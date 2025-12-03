stuut.info

Revendiquer la liberté dans la révolution et la guerre : une introduction au Groupe Anarchiste au Soudan

Guerre / Antimilitarisme Résistances et solidarités internationales Classisme / Lutte des classes Anarchismes / Antiautoritaire Sudan

Revendiquer la liberté dans la révolution et la guerre : une introduction au Groupe Anarchiste au Soudan

Dans un article rédigé en consultation avec les camarades au Soudan, le groupe Black Rose / Rosa Negra (U.S.A) fournit un compte rendu écrit de la manière dont l’organisation aujourd’hui connue sous le nom d’Anarchist Group in Sudan (AGS) a vu le jour. Cette publication en est la traduction directe.

La Révolution soudanaise compte parmi les grands soulèvements révolutionnaires du XXIᵉ siècle. Comme trop de nos grandes révolutions, elle a — du moins pour l’instant — été étouffée dans le sang et la dictature. Mais, à l’instar de toutes les grandes révolutions, elle a aussi été un creuset où se sont forgées de nouvelles idées, pratiques et tendances politiques pour le moins significatives.

Bien que l’anarchisme ne soit pas chose nouvelle en Afrique, comme dans de nombreuses autres régions du monde, il peine encore à dépasser le stade de tradition intellectuelle ou de mode de vie pour devenir un mouvement porteur de recommandations stratégiques et concrètes. En s’impliquant pleinement dans les mouvements sociaux qui ont porté la Révolution soudanaise, tout en développant leur propre organisation politique formelle, les anarchistes au Soudan ont réussi à élaborer une pratique révolutionnaire ancrée dans la lutte des classes de leur pays. Malgré des conditions radicalement différentes de celles que nous connaissons ici, leurs expériences nous offrent des leçons précieuses, tant sur le processus de lutte révolutionnaire que sur la survie en temps de guerre civile et d’intense répression.

Avant le déclenchement des manifestations massives de décembre 2018, le Soudan connaissait déjà une opposition grandissante à la dictature d’Omar el-Bechir et aux conditions économiques accablantes auxquelles la population était confrontée sous son régime. Cette atmosphère, marquée par des éclats successifs de protestations étudiantes et ouvrières incita de jeunes militants étudiants à chercher des systèmes de pensée capables de les aider à surmonter les nombreux obstacles auxquels ils/elles étaient confronté·e·s. C’est durant cette période que certains des membres fondateurs du Groupe Anarchiste au Soudan (AGS) ont découvert l’anarchisme, et que ce groupe a été fondé en avril 2017, d’abord en un petit cercle de cinq camarades.

L’AGS était au départ une petite organisation étudiante. Ses membres ont commencé par se concentrer sur l’implantation dans les universités soudanaises, en agissant dans la clandestinité et en ciblant les petits campus à la périphérie, là où la présence de l’État était moins marquée. Dans le contexte de l’opposition soudanaise, la clandestinité est une pratique tout à fait courante. L’AGS a évité stratégiquement la confrontation directe avec le pouvoir, préférant s’immerger dans les espaces de lutte populaire, notamment les syndicats étudiants. Le groupe a élargi son influence en entrant en contact avec de jeunes activistes en quête d’alternatives aux idéologies politiques perçues comme infructueuses et dépassées.

À mesure que l’organisation grandissait, elle a attiré des professionnel·le·s comme des avocats et des ingénieurs qui, par le biais de l’Association des professionnel·le·s soudanais, formaient une couche sociale clé dans la dynamique révolutionnaire. L’AGS a alors intensifié ses efforts de recrutement, s’est implantée dans de nombreuses universités et a gagné en influence au sein de la coalition des syndicats étudiants. Pendant cette période, le groupe a d’abord utilisé le nom de « Fédération anarchiste du Soudan », sous lequel plusieurs de ses communiqués sont toujours disponibles en ligne, avant d’adopter le terme de « groupe » plutôt que de « fédération », afin de mieux refléter son organisation unifiée et sa cohérence interne.

La fondation et la croissance initiale de l’AGS coïncidèrent parfaitement avec l’explosion de la Révolution soudanaise en décembre 2018. La Révolution a été menée par des mouvements sociaux de base : syndicats ouvriers et étudiants, organisations de femmes et comités de résistance de quartier.

Des manifestant·e·s célèbrent l’effondrement du gouvernement du président Omar el-Beshir en 2019.

Les comités de résistance méritent une attention toute particulière. Comparables aux comités de coordination locaux de la Révolution syrienne de 2011, les comités de résistance soudanais sont essentiellement de petits groupes de quartiers auto-organisés, créés pour participer aux manifestations et au processus révolutionnaire. En se regroupant sous forme de centaines de comités locaux, ils ont ont été au cœur du mouvement qui renversa el-Beshir. Nous les considérons comme un exemple emblématique de pouvoir populaire en action  : un réseau de voisin·e·s qui affrontent le pouvoir étatique tout en prenant progressivement le contrôle de leur propre quartier en y créant les structures organisationnelles d’autogestion susceptibles de pouvoir remplacer l’État. 

Tout en restant clandestine, l’AGS a milité activement au sein des comités de résistance et des organisations étudiantes durant les premiers mois de la Révolution. Les militant·e·s ont pu défendre des positions anarchistes et influencer l’orientation des groupes sans se revendiquer publiquement comme anarchistes. En participant à cette vague massive d’auto-organisation couplée à des confrontations de rue, l’anarchisme est passé d’une idée à une pratique stratégique vécue. Pour l’AGS, l’anarchisme représentait un moyen concret de s’engager dans la lutte sociale tout en combattant toutes les forces autoritaires qui oppressent les populations soudanaises — qu’elles soient tribales, culturelles, militaires ou religieuses — une lutte globale pour la liberté et les droits individuels.

Les stratégies proposées par les anarchistes au Soudan sont sans précédent face à la crise sociale complexe du pays. Le principe même de rejeter les autorités les plus locales et informelles, comme la domination tribale ou le racisme ethnique, constitue le cœur du démantèlement des structures de pouvoir dans la société soudanise. Cela a des effets psychologiques sur les individus et des conséquences sociales qui peuvent les amener à affronter directement les autorités en place. Parce que, notre lutte ne se limite pas à combattre les autorités extérieures. Nous partons du principe que la liberté est indivisible : chaque personne mérite d’être libre, non seulement face aux institutions oppressives, mais aussi dans ses relations quotidiennes, où se jouent souvent des rapports de domination interiorisés. L’autorité, en réalité, est un comportement social fondé sur le désir de monopoliser la violence et d’empêcher les autres de vivre pleinement leur liberté.

— Membre de l’AGS, en dialogue avec des membres du BRRN, septembre 2025

Au sein des comités de résistance, l’AGS a coordonné des actions anarchistes afin de les orienter vers des perspectives plus anti-autoritaire. Les comités de résistance étaient, dans une large mesure, le reflet des dynamiques propres à la société soudanaise — des éléments fondamentaux de solidarité et d’entraide, indispensables pour survivre dans un pays où l’État ne fournit aucune aide à sa population. Bien que cette base ait pu leur donner une certaine force, elle signifiait aussi qu’un travail était nécessaire pour leur fournir le pouvoir organisationnel et la vision nécessaires afin de défier l’État. L’AGS a, par exemple, œuvré pour élargir la nature de nombreux comités, les faisant passer de structures restreintes et hiérarchisées (président·e, vice-président·e, etc.) à des espaces ouverts à toutes et tous les habitant·e·s du quartier.

Les manifestants s’affrontent avec les forces de sécurité après le coup d’État militaire initié par le général Abdel Fattah al-Burhan en 2021.

Parallèlement au travail d’organisation pratique, l’AGS initia l’organisation de « cercles de réflexion » pour discuter des idées anarchistes et travailla à rendre les textes anarchistes disponibles en arabe. Les modestes cotisations des membres servirent à imprimer des brochures anarchistes et à organiser des événements universitaires.

Alors que les mouvements sociaux soudanais réussirent à renverser el-Beshir dès le mois d’avril, l’armée prit le contrôle du gouvernement et la lutte s’intensifia. Le 3 juin 2019, les forces gouvernementales menèrent un massacre lors d’une manifestation de sit-in à Khartoum, faisant plus de 100 morts et plus de 70 victimes de viol. Ce fut le plus grand d’une série de massacres durant lesquels de nombreux·ses manifestant·e·s et camarades furent assassinés·e·s par les forces de l’État. En réponse au massacre du 3 juin, les travailleur·euse·s déclenchèrent une grève générale qui paralysa le pays et força la direction militaire à négocier. C’est dans ce contexte, celui d’un pays au bord du gouffre et où les comités de résistance prenaient le contrôle de territoires, que l’AGS se révéla publiquement lors d’une marche massive à Khartoum le 30 juin.

Évidemment, l’AGS essuya un important contrecoup après s’être revendiquée publiquement comme organisation anarchiste. Mais parce qu’elle s’était ancrée dans les syndicats étudiants et les comités de résistance, et qu’elle était connue de ses camarades et voisin·e·s comme un groupe engagé portant des idées cohérentes, elle réussit à recruter de nombreux·ses nouveaux·elles membres. Beaucoup de jeunes, désillusionné·e·s par les faux choix présentés par les soi-disant dirigeants — y compris les communistes « de libération nationale » qui avaient soutenu la dictature — furent attiré·e·s par la position principielle des anarchistes en faveur de la liberté.

Néanmoins, l’anarchisme au Soudan n’a pas pu se développer librement bien longtemps. Le soulèvement populaire obtint une victoire historique en juillet 2019, forçant la chute de la dictature militaire et instaurant un gouvernement de transition civilo-militaire. Mais cette solution était intrinsèquement instable, et l’armée ainsi que les Forces de soutien rapide (RSF) menèrent une contre-révolution en octobre 2021, rétablissant une dictature absolument brutale. [1] Mais, là encore, cette solution se révéla aussi instable que fragile, et les RSF et les Forces armées soudanaises (SAF) ne tardèrent pas à s’affronter dans une lutte de pouvoir, déclenchant ainsi une guerre civile en avril 2023. Les tragédies qui dévastèrent le pays depuis lors furent trop profondes et nombreuses pour être détaillées dans ce récit.

Des membres lourdement armés des Forces de Soutien Rapide (RSF).

La guerre civile, dont les racines plongent aussi bien dans l’héritage du colonialisme britannique que dans les histoires locales de domination, est également une guerre pour la survie des Noir·e·s face à une tentative de génocide. Les pouvoirs en place au Soudan, en particulier les RSF, sont des suprémacistes arabes qui cherchent à dominer et à éradiquer les groupes ethniques soudanais à la peau plus foncée. Nos camarades rapportent que l’esclavage est perpétué contre les Noir·e·s au Soudan, et voient donc la lutte actuelle comme une lutte pour la libération face à un autoritarisme fondé sur le racisme.

Cette période de lutte acharnée contre le retour du pouvoir militaire a fait de nombreuses victimes, dont des camarades anarchistes comme Omar Habbash, médecin à El-Fasher, Sara, militante de premier plan à Khartoum, et tant d’autres. Les camarades, où qu’elles/ils soient, sont constamment menacé·e·s de prison — une détention qui, en règle générale, conduit à la mort dans le mois qui suit. Face à ces pertes, l’AGS reste déterminée à poursuivre la lutte avec dévouement et courage. Avec l’extension du conflit armé, les camarades anarchistes ont adopté deux approches principales : combattre aux côtés des milices de résistance indépendantes pour défendre la population contre les exactions des RSF et des Forces armées soudanaises, ou éviter la confrontation armée en semant des idées et en mobilisant les actions à la base afin de développer le mouvement. L’AGS soutient actuellement ces deux approches stratégiques.

Alors que le pays est déchiré par une guerre par procuration menée par des puissances extérieures comme les Émirats arabes unis et l’Égypte, déterminées à exploiter ses ressources naturelles, et que sept factions militaires différentes déchaînent la terreur sur les populations soudanaises, l’AGS a malgré tout survécu. Ses membres, dispersé·e·s comme réfugié·e·s internes ou parfois à l’étranger, parviennent à rester en contact et à coordonner leurs actions. Lorsqu’ils/elles le peuvent, ils/elles gèrent des cuisines communautaires, aident les réfugié·e·s à atteindre des zones sûres, fournissent des soins médicaux, soutiennent les résistances et continuent de diffuser de la propagande anarchiste.

Black Rose / Rosa Negra a coordonné des actions de solidarité avec l’AGS, en collaboration avec des organisations camarades au sein de la Coordination internationale pour l’anarchisme organisé (ICOA), notamment Die Plattform en Allemagne et l’Union communiste libertaire en France. Une campagne publique de levée de fonds a permis de récolter plus de 20 000 dollars pour aider l’AGS à acquérir une presse industrielle, destinée à la fois à diffuser de la propagande anarchiste et à assurer une autonomie économique sur le terrain. Bien que la presse d’impression ne soit pas encore pleinement opérationnelle en raison de lignes de front mouvantes et des vagues de répression continues, elle symbolise la détermination de l’AGS à poursuivre la lutte révolutionnaire anarchiste, considérée comme une nécessité pratique, même au cœur de l’une des pires catastrophes humanitaires de la planète.

Image de la presse d’impression achetée par l’AGS grâce aux fonds récoltés par la campagne de solidarité de Black Rose / Rosa Negra.

Les anarchistes au Soudan pensent que la solidarité internationale est cruciale pour mettre fin au conflit, en mettant particulièrement l’accent sur les puissances qui alimentent la guerre civile :

Combattre l’intervention étrangère dans la guerre au Soudan nécessite un soulèvement mondial des réseaux en lutte pour exposer les entités qui profitent du sang versé — non seulement au Soudan, mais dans toute la région. Idéalement, ce sont leurs propres populations qui devraient se dresser contre leurs gouvernements pour mettre fin à ce bain de sang, largement motivé par l’accumulation de richesse. Chacun·e peut contribuer à dénoncer ce crime de financement de la guerre dans son propre pays et sensibiliser les gens : la guerre au Soudan peut cesser si le soutien extérieur prend fin — et alors, la paix suivra.

— Membre de l’AGS lors d’un dialogue avec les membres du BRRN, septembre 2025.

L’objectif politique immédiat de l’AGS est la fin de la guerre et des massacres perpétrés par les RSF et l’armée. À plus long terme, le groupe continue de lutter pour surmonter les divisions tribales et ethniques exacerbées par le colonialisme raciste, afin de remporter la révolution sociale et de construire une société libertaire, féministe et autogérée au Soudan et en Afrique.

Pour nous, révolutionnaires issu·e·s de pays impérialistes, la réalité de nos camarades soudanais·e·s semblent bien éloignée. Pourtant, nous avons beaucoup à apprendre de leur expérience : leur insertion au cœur d’un mouvement populaire, la transformation de l’anarchisme en une pratique vécue et significative pour toute la classe ouvrière, leur action collective en tant que force politique influençant la lutte et leur détermination à poursuivre le combat anarchiste dans les conditions les plus difficiles... Tout cela devrait non seulement renforcer notre respect, mais aussi nous inspirer profondément.

Soutenir nos camarades au Soudan est essentiel pour tou·te·s celles et ceux qui souhaitent voir l’anarchisme redevenir un véritable moteur de libération mondiale.

— > Pour les soutenir, des liens sont disponibles dans cet article.

Voir en ligne : Article original sur le site du groupe Black Rose / Rosa Negra

Notes

[1Les Forces de Soutien Rapide (RSF) furent créées en tant que groupe paramilitaire principalement composé de membres des tribus Janjaweed. Auparavant, elles agissaient en tant que force auxiliaire de l’État soudanais et étaient utilisées par la junte militaire qui prit le pouvoir en 2019 pour réprimer violemment les manifestations populaires. Depuis 2023, elles sont en conflit armé avec les Forces armées soudanaises (SAF).

Guerre / Antimilitarisme

INTERNATIONAL : UNE GUERRE CONTREVOLUTIONNAIRE DU MONDE IMPÉRIALISTE AU SOUDAN

Un appel à la mobilisation est lancé pour ce samedi 1er novembre à 16h, place de la Bourse, en solidarité avec le peuple soudanais. Au Soudan, depuis avril 2023, plus de 150 000 personnes ont été tuées, des millions déplacées, et la famine s’étend désormais à l’ensemble du pays. Mais au-delà du désastre humanitaire, c’est une guerre profondément politique qui se joue : une guerre contre la révolution soudanaise. En décembre 2018, le peuple soudanais se soulève contre 30 ans de dictature et renverse Omar el-Béchir pour un Soudan libéré de la violence, de la corruption et du militarisme. Aujourd’hui, cette guerre génocidaire subie par le peuple est la suite logique d’une guerre de contre-révolution menée par les Forces de Soutien Rapides, une milice armée. Il ne s’agit ni d’une guerre civile, ni d’un “conflit tribal”, mais d’une guerre impérialiste, où des élites locales soutenues par des puissances étrangères s’affrontent pour conserver la mainmise sur les terres, l’or, et le capital. Fin octobre 2025, la ville d’El-Fasher, au Darfour-Nord, tombe aux mains des FSR dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti. Plus de 460 personnes sont exécutées dans une maternité, attaquée “pour la quatrième fois en un mois”, selon l’Organisation mondiale de la santé. Avant cela, pendant, 18 mois, les FSR ont empêché l’aide humanitaire d’entrer dans la ville. Les témoignages de Médecins Sans Frontières rapportent que : 75 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, les habitants réduits à manger du fourrage pour animaux. Les FSR, issues des milices Janjawid qui avaient déjà perpétré le génocide du Darfour dans les années 2000, poursuivent aujourd’hui cette politique de nettoyage ethnique contre les Massalit et d’autres populations non arabes. Human Rights Watch documente des crimes de guerre et crimes contre l’humanité systématique. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des combattants exécutant des civil·es et achevant des blessé·es au sol. Dans l’une d’elles, un combattant des FSR répond à un homme suppliant : « Je n’aurai aucune pitié pour toi… nous sommes ici pour tuer », avant de l’abattre de cinq balles. Ce que nous voyons à El-Fasher n’est pas un épisode isolé : c’est la mise en œuvre d’un projet d’extermination, appuyé, armé et financé par des États complices. Derrière la milice de Hemedti se dessine une cartographie impériale du pouvoir. Les Émirats arabes unis (EAU) sont le principal soutien militaire et financier des FSR. Ils leur fournissent des véhicules blindés et des armes, souvent déguisées en aide humanitaire, en échange de l’or soudanais, pillé et raffiné à Dubaï avant d’alimenter les marchés mondiaux. Selon Amnesty International, ces équipements incluent des technologies militaires françaises, en violation de l’embargo de l’ONU. La Russie, via le groupe paramilitaire Wagner, offre des mercenaires et des armes en échange de concessions minières. Et l’Union européenne,...
Bruxelles Bruxelles |
Guerre / Antimilitarisme

[Soudan] Déclaration du Groupe anarchiste après la chute d’El Fasher

Publié le 30 octobre 2025 | Par CNT-AIT https://cnt-ait.info/2025/10/31/elfasher-ar Déclaration du Groupe Anarchiste au Soudan À tous les révolutionnaires du monde, à tous les socialistes libértaires, à tous les anarchistes : Aujourd’hui, nous pleurons le martyre de nos camarades d’El-Fasher, tombés en défendant leur ville, leurs familles et leur propre vie. Il s’agit de : Faisal Adam Ali Radwan Abdel Jabbar (« Kahraba ») Adam Kibir Musa Abdel Ghaffar Al-Tahir (« Al-Sini ») Nous pleurons également de nombreux jeunes volontaires tués par la milice terroriste des Forces de soutien rapide, alors que leur seul « crime » était d’apporter de la nourriture aux habitants de la ville. Nous, membres du Groupe Anarchiste, appelons tous les compagnons : le moment est venu de nous rassembler et de nous unir contre cette guerre autoritaire et destructrice. Nous devons alerter le monde entier sur l’extermination de masse perpétrée par les milices des Forces de soutien rapide, soutenues par les Émirats arabes unis. Ces milices se livrent à un nettoyage ethnique et à un génocide fondés sur la race, au service d’intérêts impérialistes pervers qui cherchent à contrôler les ressources et l’or au prix du sang. Le monde ne peut rester les bras croisés. Les révolutionnaires du monde entier doivent connaître nos sacrifices et notre lutte contre la terreur capitaliste sauvage, contre le pouvoir sanguinaire et contre le nettoyage ethnique systématique. Au sein du Groupe anarchiste du Soudan, nous avons perdu des camarades ; certains de nos membres ont été blessés, d’autres sont morts ; d’autres encore sont confrontés au danger imminent de la guerre. Nos familles souffrent de la faim, du manque de médicaments et de nourriture. Nous avons cru en l’anarchisme dans un pays où l’autorité est omniprésente, et nous avons combattu pour nous défendre, défendre nos idéaux et préserver notre unité. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous : tendez-nous la main et soutenez-nous afin que nous puissions résister aux autorités et aux Janjawid. Que la révolution perdure ! Qu’elle soit une lame empoisonnée plantée dans le cœur des tyrans. Ali Abdel Moneim
Ailleurs Ailleurs |
Économie / Anticapitalisme

Ouverture d’Al Rakuba : lieu de solidarité avec le peuple soudanais

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration d’Al Rakuba, un espace coopératif à Bruxelles, né de la solidarité avec le peuple soudanais, sa culture et sa lutte pour la liberté, la paix et la justice. Si vous êtes Soudanais·e et souhaitez partager ou vendre vos créations (cuisine, art, musique…), contactez-nous via Instagram @sudan_solidarity_network ou par email ssnbelgium@gmail.com. Venez célébrer avec nous l’ouverture de cet espace ! ندعوكم بكل سرور لافتتاح الراكوبة, مساحة تعاونية في بروكسل اتعملت من روح التضامن مع الشعب السوداني، ثقافتو ونضاله من أجل الحرية، والسلام والعدالة. لو إنت سوداني وعايز تشارك أو تبيع حاجتك (أكل، فن، موسيقى...الخ) خلال هذا اليوم, تواصل معانا في إنستغرام @sudan_solidarity_network أو بالإيميل ssnbelgium@gmail.com. أهلاً بيكم في الراكوبة ! Programme : 12h : ouverture 13h : repas soudanais 15-17h : ateliers divers (projections, discussions, ateliers pour enfants) 17-19h : musique soudanaise ENTREE GRATUITE Adresse : rue des Palais 32 - 1030 Schaerbeek // Qui sommes-nous ? // Al Rakuba (qui signifie « refuge » en arabe soudanais) est un espace communautaire créé par le Sudan Solidarity Network (SSN) à Bruxelles. C’est un lieu de rassemblement, de solidarité, de réflexion et de mobilisation pour la paix et la justice au Soudan, ainsi que pour les luttes anticolonialistes mondiales plus larges. SSN est une initiative de collectifs et d’individus soudanais et non soudanais basés en Belgique qui se mobilisent pour le Soudan. Nous affirmons que la lutte pour la liberté, la dignité et la justice au Soudan n’est pas une question lointaine, mais une révolution vivante et continue qui nous concerne ici et maintenant.
Bruxelles Bruxelles |
Guerre / Antimilitarisme

Soudan, Le colonialisme et l’impérialisme à la source de la guerre et la misère

Le Soudan est actuellement dévasté par un conflit armé brutal, entre l’armée soudanaise (SAF) et les Forces de Soutien Rapide (FSR). Deux généraux, à la tête de ces deux camps, luttent pour le pouvoir depuis avril 2023 et toute la population en fait les frais : on décompte à ce jour plus 150 000 morts civiles. Cependant, derrière ce narratif occidental se cache une diversité d’enjeux internationaux, aux dépens d’un pays au bord de l’effondrement. Ce conflit puise ses racines dans les politiques coloniales d’exclusion et de marginalisation. Sous l’administration anglo-égyptienne, de 1900 à 1956, les autorités coloniales avaient imposé des divisions ethniques et religieuses qui ont durablement structuré la société soudanaise, alimentant un ressentiment persistant au sein des groupes marginalisés. Ces tensions internes sont aujourd’hui exacerbées par les rivalités géopolitiques internationales, transformant le Soudan en un champ de bataille pour des puissances étrangères désireuses de protéger leurs intérêts stratégiques et économiques. Parmi ces acteurs, la Russie et la Chine jouent un rôle majeur. La Russie, via le groupe paramilitaire Wagner, soutient les FSR en échange de droits d’exploitation des ressources minières, notamment l’or. Le récent veto russe au Conseil de sécurité des Nations Unies, bloquant une résolution de cessez-le-feu proposée par le Royaume-Uni et la Sierra Leone, a été vivement critiqué. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a dénoncé ce veto comme « cruel et cynique », affirmant que Moscou donne ainsi carte blanche aux belligérants pour perpétuer la violence. La Russie, pour sa part, accuse le Royaume-Uni de néocolonialisme, affirmant qu’une solution pacifique doit venir de l’intérieur du pays. Ce veto illustre la manière dont les puissances internationales utilisent le Soudan pour promouvoir leurs propres agendas, toujours au détriment des vies sur place et de la stabilité régionale. Sur le terrain, la crise humanitaire est dramatique. Selon une étude récente du Sudan Research Group, plus de 61 000 personnes sont décédées dans l’État de Khartoum seulement, dont 26 000 en raison directe des violences. La plupart des décès sont dus à des maladies évitables et à la famine, soulignant l’effondrement total des infrastructures de santé. La famine guette dans plusieurs régions du pays, en particulier dans le Darfour, où les FSR ont été accusées de nettoyage ethnique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la famine était « presque partout » au Soudan, faisant des millions de déplacé·es internes et externes, et plaçant le pays en tête des crises humanitaires mondiales. L’armement des factions soudanaises par des puissances étrangères aggrave la situation. Amnesty International a récemment révélé que la milice FSR utilisait des véhicules fournis par les Émirats arabes unis et équipés de technologies militaires françaises, en violation de l’embargo sur les armes imposé par...
Ailleurs Ailleurs |
Guerre / Antimilitarisme

Soudan, le colonialisme et l’impérialisme à la source de la guerre et la misère II

Le corps des femmes comme champ de bataille Dans le chaos de la guerre au Soudan, les femmes sont devenues des cibles privilégiées de la violence, leurs corps transformés en un champ de bataille, victimes de tactiques de guerre brutales. Lors de la révolution de 2019, avec la chute du dictateur Omar el-Béchir, les femmes soudanaises ont été en première ligne des soulèvements, défiant les normes sociales et les menaces de violence pour réclamer leurs droits et revendiquer un avenir démocratique. Dans les rues de Khartoum et d’autres villes, elles ont bravé la répression et ont joué un rôle déterminant en maintenant la pression sur les autorités, jusqu’à ce que les forces militaires et paramilitaires se retournent brutalement contre elles. Depuis le début du conflit en avril 2023, le nombre de cas de violences sexuelles, de harcèlement, de mariages forcés et d’esclavage a explosé, affectant des dizaines de milliers de femmes et de jeunes filles. Dans des régions à l’ouest comme le Darfour, qui sont au coeur de cette crise humanitaire, les forces paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) utilisent le viol comme arme de guerre, menant des purges ethniques contre la communauté masalit, où le viol systématique et l’enlèvement de femmes sont devenus des tactiques d’intimidation. L’ampleur de cette violence est frappante. Dans des camps de réfugié·es comme Hay El-Shati, des femmes sont entraînées au maniement des armes pour se défendre face à l’horreur qui les entoure. À Omdurman, des camps de formation militaire pour femmes ont été mis en place par l’armée régulière soudanaise pour inciter les femmes à rejoindre la résistance. Cependant, pour d’autres réfugiées ayant fui au Tchad, la réalité reste sombre : forcées de survivre, certaines femmes se retrouvent à échanger des rapports sexuels contre de la nourriture ou de l’argent auprès d’hommes censés les protéger, y compris des travailleurs humanitaires. Cette exploitation sexuelle dans les camps de réfugié·es au Tchad témoigne de la vulnérabilité extrême des femmes soudanaises, qui continuent de subir la violence et les abus même après avoir échappé aux zones de guerre. Les mouvements féministes occidentaux, en particulier, et certaines organisations globales de défense des droits des femmes se distinguent par leur manque de prise de position et de considération concernant le Soudan. Alors que ces mouvements se mobilisent souvent pour les droits des femmes dans des contextes plus proches ou médiatisés, ils restent en retrait face aux luttes des femmes soudanaises. Ce manque de soutien traduit un certain ethnocentrisme* au sein du féminisme mondial, où les combats des femmes africaines sont perçus comme politiquement ou médiatiquement moins prioritaires. En effet, malgré la gravité de cette situation, le silence des mouvements féministes occidentaux, est assourdissant. Alors que les féministes blanches se mobilisent facilement pour des causes médiatisées en Occident, elles...
Ailleurs Ailleurs |
Guerre / Antimilitarisme

Sudfa Media : une nouvelle brochure consacrée à la guerre au Soudan !

Pour la troisième fois, l’équipe de Sudfa Media publie une brochure qui rassemble plusieurs textes écrits et traduits par notre collectif au cours de l’année écoulée. Pour l’année 2024, la nouvelle édition est consacrée à la guerre, afin de faire entendre les voix oubliées du conflit : celles de la société civile soudanaise. Bonne lecture ! Pour la troisième fois, l’équipe de Sudfa Media publie une brochure qui rassemble plusieurs textes écrits et traduits par notre collectif au cours de l’année écoulée, mais aussi différents supports pédagogiques (frises chronologiques, cartes...) pour aider les lecteur-ice-s à comprendre le conflit au Soudan. Pour l’année 2024, la nouvelle édition est consacrée à la guerre, afin de faire entendre les voix oubliées du conflit : celles de la société civile. Nous vous invitons à imprimer, lire et partager cette brochure autant que vous le voulez, afin d’améliorer la connaissance des luttes au Soudan à l’étranger. Vous trouverez ici le texte de l’éditorial ainsi que les différentes pages de la brochure au format image. Pour obtenir la brochure au format pdf, écrivez-nous à : sudfamedia@gmail.com Un grand bravo aux caricaturistes Omar Daffalah et Khalid Albaih ainsi qu’à l’illustratrice Anaëlle Bouard pour leurs dessins ! Chèr·e·s lecteur·ice·s de Sudfa, C’est avec un cœur lourd que nous vous retrouvons pour cette troisième édition de notre brochure, alors que le Soudan est en proie à une guerre meurtrière depuis le 15 avril 2023. Cette guerre a coûté la vie à plus de 12 000 personnes et a contraint plus de 7 millions de personnes à l’exode. Le pays est en ruines : les dégâts engendrés par les combats sont incommensurables, non seulement dans la capitale, Khartoum, mais également dans toutes les autres villes. La guerre a momentanément brisé les espoirs du peuple soudanais, qui, durant cinq années, manifestait massivement pour réclamer la chute de la dictature militaire et l’avènement d’un gouvernement civil. Malgré cette situation désastreuse, l’esprit révolutionnaire persiste chez les Soudanais·e·s. La population, prise en otage entre les deux forces militaires qui s’affrontent (l’armée régulière et la milice RSF), s’organise avec détermination pour mettre un terme à ce chaos. Notre collectif, composé de militant·e·s français·e·s et soudanais·e·s de la diaspora, né pendant la révolution de 2018, a pour but de traduire à un public francophone les mobilisations au Soudan, et de faire connaître l’histoire et la culture soudanaise à l’étranger. Depuis le début de la guerre, le Soudan est tombé dans l’indifférence des médias internationaux, qui présentent le conflit comme un simple affrontement entre deux hommes, et la population soudanaise comme des victimes passives. Nous proposons un autre regard en essayer de porter la voix des oublié·e·s de la guerre : les civils, en mettant en lumière leur courage et leur résilience. Un accent particulier sera mis sur les comités de résistance,...
Ailleurs Ailleurs |

6 décembre - 18h00 - Cinéma Nova

[Projo/Rencontre] Off Frame aka Revolution Until Victory

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » La Palestine Film Unit a incarné la transformation de l’identité palestinienne, faisant passer ses représentations de la figure du réfugié à celle du combattant de la liberté. Dans les années 1960 et 1970, la révolution palestinienne s’est alliée à des cinéastes, acteurs et militants venus de Syrie, d’Italie, du Royaume-Uni, du Liban, de France, d’Allemagne, d’Argentine et d’ailleurs, tissant des liens avec des institutions de Berlin, Moscou, Bagdad et Cuba. Malgré cette production prolifique, il ne subsiste aujourd’hui qu’une infime part de ces œuvres. « Off Frame » s’attache à combler ce vide dans la mémoire collective, en explorant la lutte du peuple palestinien pour forger sa propre image, à travers une exhumation unique de films dispersés dans des archives du monde entier. Des images oscillant entre fiction et propagande, rêve et réalité, qui raniment la mémoire d’une lutte presque effacée. Le 06.12 à 18:00, la projection sera suivie d’une rencontre avec Mohanad Yaqubi.
Bruxelles Bruxelles | Guerre / Antimilitarisme |

6 décembre - 20h30 - Cinéma Nova

The Colonial Film Gaze and Palestinian Counternarratives

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Cinéaste d’origine libano-grecque-palestinienne, Theo Panagopoulos est basé en Écosse où il finalise un doctorat sur des archives Super 8/16mm tournées en Palestine pendant la période coloniale britannique. Pendant cette séance, à partir de la projection de trois courts métrages, il nous parlera de son travail de recherche et de réappropriation des archives coloniales.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

150.000 jeunes dans le viseur de la Défense

Le ministre Theo Francken a envoyé 149.000 lettres aux adolescents de 17 ans pour les inciter à rejoindre le service militaire volontaire. Une offensive de la Défense pour exploiter la précarité des jeunes générations ? 149.000 jeunes Belges ont découvert dans leur boîte aux lettres un courrier inhabituel : une lettre personnelle du ministre de la Défense d’extrême droite Theo Francken ( NVA) les invitant à « découvrir » le service militaire volontaire. En mettant en avant la promesse d’un salaire de 2.000 euros nets par mois, la Défense s’adresse directement à une jeunesse fragilisée par la précarité économique. Dans un contexte où les petits boulots étudiants, les contrats intérimaires instables et la perspective du chômage dominent l’horizon professionnel, cette offre peut apparaitre aléchante. La misère sociale, sciemment entretenue par des décennies d’austérité et de politiques néo libérales ; se mue en vivier pour la Défense. En d’autres termes : on appâte avec un salaire confortable ceux qui n’ont pas, on utlise la précarité sociale en outil de recrutement militaire. Ces 149.000 lettres envoyées nominativement via le registre de la population, un procédé que le Conseil d’État avait d’ailleurs jugé illégal, brouillent volontairement la frontière entre invitation et convocation. Le gouvernement normalise l’idée que rejoindre l’armée serait une voie naturelle, presque un devoir civique. C’est une entreprise idéologique de conditionnement d’une génération entière au réflexe militariste. Cette campagne s’inscrit plus largement dans un projet politique européen de militarisation, porté et accéléré par la droite et l’extrême droite. Partout en Europe, les gouvernements choisissent d’augmenter les budgets de la Défense tout en désinvestissant massivement dans les politiques sociales, l’éducation, la santé, la culture et le logement, etc. Ce basculement n’est pas neutre : il traduit une vision du monde où la « sécurité militaire » prime sur la sécurité sociale, où l’État n’a plus vocation à protéger les citoyens de la précarité mais à les préparer à la « guerre ». Ce désengagement délibéré de l’État dans le social crée précisément les conditions de la vulnérabilité qu’il prétend ensuite « sauver » par le recrutement militaire. C’est un cercle cynique : en détruisant la société, on pousse les jeunes à considérer l’armée comme horizon stable. Ce n’est donc pas un hasard si cette promesse d’un salaire fixe, d’un statut et d’un uniforme trouve un écho : elle devient une offre matérielle. Si vous avez reçu cette lettre : vous n’avez aucune obligation d’y répondre. Elle n’a aucune valeur contraignante. Sources : RTBF Actus, 10 novembre 2025, « Près de 150.000 jeunes Belges reçoivent une lettre de la Défense : que faire si c’est votre cas ? », https://www.rtbf.be/article/pres-de-150-000-jeunes-belges-recoivent-une-lettre-de-la-defense-que-faire-si-c-est-votre-cas-11629456 Bruxelles Today, 10 novembre 2025, « Pourquoi des centaines...
Bruxelles Bruxelles |
