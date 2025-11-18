Réunion publique internationale en ligne du CCI / Internationale online-bijeenkomst van de IKS

Notre organisation, le Courant communiste international, a été fondée en janvier 1975, il y a un peu plus d’un demi-siècle. Pour marquer cette occasion, nous avons publié un nouveau Manifeste : « Le capitalisme menace l’humanité : la révolution mondiale est la seule solution réaliste : https://fr.internationalism.org/content/11681/capitalisme-menace-lhumanite-revolution-mondiale-seule-solution-realiste », qui analyse le contexte historique de la réémergence de la Gauche communiste internationale à la fin des années 1960, mais aussi les bouleversements profonds qui ont eu lieu depuis lors et qui démontrent clairement que le mode de production capitaliste menace la survie même de l’humanité avec un tourbillon catastrophique de guerres, d’effondrement écologique et de crises économiques et politiques. Mais le Manifeste soutient également que la capacité de la classe ouvrière mondiale à défendre ses propres intérêts et, à plus long terme, à renverser ce système pourri, est toujours intacte.

Cette réunion publique internationale est organisée afin de discuter de l’analyse de la situation mondiale présentée dans ce Manifeste. Mais ce document insiste également sur la responsabilité historique des organisations révolutionnaires du prolétariat, sur leur rôle indispensable dans la maturation des conditions subjectives de la future révolution prolétarienne.

La présentation à la réunion sera faite en anglais, mais nous assurerons également la traduction de cette contribution et de toutes les autres en plusieurs autres langues (français, espagnol, portugais et éventuellement d’autres).

Pour participer à la réunion, écrivez-nous à international@internationalism.org ou via benelux@internationalism.org ou rendez-vous dans la rubrique « Contactez-nous » de notre site web.

Onze organisatie, de Internationale Kommunistische Stroming, werd opgericht in januari 1975, iets meer dan een halve eeuw geleden. Om deze gelegenheid te vieren hebben we een nieuw Manifest gepubliceerd : “Capitalism threatens humanity : World revolution is the only realistic solution : https://en.internationalism.org/content/17732/capitalism-threatens-humanity-world-revolution-only-realistic-solution “ (binnenkort in het Nederlands), waarin de historische context van de heropleving van de Internationale kommunistische linkerzijde aan het einde van de jaren zestig wordt geanalyseerd, maar ook de ingrijpende veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden en die duidelijk aantonen dat de kapitalistische productiewijze het voortbestaan van de mensheid zelf bedreigt door een catastrofale wervelstorm van oorlogen, ecologische ineenstorting en economische en politieke crisissen. Maar het Manifest stelt ook dat het vermogen van de wereldwijde arbeidersklasse om haar eigen belangen te verdedigen en, op langere termijn, dit verrotte systeem omver te werpen, nog steeds intact is.

Deze internationale openbare bijeenkomst wordt georganiseerd om de analyse van de wereldsituatie in dit Manifest te bespreken. Maar dit document benadrukt ook de historische verantwoordelijkheid van de revolutionaire organisaties van het proletariaat, hun onmisbare rol in het tot ontwikkeling komen van de subjectieve voorwaarden voor de toekomstige proletarische revolutie.

De inleiding tijdens de bijeenkomst zal in het Engels worden gegeven, maar we zullen ook zorgen voor vertalingen van deze bijdrage en alle andere bijdragen in verschillende talen (Frans, Spaans, Portugees en mogelijk andere).

Om deel te nemen aan de bijeenkomst kunt u ons schrijven op international@internationalism.org of via benelux@internationalism.org of via de rubriek “Contact” op onze website.