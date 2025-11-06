stuut.info

Sécurité IT : Whofi, une nouvelle technologie d’identification grâce aux ondes Wi-Fi

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Technologies / Numérique

Sécurité IT : Whofi, une nouvelle technologie d’identification grâce aux ondes Wi-Fi

Partout | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

Le système WhoFi, une technologie ultra-récente, est capable de vous identifier simplement en lisant comment votre corps interagit avec les ondes Wi-Fi environnantes. Projet académique, il n’existe actuellement aucun projet commercial ou gouvernemental pour le mettre en œuvre. Cependant, il est possible que nous voyions bientôt une application similaire, car ses avantages pour la surveillance sont importants. En effet, cette technologie peut fonctionner dans l’obscurité, à travers les murs et dans des zones obstruées ou cachées. Elle est également moins sensible aux facteurs tels que le brouillard ou la fumée et plus discrète que les caméras traditionnelles.

Voir en ligne : Secours Rouge

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Contrôle social / Répression

Bruges : Un militant pro-palestinien reçoit une amende de 20.000€ pour des messages à la craie

Tous les dimanches, pendant plusieurs semaines à Bruges, le militant pro-palestinien Wouter Mouton et d’autres activistes ont écrit des messages à la craie contre le génocide en Palestine. En quelques mois, il a reçu 20 000€ d’amendes. Selon le bourgmestre Dirk De Fauw (CD&V), une telle procédure vise à faire pression sur ce militant. De son côté, Wouter Mouton et ses soutiens dénoncent des méthodes d’intimidation alors que la craie ne provoque pas de dégâts et que son usage n’est formellement pas interdit.
Flandres Flandres |
Racismes / Colonialismes

RASSEMBLEMENT en soutient à zone neutre et contre la REPRESSION A ANDERLECHT

DÉNONÇONS LES DÉCISIONS RACISTES ET LIBERTICIDES DE LA COMMUNE D’ANDERLECHT & L’EXPULSION DE ZONE NEUTRE Ce jeudi 6/11à 18h une interpellation est prévue afin de dénoncer la violence déployée lors de l’expulsion des 70 personnes sans papiers, dont des familles et enfants, du collectif Zone Neutre qui a eu lieu le vendredi 17 octobre dernier ; ainsi que du couvre-feu imposé aux commerces et cafés cureghemois entre 21h et 5h. C’est pourquoi, nous lançons un appel au rassemblement général ce jeudi 6 novembre 2025 à 17h, sur la place du Conseil, devant la maison communale pour dénoncer haut et fort ces mesures que nous considérons comme répressives et contre l’intérêt public. Soyons nombreux·ses à montrer notre solidarité et notre conviction que d’autres solutions sont à envisager ! Nous ne voulons pas d’une commune violente et liberticide.
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Technologies / Numérique

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info