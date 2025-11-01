stuut.info

[Soudan] Déclaration du Groupe anarchiste après la chute d'El Fasher

Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Médias Résistances et solidarités internationales Anarchismes / Antiautoritaire Sudan

[Soudan] Déclaration du Groupe anarchiste après la chute d’El Fasher

Publié le 30 octobre 2025

Déclaration du Groupe Anarchiste au Soudan

À tous les révolutionnaires du monde, à tous les socialistes libértaires, à tous les anarchistes :

Aujourd’hui, nous pleurons le martyre de nos camarades d’El-Fasher, tombés en défendant leur ville, leurs familles et leur propre vie. Il s’agit de :

  • Faisal Adam Ali
  • Radwan Abdel Jabbar (« Kahraba »)
  • Adam Kibir Musa
  • Abdel Ghaffar Al-Tahir (« Al-Sini »)

Nous pleurons également de nombreux jeunes volontaires tués par la milice terroriste des Forces de soutien rapide, alors que leur seul « crime » était d’apporter de la nourriture aux habitants de la ville.

Nous, membres du Groupe Anarchiste, appelons tous les compagnons : le moment est venu de nous rassembler et de nous unir contre cette guerre autoritaire et destructrice. Nous devons alerter le monde entier sur l’extermination de masse perpétrée par les milices des Forces de soutien rapide, soutenues par les Émirats arabes unis. Ces milices se livrent à un nettoyage ethnique et à un génocide fondés sur la race, au service d’intérêts impérialistes pervers qui cherchent à contrôler les ressources et l’or au prix du sang. Le monde ne peut rester les bras croisés. Les révolutionnaires du monde entier doivent connaître nos sacrifices et notre lutte contre la terreur capitaliste sauvage, contre le pouvoir sanguinaire et contre le nettoyage ethnique systématique.

Au sein du Groupe anarchiste du Soudan, nous avons perdu des camarades ; certains de nos membres ont été blessés, d’autres sont morts ; d’autres encore sont confrontés au danger imminent de la guerre. Nos familles souffrent de la faim, du manque de médicaments et de nourriture. Nous avons cru en l’anarchisme dans un pays où l’autorité est omniprésente, et nous avons combattu pour nous défendre, défendre nos idéaux et préserver notre unité. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous : tendez-nous la main et soutenez-nous afin que nous puissions résister aux autorités et aux Janjawid.

Que la révolution perdure ! Qu’elle soit une lame empoisonnée plantée dans le cœur des tyrans.

Ali Abdel Moneim

