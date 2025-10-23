Sens et non-sens du système carcéral

Samedi 8 novembre 2025 11h00 – 13h00 House of Compassion
Programme :
• Introduction : « Qui enfermez-vous ? », par le groupe de travail Détention du Réseau Justice et Paix
• Mot de bienvenue à la House of Compassion, par la coordinatrice Geneviève
• Prison Talk : quelle est votre vision de la prison ? par Luc Stas, ancien directeur de prison • Intermède musical
• Prison Talk : témoignage de Leo, ancien détenu
• Intermède musical
• Session de questions et échanges
Une traduction simultanée NL-FR est prévue. Repas sandwich solidaire à la suite !
Gratuit
Inscription via info@houseofcompassion.be
L’expérience de la personne ex-détenue est au cœur de cette rencontre. Bienvenue à toutes et tous !
Cette activité s’inscrit dans la série « Rencontres de la House of Compassion », autour d’un thème d’actualité, avec différents intervenants et témoignages, suivis d’un repas solidaire.
