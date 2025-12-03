stuut.info

Sécurité IT : Les agences de cybersécurité recommandent d’éteindre son smartphone

Contrôle social / Répression Technologies / Numérique

Partout | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la NSA et le FBI alertent sur la montée des logiciels espions capables de contourner les protections classiques des smartphones, allant jusqu’à simuler un redémarrage pour continuer à fonctionner à l’insu de l’utilisateur. Selon leurs dernières recommandations, un simple redémarrage ne suffit plus : seule une extinction complète et régulière — idéale chaque soir ou au moins plusieurs fois par semaine — permet de stopper efficacement ces malwares. Les agences appellent également à adopter quelques réflexes simples, comme couper le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC hors usage, éviter les réseaux publics, appliquer rapidement les mises à jour et rester vigilant face aux liens ou pièces jointes douteux. Des gestes basiques, mais décisifs pour réduire les risques d’intrusion.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Contrôle social / Répression

La Sûreté de l’État se dote d’un logiciel espion plus puissant

Le gouvernement belge a validé l’acquisition d’un nouvel outil d’interception pour la Sûreté de l’État, présenté comme un moyen de renforcer ses capacités technologiques, mais décrit comme un logiciel espion comparable à Pegasus ou Predator. Destiné à infiltrer téléphones et ordinateurs afin d’en extraire toutes les données, ce dispositif plus performant que celui déjà utilisé reste entouré de secret, aucun détail n’ayant filtré sur son origine ou son fournisseur. Son utilisation restera soumise aux règles encadrant les « méthodes particulières de renseignement », qui exigent une justification de nécessité et de proportionnalité. Cet achat s’inscrit dans une augmentation de 10 % du budget de la Sûreté, consacrée à la modernisation technologique sur l’ensemble de la législature.
Belgique Belgique |
Contrôle social / Répression

La police ne pourra pas utiliser des FN 303 pour le maintien de l’ordre

Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin a confirmé qu’il n’autorisera pas l’usage des lanceurs FN 303 pour le maintien de l’ordre lors de manifestations, malgré un débat relancé par la presse et par le ministre de la Défense Theo Francken. Il rappelle que cette arme non létale, fabriquée par FN Herstal et tirant des projectiles en plastique à haute vitesse, restera soumise à un cadre strict qui limite son utilisation aux interventions spéciales, aux établissements fermés et à la neutralisation d’agressions immédiates.
Belgique Belgique |

11 décembre - 19h00 - Boom café

[Rencontre] VIVRE SANS POLICE 🔥🔥

Rencontre autour du livre de Victor Collet sur Exarchia, un quartier d’Athènes qui a vécu plusieurs années débarassé de la Police. L’occasion de revenir sur les luttes là-bas mais aussi de faire le lien avec les luttes ici. Le livre présenté compile de nombreux témoignages et analyses de cette période où Exarchia a vécu sans Police, retraçant une expérience complexe, dure, enrichissante et aussi réjouissante. L’auteur tirera avec nous les fils qui nous relient à cette histoire très récente, et loin d’être terminée. Lutter contre la violence de l’État, renforcer les solidarités, mais aussi faire face à ses propres dynamiques de pouvoir... Accueil 19h - début de la rencontre à 19h30. _ _ _ Présentation de la maison d’édition Agone : Comment un quartier peut-il s’affranchir pendant toute une décennie du contrôle de la police ? Victor Collet nous guide dans Exarchia, dans ses squats, ses violences, ses solidarités, ses espoirs déchus, ses victoires,… pour nous montrer les possibilités qui existent, lorsque des habitants réussissent à tenir tête au fascisme, que celui-ci soit militant ou étatique ou les deux. Il parvient à faire l’histoire singulière d’un pays dont il a éprouvé les crises, et l’inscrit dans celle, plus large, des villes qui résistent, coûte que coûte, à toutes formes d’oppression. Si le récit de la Grèce peut être lu comme un récit d’anticipation à bien des égards, il donne aussi des raisons d’espérer. Comprendre Exarchia, c’est comprendre ce qui a marché, entrevoir ce qui aurait pu marcher, et s’inspirer des raisons de l’impossibilité à rester un îlot imperméable aux logiques d’oppression, afin de, peut-être, recréer ailleurs des réseaux de solidarité. Pour en savoir plus sur le livre : interview de l’auteur dans le journal CQFD Pour en savoir plus sur Exarchia (en anglais) : articles sur libcom Actualités à Athènes (en grec) : Athens Indymedia et ApatriS 🦔🦔🦔🦔🦔🦔🦔🦔 La b.o.u.m. est une bibliothèque publique autogérée dans le centre de Bxl. C’est possible de venir emprunter des livres et discuter, tous les jeudis entre 18h et 21h. C’est l’occasion de ramener les livres aussi !! Beaucoup de livres sont sortis depuis super longtemps. Merci de penser à les ramener. 🧩 7 rue Pletinckx - 1000 Bruxelles
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
