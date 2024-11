[Russie] L’opposant à la guerre d’Ukraine, Alexeï Gorinov, une nouvelle fois condamné

Guerre / Antimilitarisme

[Italie] Prescription dans le procès contre Georges Abdallah à Trieste

Georges Abdallah, en plus d’être emprisonné depuis 40 ans en France, était également poursuivi en Italie toujours dans le cadre de son engagement au sein des Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises (FARL). Plus spécifiquement, il était accusé « d’importation d’armes de guerre et de matériel explosif à des fins...