[Rojava] Actualité politico-militaire (2)

29 décembre - 14h00 - Gesu

Gesù is back - Expo for Palestine

Les bénéfices iront soit à la Palestine (réservoirs d’eau), soit aux réfugiés palestiniens vivant à Bruxelles. WATCH OUT, WATCH OUT Following the great success of the exhibition, we will open it this last Sunday of December, 12/29. For the coming year, the exhibition will be open every Thursday in 2025 from 6...