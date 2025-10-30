Samedi 01/11 Rassemblement pour le Soudan

Des milliers de civils sont affamés et massacrés par les Forces de Soutien Rapides (FSR), armées et financées par les Émirats arabes unis.
Le monde, et Bruxelles, ne peuvent rester silencieux.
Rejoignez-nous ce samedi 1er novembre à partir de 16h00 à La Bourse (Place de la Bourse, 1000 Bruxelles) pour exiger :
- La fin du génocide au Darfour.
- La responsabilisation des Émirats arabes unis pour leur rôle.
- La fin de la complicité de l’UE et un embargo total sur les armes.
Vous êtes également les bienvenus ce jeudi 30 octobre à 16h00 à Al Rakuba (32 Rue des Palais, Bruxelles) pour aider à peindre des banderoles et préparer du matériel de manifestation.
Ensemble, élevons nos voix pour la justice, pour l’humanité, pour le Soudan 🇸🇩
