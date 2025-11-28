stuut.info

Soirée au bénéfices de CADRE CAGOULE

29 novembre - 19h00 - ZonneKlopper

29 novembre - 19h00 - ZonneKlopper

collectif nord-africain de cinéaste contre les frontière

collectif nord-africain de cinéaste contre les frontière
DISCUSSION PROJECTION DJ SET

BENEFIT FOR NO BORDERS ACTION
TALK + SCREENINGS + DJ SET

Ouverture des portes/ start : 18:00 — Prix libre/ Free Price
ZonneKlopper, Av. de la Verrerie 23, 1190

Le collectif Cadre Cagoule organise le 29 novembre à Bruxelles une soirée de soutien pour la finalisation de son film THOSE WHO BURN THE BORDERS, ainsi que pour des actions No Borders en solidarité avec les harragas à Ceuta (Espagne) et Fnideq (Maroc).
L’événement est co-construit avec des artistes indé·es, l’espace autonome ZonneKlopper et des activistes No Borders.

Pour plus d’info sur les projets de cadre cagoulé et les soutenir, visitez leurcrowdfounding :
croud founding : https://www.leetchi.com/fr/c/support-cadre-cagoule-4489626?utm_source=copylink&u

Projections :
*THOSE WHO BURN THE BORDERS (Cadre Cagoule) — projection d’une étape de travail du documentaire en cours, tourné en cinéma guérilla, suivant les trajectoires des harragas et les réalités frontalières à Ceuta.
*FROM AFAR — observations des paysages et architectures autour des centres de déportation belges, mêlées à des témoignages de personnes enfermées.

Après les projections :
Discussion & talk avec Anas Hmam, militant antiraciste et anticolonial, sur la situation interne des centres de détention administrative en Belgique.

DJ set à partir de 21h 30 :

  • Lucid gloom (Agadir/Paris)
  • ANYA (Salé/Brussels)
  • princess tribe (Brussels)
  • dramad0LL (Brussels)
  • dj-100D (Brussels)
  • ABNABAK (Agadir/Paris)

Video mapping :

  • Cavity Psd (Barcelona)
  • BGUNN (Khmissat/Brussels)

Au bénéfice de aux action no border du colectif cadre cagoulé
29 NOV à BRUXELLES — Ouverture des portes 19h — Prix Libre
ZonneKlopper, Av. de la Verrerie 23, 1190 Forest

English
Cadre Cagoule is organising a solidarity event on November 29 in Brussels to support the finalisation of its film THOSE WHO BURN THE BORDERS, as well as No Borders actions in solidarity with the harragas in Ceuta (Spain) and Fnideq (Morocco).

To know more aboud cadre cagoulé and support them, visit there crowdfounding : https://www.leetchi.com/fr/c/support-cadre-cagoule-4489626?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing

The event is co-created with independent artists, the autonomous space ZonneKlopper, and No Borders activists.

18h - doors
19h - screening

FROM AFAR by ezra
Observations of the landscapes and architectures surrounding Belgium’s deportation centres, combined with testimonies from imprisoned people. 20’

THOSE WHO BURN THE BORDERS (Cadre Cagoule)
a guerrilla-style documentary in progress, following the trajectories of harragas and the frontline realities in Ceuta. 20min

After the screenings, discussion w/ Ezra and @anashmam52 , anti-racist and anti-colonial activist, on the internal situation of Belgium’s administrative detention centres.

21h30 - sets

djs

@esoterikgloom (Agadir/Paris)
@anyamgara (Salé/Brussels)
@princesss_tribe (Brussels)
@drama_d0ll (Brussels)
@dj__100d (Brussels)
@abnabak.00 (Agadir/Paris)

video mapping :

@cavity.psd (Barcelona)
@_bgunn_ (Khmissat/Brussels)

3h - end

Thanks to ZonneKlopper, and to all the artists, comrades and No Borders activists who make this event possible !

