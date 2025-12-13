Sainte ACAB / Atelier Cagoule

Racismes / Colonialismes

[Points Critiques] Hors-série janvier 2026

UPJB 80 ans « Depuis quatre-vingts ans, l’UPJB est un lieu où l’on se parle sans fard, où l’on se confronte, où l’on cherche ensemble. Ces dernières années ont ravivé ce besoin de débattre : l’après 7 octobre 2023 a vu les assemblées générales se remplir comme jamais, portées par une urgence de com-prendre, de réfléchir, parfois de se déchirer. Les discussions sur le sionisme, l’antiracisme ou les politiques migratoires témoignent d’une communauté en mouvement, traversée de tensions mais aussi d’élans puissants. Alors que les valeurs progressistes vacillent face au retour assumé du fascisme, au racisme débridé, à la chasse aux migrants et aux pauvres, et à l’essor de l’extrême-droite, et tandis que la communauté juive se recompose en Belgique comme ailleurs, l’UPJB s’interroge : que voulons-nous transmettre ? Comment préserver un espace vivant de pensée critique, de mémoire et d’émancipation ? Pour ses 80 ans, ce numéro hors série de Points Critiques dresse un inventaire sensible : un portrait où l’intime et le politique se répondent, où se tissent les luttes, les convergences, les crises, mais aussi les rêves qui continuent de nourrir l’association. À travers articles, analyses et témoignages, il propose un outil de référence pour comprendre ce qui nous traverse aujourd’hui et pour transmettre aux générations qui suivent. L’UPJB, octogénaire curieuse et toujours en quête de sens, confirme ici sa fonction essentielle : un lieu de libre parole, de rencontres intergénérationnelles et de mise à jour d’une judéité progressiste, ici et maintenant. » Quatrième de couverture de l’édition hors-série de Points Critiques « UPJB 80 ans » — À paraître en janvier 2026 En anticipation de la parution exceptionnelle de ce numéro hors-série de Points Critiques, n’hésitez pas à fouillez dans les archives du site. Replongez dans la lecture de contributions de numéros qui avaient été mis à disposition numériquement, disponibles via les liens suivants : POC 2016 POC 2017 POC 2018 Pour un retour plus lointain encore dans les archives, gardez l’oeil ouvert ! Nous publierons très prochainement sur le site des numéros mythiques de l’histoire de cette revue qui ont pu inspirer et stimuler le comité de rédaction pour la conception ce numéro hors-série de janvier 2026 « UPJB 80 ans ». Bonne lecture à toutes et tous !