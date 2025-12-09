[Projection/Discussion] Sous les décombres

Le sud du Liban et l’ouest de Beyrouth sont assiégés par l’armée israélienne. « Nous sommes ici pour combattre et détruire les terroristes », justifie Ariel Sharon. Des milliers de civils libanais sont massacrés dans leurs habitations par les bombardements intensifs d’une opération militaire qui sonne comme un acte de terreur. Nous sommes en 1982, une réalité frappante par la similitude avec l’actualité. Même le cimetière est détruit au désespoir de cette veuve qui cri à l’ignominie. Les familles témoignent, sidérées, un expert condamne l’utilisation d’armes interdites par les lois internationales. « Les êtres humains ne sont pas des objets que l’on balaye du chemin » revendique Roger Assaf, dramaturge libanais, dont la puissante narration porte ce premier documentaire du couple de cinéastes Mai Masri et Jean Chamoun.
La projection sera accompagnée d’un échange avec Jihane Sfeir, historienne du monde arabe contemporain à l’ULB.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info