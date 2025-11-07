Somatics for Resistance

Comment garder les pieds sur terre lorsque tout autour de nous est en proie au chaos ? Ces sessions offrent un espace de douceur radicale, de solidarité et d’outils de centrage du corps pour la résistance sous toutes ses formes.
Nous travaillerons sur des moyens préventifs pour éviter l’épuisement, gérer le stress et renforcer le sens de la connectivité et de l’efficacité à travers le mouvement.
Les mardis : 11, 25 novembre 19.30
Vendredi : 12, 19 décembre 18.30
Prix libre (recommandé €5)
Les sessions se dérouleront en anglais/possibilité en français.
Si vous avez des questions ou si vous connaissez quelqu’un intéressé par l’animation d’une session : indiadevere@gmail.com
