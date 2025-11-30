stuut.info

Stage d’initiation au Théâtre de l’Opprimé

19 janvier

Stage d’initiation au Théâtre de l’Opprimé

Éducation populaire / Partage de savoirs Arts / Créations

Théâtre-Forum - janvier 2026

Développé dans les années 1960 par Augusto Boal au Brésil, le Théâtre de l’Opprimé est un ensemble varié d’exercices et de techniques mobilisant le corps, les sens et les expériences vécues des participant-es.
Son objectif principal est de VISIBILISER les mécanismes d’oppression et de favoriser l’EMANCIPATION des personnes concernées.
L’ ASBL « Les Polymorphistes » vous propose donc un stage intensif de 5 jours pour expérimenter et découvrir le Théâtre de l’opprimé.
Nous explorerons plusieurs outils issus de cette méthode, avec un focus particulier sur le Théâtre Image et la technique la plus dynamique et participative : le Théâtre-Forum.

Curieux de vivre le théâtre comme un espace d’expression, d’engagement et de transformation sociale ? Rejoins-nous pour explorer ensemble cette approche innovante et participative ! 👇👇

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA SEMAINE :
👉 Comprendre le contexte historique et la portée politique du Théâtre de l’Opprimé
👉 Découvrir le Théâtre-Forum et s’initier, par l’expérimentation et la mise en jeu, aux différents outils qui le composent
👉 Appréhender comment le Théâtre-Forum peut transformer les postures et pratiques des individus et des groupes
👉 Identifier et exposer des situations problématiques rencontrées par les participant·es, afin de s’exercer collectivement à la recherche d’alternatives
👉 Intégrer les découvertes et expériences liées à la méthode pour pouvoir les réutiliser dans vos projets futurs (pro/perso)

Le stage s’adresse SANS PRÉREQUIS aux :
🔹 personnes qui cherchent de nouveaux outils et qui souhaitent découvrir le théâtre de l’Opprimé, ses différents composants et son potentiel d’action.
🔹 professionnel-les de tous les secteurs ; travailleurs sociaux, artistes, militant-es, bénévoles, étudiant-es,...

📌 INFOS PRATIQUES :
🔹Quand ? du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2026 - 10h à 18h (histoire de se ménager un peu, le mercredi nous finirons à 16h00)
🔹Où ? collectif 1984 : 71 rue Verboeckhaven, 1030 Bruxelles
🔹Coût ? contribution financière consciente
méthode de rémunération où prime la volonté de coopérer afin de trouver un prix juste pour toutes les parties prenantes et permettre l’accès au plus grand nombre (voir fiche d’inscription).

ℹ️ Renseignements : lespolymorphistes@protonmail.com
Formulaire d’inscription : https://framaforms.org/stage-dinitiation-au-theatre-de-lopprime-theatre-forum-janvier-2026-1764010180

Stage d’initiation au Théâtre de l’Opprimé / Théâtre-Forum - janvier 2026

du 19 janvier au 23 janvier 2026
 Collectif 1983

 

71 rue Verboeckhaven, 1030 Bruxelles

