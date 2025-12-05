Soirée de soutien aux Chardons Bleus

Entre les années 70 et 2000, ils sont une soixantaine d’enfants à avoir grandi dans la secte OKC, dirigée par le belge Robert Spatz. Séparés de leurs parents dès leur jeune âge, ils grandissent en huis clos dans un hameau des Alpes de Haute-Provence, au Château de Soleils. Bercés par le dogmatisme et l’endoctrinement, ils vivent sous le contrôle sévère de quelques adultes fanatiques.

Devenus adultes, ces enfants témoignent lors d’un procès à Bruxelles puis à Liège des nombreuses violences qu’ils ont subies dans l’enfance — dont des violences sexuelles. Aujourd’hui, ils sont engagés dans une procédure juridique en France et organisent cette soirée pour lever des fonds et faire entendre leur voix.

🎭 RIVIÈRE DE FEU

Performance rituelle immersive & récit de vie

Rosa Yeshe est une de ces enfants. Avec sa pièce Rivière de feu, elle nous conte son histoire. Elle met des mots sur les maux de l’enfance, des couleurs sur les émotions trop fortes pour être dites. À travers le chant et la danse, elle explore les liens entre conscient et inconscient, entre lumières et ténèbres, et trace un chemin vers la libération.

Pour cette occasion, elle invite ses ami·es à performer à ses côtés.

🎶 LINE-UP

🪨 LAINE DE ROCHE — Polyphonie synthétique, soufflerie vocale, tapage manuel

✊ CHORALE FÉMINISTE — Plus que de la musique : un manifeste vibrant, une force collective qui refuse l’oppression

🔥 RIVIÈRE DE FEU — Performance rituelle immersive de Rosa Yeshe

🌀 SINGULARITY A.I.& AEK — Électronique et voix semi-hypnotiques, paysages sombres et oniriques

🌌 DARK LIGHT — Voyage cosmique en musique électro-instrumentale

💶 Prix conseillé : 10€

L’intégralité des fonds récoltés est destinée à offrir une aide juridique et un soutien psychologique aux victimes de la secte OKC.

🍺 Bar et nourriture sur place — BRING CASH

NO FACHO — NO RELOU

Co-organisé par Raul Cerqueira, Rosa Canina & Émilie Nelis

Une soirée militante, artistique et solidaire pour soutenir les victimes dans leur combat pour la justice.