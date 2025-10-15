Sommet Européen : poussons les 27 à respecter le climat et la justice sociale

Sommet Européen du jeudi 23 octobre : manifestation pour la defense du Pacte Vert Européen, la justice sociale et globale 18 h à Bruxelles petite rue de la Loi ( Exki Schuman )

Après la marche nationale du 5 octobre on se remobilise tous le jeudi 23 octobre devant le Sommet Européen des chefs d’états pour que les 27 respectent leurs engagements climatiques, le Pacte Vert Européen et préviennent les catastrophes au lieu d’intervenir trop tard.

Les objectifs climat 2040 étape vers la neutralité carbone en 2050 sont à l’agenda de ce sommet et vont être rediscutés voire remis en question alors que le dérèglement climatique s’intensifie sous nos yeux avec déjà un coût humain et économique énorme 16500 morts suite aux vagues de chaleur cet été en UE

1 million d’hectares de forêts brûlées en UE depuis début 2025

Cout du dérèglement climatique cet été à l’Europe : 43 milliards

Non au démantèlement du Pacte Vert Européen !

Alors que tous les records d’incendies, de températures et de sècheresses ont été battus cet été, une majorité de gouvernements européens remettent en question leurs mesures environnementales et privilégient l’austérité sociale et l’explosion des dépenses militaires.

Avec Rise For Climate on vous invite à ne pas baisser les bras , à continuer les mobilisations !!

En 2018 et 2019 en Europe et dans le monde nous avons obtenu d’énormes avancées environnementales concrétisées par le Pacte Vert

Aujourd’hui sous la pression des lobbies et gouvernements conservateurs : tout est remis en question : objectifs climat 2040, affaiblissement des lois sur la restauration de la nature et du devoir de vigilance des entreprises, marche arrière sur l’interdiction des voitures thermiques en 2035 , abandon des plans de limitation des pesticides, des OGM et de la pollution de l’eau, un retour possible des énergies fossiles, des moyens insuffisants pour une transition juste...

