Soirée décryptage des mesures de l’Arizona

12 novembre - 19h00 - Mazette

Extrême-droite / Antifascisme Éducation populaire / Partage de savoirs Commune Colère
Le gouvernement Arizona, c’est un catalogue de mesures qui vont attaquer les droits des travailleur·ses, des personnes précaires, des migrant·es et des associations de gauche. C’est la pire régression sociale dans l’histoire de la Belgique !

Tu veux mieux comprendre ce que propose ce gouvernement ?
Tu aimerais te mobiliser et participer aux prochaines actions mais tu ne sais pas comment ?

Viens en discuter mardi 12 novembre chez Mazette !

On vous propose une présentation des mesures phares et un décodage suivi d’une discussion pour préparer les prochaines mobilisation.

Et après, un verre de l’amitié !

 mercredi 12 novembre 2025  19h00 - 21h00 iCal
 mercredi 12 novembre 2025
19h00 - 21h00 iCal
 Mazette,

 

Place du Jeu de Balle 50, 1000 Bruxelles

