Soirée décryptage des mesures de l’Arizona

Le gouvernement Arizona, c’est un catalogue de mesures qui vont attaquer les droits des travailleur·ses, des personnes précaires, des migrant·es et des associations de gauche. C’est la pire régression sociale dans l’histoire de la Belgique !
Tu veux mieux comprendre ce que propose ce gouvernement ?
Tu aimerais te mobiliser et participer aux prochaines actions mais tu ne sais pas comment ?
Viens en discuter mardi 12 novembre chez Mazette !
On vous propose une présentation des mesures phares et un décodage suivi d’une discussion pour préparer les prochaines mobilisation.
Et après, un verre de l’amitié !
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info