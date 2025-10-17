Sécurité IT : Le projet européen Chat Control mis sur pause

Le vote sur le projet controversé Chat Control, prévu initialement le 14 octobre devant le Conseil de l’Union européenne (UE), a été retiré de l’ordre du jour de la réunion du Conseil « Justice et affaires intérieures ». En effet, ce projet suscite de vifs débats en raison du risque de surveillance de masse qu’il comporte (voir notre article ). Ce report du vote s’explique car le projet n’a pas recueilli un soutien suffisant, notamment en raison de l’Allemagne qui n’aurait pas approuvé la proposition actuelle. Cependant, la question n’est pas pour autant écartée. Le Danemark ou la prochaine présidence du Conseil de l’UE pourraient soumettre une proposition amendée. Pour être approuvé et poursuivre son parcours législatif, la proposition nécessite l’approbation de 15 des 27 États membres de l’UE.
complements article
