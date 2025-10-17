stuut.info

Sécurité IT : Le projet européen Chat Control mis sur pause

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Technologies / Numérique

Sécurité IT : Le projet européen Chat Control mis sur pause

Ailleurs | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

Le vote sur le projet controversé Chat Control, prévu initialement le 14 octobre devant le Conseil de l’Union européenne (UE), a été retiré de l’ordre du jour de la réunion du Conseil « Justice et affaires intérieures ». En effet, ce projet suscite de vifs débats en raison du risque de surveillance de masse qu’il comporte (voir notre article ). Ce report du vote s’explique car le projet n’a pas recueilli un soutien suffisant, notamment en raison de l’Allemagne qui n’aurait pas approuvé la proposition actuelle. Cependant, la question n’est pas pour autant écartée. Le Danemark ou la prochaine présidence du Conseil de l’UE pourraient soumettre une proposition amendée. Pour être approuvé et poursuivre son parcours législatif, la proposition nécessite l’approbation de 15 des 27 États membres de l’UE.

Voir en ligne : Secours Rouge

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

Enorme manifestation ce 14 Octobre contre l’Arizona et son monde (VIDEO)

Ce mardi 14 octobre, au moins 140.000 personnes, probablement même 180.000, se sont réunies à Bruxelles pour protester contre l’Arizona et ses mesures anti-sociales et mortifères. Des blocages avec feux et barricades ont eu lieu dès le matin sur différents axes routiers de la ville tandis que plusieurs piquets de grève étaient organisés. Des personnes de tous les secteurs confondus – étudiant.es, syndicats, enseignant.es, retraité.es, soignant.es, etc. – se sont ensuite réuni.es pour la manifestation. Les trains pour arriver à Bruxelles étaient remplis et trop peu nombreux si bien que des personnes ont du rejoindre le cortège bien après son départ et différents itinéraires non prévus se sont déployés au fur et à mesure de la journée. La manifestation a été marquée par une grande violence policière. La police a réprimé les manifestant.es à coup de gazs lacrymogènes, de jets d’eau, de matraquages. Certain.es ont été nassé.es, d’autres arrêté.es. Des bandes de policiers en civil masqués se sont déchaîné·es à maintes reprises, frappant des manifestant·es à terre, laissant des personnes gisants au sol. La brigade cycliste n’a pas été en reste, insultant et agressant les manifestant·es. Les répressions se sont poursuivies jusqu’en début soirées, les autopompes sillonnant jusqu’aux ruelles du centre. Une dizaine de personnes ont dû être emmenées à l’hôpital suite à la violence de la police, notamment pour des coups à la tête. La violence policière n’est pas nouvelle mais son ampleur et les personnes qu’elle a touchée hier – notamment des familles et des enfants qui ont été gazé.es – marque une intensification et généralisation de la répression. Si le pouvoir et sa police veulent intimider, il est clair que cette journée de mobilisation est un moment historique pour la Belgique. L’Arizona s’attaque à toustes, sauf aux dominant.es, le peuple l’a bien compris et il ne les laissera plus faire ! @Bxdévie collecte les témoignages de violences policières. instagram.com
Bruxelles Bruxelles |
Médias

14 OCTOBRE, VIOLENCES POLICIERES, COMMENT COMPRENDRE LA VIOLENCE DE L’ETAT ?

La journée du 14 octobre a été marquée par une mobilisation historique où la colère sociale s’est exprimée contre la casse sociale de l’Arizona : plus de 140 000 personnes ont pris la rue. Cette journée de mobilisation s’est illustrée comme une lueur d’espoir pour le mouvement social belge contre le gouvernement. Cependant, elle s’est également illustrée par les nombreuses violences policières subies par les manifestant·es. En tant que média indépendant, critique, et sensible aux luttes sociales, nous devons replacer et appréhender les violences policières dans leur contexte. La police est une des institutions répressives de l’Etat. Elle a pour fonction le maintien de l’ordre. Pas que le maintien de l’ordre « dans la rue« , mais aussi et principalement, la protection de l’ordre social. Soit, l’organisation inégalitaire de la société, son modèle économique : le capitalisme et ses articulations raciales et patriarcales. Les forces de l’ordre défendent l’Etat, dans toutes ses expressions, et incarnent avec le système pénal, le plus souvent sa violence. Du moins celle la plus visible. La répression que nous avons observés ce 14 octobre, n’est pas le simple fait de bavures, qui seraient réalisées par des « mauvais » policiers, entourés de « bons ». Bien que certains d’entre elles et eux semblent mettre plus de zèle et avoir quelques accointances avec l’extrême droite. Ces violences lors du 14 octobre, sont le résultat d’une politique de « défense » de l’Etat ; de volontés politiques de protéger l’organisation de la société, des ordres des politiciens et bourgmestres et de leur mise en place par le commandement de police. Les coups de matraques, les gazages, les insultes, les arrestations … sont le bout de la chaine du pouvoir, qui souhaite se protéger d’un mouvement social. Et quelles sont les revendications du large mouvement contre l’Arizona, qui ne se limite pas aux syndicats ? Pouvoir vivre dignement, avec un accès à la sécurité sociale, aux soins, aux aides quand on a pas les moyens. La fin des discriminations structurelles racistes et genrées. L’arrêt des politiques islamophobes, négrophobes, … qui tuent et construisent des ennemis intérieurs au sein même de la population … La fin des politiques sexistes, de la division genrée et raciale du travail, la mise sous tutelle des corps des personnes sexisées. Les féminicides. Mais aussi la fin des politiques migratoires racistes. Politiques qui déshumanisent, détruisent les vies de personnes exilées, et qui une semaine encore, ont mené à la mort de Mahmoud en centre fermé. Le mouvement social pour l’Arizona va continuer. Le 25 novembre la CGSP a annoncé une grève et une nouvelle journée de mobilisation. Nous serons sur le terrain pour couvrir la suite du mouvement social.
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Bruxelles : plus de 150 000 personnes manifestent contre le gouvernement Arizona

Une mobilisation historique Ce mardi 14 octobre, plus de 150 000 personnes ont répondu présent·es à l’appel à manifester contre le gouvernement Arizona à Bruxelles. La manifestation a débuté vers 11h à la gare du Nord et a pris fin en milieu d’après-midi à la gare du Midi. Tout au long du parcours, des confrontations ont eu lieu entre manifestant·es et forces de l’ordre, donnant lieu à d’innombrables violences policières. Au moins 5 personnes auraient été arrêtées en arrestation judiciaire et une vingtaine en arrestation administrative. Une dizaine de blessé·es graves seraient passé·es par les hôpitaux. Tôt le matin, vers 7h, certains axes routiers de la capitale ont été bloqués dans le cadre de la journée de grève. Des groupes de manifestant·es ont notamment bloqué la Petite Ceinture de Bruxelles ainsi que le Ring intérieur de la capitale. Ces actions de blocage ont paralysé une partie considérable du trafic routier de la Région bruxelloise. D’autres blocages et piquets de grève ont eu lieu, notamment à l’ULB, à l’école de cinéma INSAS, ou encore au CHU Saint Pierre. Tous dénoncent les mesures antisociales et la précarisation mises en place par le gouvernement actuel. Ensuite, la manifestation s’est déroulée dans une ambiance très déterminée contre les mesures antisociales mises en place par le gouvernement Arizona. Différents blocs étaient présents : le bloc des travailleur.euses du secteur culturel, de l’enseignement, des services et aides ménagères, le bloc des dockers, celui des avocats, ou encore le bloc du collectif zone neutre. Tous et toutes étaient venu.es pour montrer leur colère face aux mesures gouvernementales de précarisation de la société. De nombreux·ses manifestant·es ont ainsi décidé de cibler des lieux de pouvoir tels que l’Office des étrangers, le siège du Parti Socialiste, le siège du MR, l’O.N.E.M. (l’Office national de l’Emploi),… Aux alentours de 11h30, peu après le départ, des confrontations avec les forces de l’ordre ont eu lieu suite au ciblage de l’Office des étrangers. Des slogans ont été entonnés en hommage à Mahmoud Ezzat Farag Allah, décédé lundi dernier au sein du centre fermé 127bis, ainsi qu’aux nombreux autres réfugiés palestiniens détenus en ce moment même en centre fermé. Le vaste dispositif policier présent a alors gazé, nassé et matraqué les manifestant·es devant l’Office des étrangers. Une nasse illégale, dans un endroit exigu, a duré près de deux heures, et des manifestant·es ont été arrêtés violemment par la police. Plusieurs personnes ont été matraquées et plaquées au sol, certains auraient même été arrêtés et violentés dans les parkings adjacents au bâtiment. La foule s’est alors amassée devant la nasse, avant que la police ne charge et ne gaze encore une fois. Après plus de 2h, les personnes nassées ont été relâchées. Des manifestant·es ont par la suite ciblé l’Hotel Hilton situé à Gare Centrale, en attaquant la devanture et en s’introduisant dans l’hôtel. Une...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Technologies / Numérique

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info