours par semaine en entreprise, est massivement critiqué par les syndicats et les défenseurs des droits pour institutionnaliser le travail des enfants et fournir une main-d’œuvre bon marché, ce qui a entraîné au moins 15 décès d’élèves ces deux dernières années scolaires. Les protestations contre ces politiques ont été violemment réprimées, notamment l’arrestation et l’incarcération de 16 étudiants membres du TİP (Parti des travailleurs de Turquie) lors d’une manifestation dénonçant les crimes du MESEM le 3 décembre 2025.

Guinée : Un mort et plusieurs interpellations lors d’une manifestation nocturne

Dans la nuit du 29 novembre 2025, une manifestation spontanée de jeunes à Siguiri, en Guinée, a entraîné des tensions, des barrages et plusieurs interpellations, les protestataires dénonçant l’utilisation de pelleteuses dans leur quartier et exigeant la libération d’un habitant. Au cours des heurts, un jeune homme est mort après avoir été écrasé par un camion.