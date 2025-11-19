stuut.info

SOUTIENS LA GREVE AU BOOM CAFE

23 novembre - 08h00 - Boom Café

SOUTIENS LA GREVE AU BOOM CAFE

Éducation populaire / Partage de savoirs Classisme / Lutte des classes Action directe Soutien / Entraide Commune Colère

Les 23/24/25/26 novembre
Le Boom café s’organise pour être un lieu ouvert aux partages, aux discussions et à tout type de soutien à la grève.

le Boom contre Arizona et Azur

Uni.e.s contre les gouvernements Arizona et Azur, Uni.e.s contre les violences faites aux personnes FINTA (Femmes, Intersexe, Non-binaire, Trans, Agenre), Un.i.e.s contre leur politique migratoire et raciste, Un.i.e.s contre toute forme de discriminations et contre le démentèlement des acquis sociaux.
Chaque personne souhaitant contribuer à cette initiative, discuter à ce propos, se reposer durant ces 4 journées de grève, soutenir le mouvement le temps d’une pause café, d’une pause soupe, utiliser le lieu comme un stock provisoire, une salle de pause, une table de réunion etc...
Est invitée et bienvenue.

Nous souhaitons également, en tant que lieu vivant situé dans le centre ville, montrer qu’une pratique collective, populaire, non marchande, peut encore et doit encore exister au coeur de Bruxelles.
Si vous êtes du quartier venez récupérer des stickers et des flyers pour afficher votre soutien à la grève et contre Arizona et Azur.
Affichons ostensiblement notre mécontentement et du même coup notre joie de faire front ensemble.

Vive les mouvements sociaux !

Le Boom café
P.S :
Veuillez prendre en compte que le lieu est assez petit ;)
Si vous en avez besoin vous pouvez nous joindre à info@boomcafe.be
En lien, le PDF du Flyer de l’évènement, n’hésitez pas à partager, imprimer ...

Agenda

