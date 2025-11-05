stuut.info

Ride d’automne des Déchainé-es

16 novembre - 13h00 - Trône

Viens rouler sur le patriarcat ce dimanche 16 novembre !

On se retrouve comme d’habitude à l’esplanade Trône à 13h, pour un départ à 13h30.
La ride se terminera à la Gare du Nord pour rejoindre la manifestation nationale en soutien à la Palestine.

