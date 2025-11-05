Ride d’automne des Déchainé-es

Viens rouler sur le patriarcat ce dimanche 16 novembre !
On se retrouve comme d’habitude à l’esplanade Trône à 13h, pour un départ à 13h30.
La ride se terminera à la Gare du Nord pour rejoindre la manifestation nationale en soutien à la Palestine.
16 novembre - 13h00 - Trône
A manger les enrobages de non-monogamie éthique et autres sur les sites de rencontre et dans les interactions quotidiennes avec des ami.es, enrobages, pour partie libérateurs des suaves saveurs de l’horizontalité et libération des genres mais, pour partie, et je gage plus grande, motif d’un maintien dans un état dominé des corps de femmes, la digestion impossible de mon estomac ancestral ne pouvait que déboucher sur la gerbe phrastique que j’expose ici. La voici agencée au mieux. En clair, petites observations analytiques en prose sur les (affichages de) nouvelles façons de relationner : situationship, non-monogamie, etc. A mes pairs barbares, Notre domination (entre autres) : celle-là dont nous escomptons soutirer les bénéfices affectifs et sexuels propres à garantir l’épanouissement de l’Homme Accompli Universel Mais, de bonne grâce chers barbares, Gardons-nous de lorgner en Benoit l’avant-garde self-qualifié allié des Lucien, Eugerrand, et cie. Qui par le miracle de la rencontre d’une écoute religieuse de podcasts (tout à fait excellents du reste), de lectures classiques du féminisme à la recherche furieuse de la combinatoire propre à désamorcer dans l’acte de séduction les lignes de défense féministes et ça n’est pas systématique, s’entend, merci. - Manifestent rien que l’homologie d’un état soit disant dépassé : du réchauffé de mauvais goût après transport par avion et.ou ferry Car dans l’explicitation pontificale de nouvelles façons de relationner Dans les prédicats d’éthique éthiquettés d’où tiquent les tics d’un cantique adressée par leur queues Dans la fausse mise à l’équivalence des places par l’énoncé fallacieux du même au même qui, Passé au tamis d’une ingénierie de la novlangue, Innerve par la presse et les publications bourgeoises de la droite chaussée gauchement, Là, juste à cet endroit, Loge le murmure du sauvage à qui tend l’oreille aux statistiques sérieuses et à l’hétérophénoménologie Une franche rigolade immédiatement suivie d’une déprime généralisée et, dira le masculin barbare égoïstement, la rage. Car dans la libre contractualisation des partis, antichambre du désormais lieu sacré du couple fier héritier du sacré mariage d’antan Dans cet espace-temps indéterminé d’une géographie sociale franchement bien située D’où la textualité des choses est suspendue dans la clause a-situationnelle d’interdiction aux codicilles à rendre fou tout ethnométhodologiste S’y retrouvent ni plus ni moins que les mêmes schèmes dénoncés dans ce qui semble de mauvais goût pour le civilisé masculin Coloniser et maintenir l’emprise sur les corps féminins, alors sous les essences d’espèce de distribution des rôles de genre, Désormais dans le silence abominable du grondement des pulsions sexuels tues par l’agitation d’un diplôme universitaire « feminism 101 ». Rendu à conclure - en statistiques, s’entend toujours, merci : Tout cet effort non pas dans la perspective émancipatrice,...
4 décembre - 18h30 - cinéma Vendôme
À NOTRE SANTÉ Tamara Pierno, Verónica Ortiz, Marinette Mormont, Soraya Soussi Face aux violences médicales, Victoriae, Sarah et Sophie s’évertuent à faire bouger les lignes. Actions communautaires, ateliers d’autodéfense ou dénonciation des discriminations : elles explorent d’autres manières de prendre soin et luttent en faveur d’une santé globale, respectueuse et inclusive pour toutes les femmes*. Dans le sillage de Pas sans elles, premier film de ce groupe de réalisatrices, A notre santé (54 minutes) propose d’accueillir les récits de ces femmes qui subissent ces violences de plein fouet en raison de leur poids, leur couleur de peau, leur identité de genre ou encore des stigmates associés aux personnes sans chez-soi ou usagères de substances psycho-actives. Ce film est une invitation à nous unir dans le combat pour le droit à la santé pour toutes* et à participer à la quête de pratiques de soins alternatives. Le film est disponible en français avec sous-titres sourds et malentendants (SME) Avant première : Jeudi 4 décembre 2025 à 18h30 au cinéma Vendôme — chaussée de Wavre 18, 1050 Bruxelles (réservation souhaitée) Entrée prix libre le film sera également projeté au Centre Culturel de Jette le 30/01/26 à 13h30 et à 19h, suivi d’un échange avec les protagonistes du film. Pour organiser une projection, vous pouvez adresser une demande à l’adresse diffusion@zintv.org Réalisatrices : Tamara Pierno, Verónica Ortiz, Marinette Mormont, Soraya Soussi Avec la participation de : Sarah Tshinguta Mussenge, Sophie Godenne, Victoriæ Pildaer Image : Tamara Pierno, Verónica Ortiz Son : Tamara Pierno, Verónica Ortiz, Marinette Mormont, Soraya Soussi Montage : Nina Alexandraki, Valentin Fayet Montage son et Mixage : Lola Ciosek Musique : Thomas Michel Etalonnage : Arshia Davari Une production ZIN TV Avec le soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles
17 décembre - 10h00 - Centre Librex
Des relations intimes aux politiques globales, Sarah Schulman fait le constat d’un continuum : individus comme États font souvent basculer les situations conflictuelles dans le registre de l’agression, criminalisant leurs opposants pour couper court à la contradiction et échappant ainsi à leur propre responsabilité dans les conflits. En distinguant conflit et agression, l’autrice interroge notre culture de la stigmatisation. Ce travail profond, aussi courageux qu’impertinent, montre comment la sanction et la répression prennent le pas sur l’auto-analyse à l’échelle individuelle et collective, et comment l’altérité sert de justification à la violence et à l’exclusion. Ce livre intentionnellement polémique offre un aperçu des dynamiques contemporaines et historiques qui prennent les différences intimes, raciales et géopolitiques pour des éléments déclencheurs de la course à l’injustice, à l’exclusion et à la répression. Le conflit n’est pas une agression est un virulent plaidoyer contre le phénomène culturel de l’accusation, révélant combien les personnes en situation de pouvoir exacerbent et manipulent la crainte de l’« autre » pour éviter toute remise en question. Site de l’édition : https://editions-b42.com/produit/le-conflit-nest-pas-une-agression/ Un arpentage, c’est quoi ? Il s’agit d’une lecture collective d’une œuvre. Cette technique issue des milieux ouvriers facilite l’accès à un ouvrage ; permettant de se l’approprier en développant collectivement son analyse critique. Nous alternerons entre « temps de lecture individuel » (au rythme de chacun·e) et « discussion collective » Il s’agit d’une mise au travail collectif. L’idée est de se donner un temps collectif, pour aborder une thématique en douceur et de manière conviviale. INFOS PRATIQUES * Quand ? Le mercredi 17 décembre 2025 * Où ? Au Centre Librex : 66 rue Coenraets – 1060 Bruxelles * Quelle heure ? De 10H à 17H (accueil à partir de 09h45) * Pour qui ? Tout le monde, aucun de prérequis nécessaire excepté un bon niveau de français (lire et parler) * PAF ? Gratuit * Inscriptions indispensables https://centrelibrex.be/rendez-vous/17-12-2025-arpentage-du-livre-le-conflit-nest-pas-une-agression-rhetorique-de-la-souffrance-responsabilite-collective-et-devoir-de-reparation-de-sarah-schulman/ Max 12 personnes ! => en cas d’annulation, merci de nous le faire savoir dès que possible afin de libérer votre place * Infos/Contacts Marie François, animatrice socioculturelle pour le Centre Librex mfrancois@centrelibrex.be Morgane Borensztejn, formatrice à la Ligue de Droits Humains mborensztejn@liguedh.be
