Sciences dessus dessous / une émission de Minuit Décousu

Comment se rapporter scientifiquement au réel ? Quelle neutralité pour la science ? Comment faire face aux attaques contre la connaissance ? Peut-on produire une science au service de l’émancipation ? 1H de fanzine radiophonique pour tenter de répondre à toutes ces questions !

Minuit Décousu, c’est un fanzine radiophonique nocturne sur Radio Canut (Lyon et alentours) et Cause Commune (Paris/IDF). Semaine après semaine pendant une heure, on en découd avec la nuit et on tire les fils de sons, de textes, d’archives et de voix qui s’entremêlent.

Alors qu’un colloque sur les relations entre la Palestine et l’Europe au Collège de France est annulé par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche mi-novembre, que les procès en « islamo-gauchisme » servent à retirer des fonds aux lieux de production de connaissances, et qu’une pandémie n’en finit pas de plus de fragiliser les liens déjà ambigus de la gauche à la science, on s’est dit qu’1h de fanzine radiophonique ne serait pas de trop pour découdre les questions soulevées par la science et les savoirs. Dans cette émission, tu pourras entendre :

  • Se rapporter matériellement au réel : science et révolution
  • Les attaques contemporaines contre la science
  • Les marchands de doute
  • Scihub : bateau pirate d’accès au savoir
  • Neutralité de la science, neutralité des scientifiques
  • La gauche et la science, une histoire ambiguë
  • La science au service de l’émancipation ?

L’émission s’écoute sur notre audioblog, ici, et un peu partout en podcast. Bonne écoute !

