« Stop The Rich » : réunion de lancement du collectif (2026)

2 novembre - 10h00 - DK

« Stop The Rich » : réunion de lancement du collectif (2026)

Économie / Anticapitalisme Classisme / Lutte des classes

Toi aussi tu veux manger les ultra-riches ? :)
Viens rejoindre notre journée de lancement de la deuxième saison du collectif « Stop The Rich » ce dimanche 2 novembre !

Stop The Rich, collectif qui se bat pour une richesse maximale autorisée, se lance pour une deuxième saison pour 2026.
Rejoins notre journée de lancement le dimanche 2/11 et viens enRICHir les propositions existantes, définir ensemble les prioRICHtés et organiser concrètement notre progRICHion des prochains mois.

Au programme : quels projets, quelles cibles, quels buzz, quelles oeuvres artistico-politiques ?

Rdv le dimanche 2/11 au DK (Rue du Danemark 70B, St Gilles) de 10h à 14h (possible pique-nique collectif après).
Le DK (espace militant en soutien à de nombreux collectifs) demande une petite participation en prix libre (env. 2 à 4 euros/pers) pour l’utilisation de leurs espaces, merci d’y penser.

Envoie-nous un message si tu viens : @Pbx4112 sur Telegram ou Pbx41.12 via Signal

Hâte de te revoir/rencontrer/s’amuser !

Onze basistaal is’t Frans, maar er zitten meerdere tweetaligen tussen, Nederlandstaligen zeker welkom <3 en het collectief is eerder op Brussel gebaseerd, maar graag werken we samen met andere steden.

Agenda

« Stop The Rich » : réunion de lancement 2026 du collectif

 dimanche 2 novembre 2025  10h00 - 14h00 iCal
 dimanche 2 novembre 2025
10h00 - 14h00 iCal
 DK,

 

Rue de Danemark 70B, 1060 Saint-Gilles

Quelques réflexions sur le rôle des soulèvements de notre époque

Des soulèvements qui tiennent la bourgeoisie en haleine. Ce qui aurait pu être le titre d’un film de Luis Buñuel est une expression récurrente, une réalité récurrente contre le monde de l’argent, contre le monde du capitalisme, et contre l’ordre et la paix sociale de la classe dirigeante, écrits dans le sang. Cette expression est principalement véhiculée par la jeunesse prolétarienne. Des Philippines à l’Équateur, en passant par le Maroc, Madagascar, le Népal et le Pérou, des affrontements violents ont lieu entre les insurgés et le monopole de la violence de l’État, dernier bastion de la classe dominante. Des soulèvements qui tiennent la bourgeoisie en haleine. Ce qui aurait pu être le titre d’un film de Luis Buñuel est une expression récurrente, une réalité récurrente contre le monde de l’argent, contre le monde du capitalisme, et contre l’ordre et la paix sociale de la classe dirigeante, écrits dans le sang. Cette expression est principalement véhiculée par la jeunesse prolétarienne. Des Philippines à l’Équateur, en passant par le Maroc, Madagascar, le Népal et le Pérou, des affrontements violents ont lieu entre les insurgés et le monopole de la violence de l’État, dernier bastion de la classe dominante. À propos du soulèvement au Maroc, mais pas seulement, et pourquoi nous devons continuer à défendre les soulèvements Depuis le 27 septembre, le Maroc est secoué par une vague de manifestations et d’affrontements dans les rues qui revêtent un caractère insurrectionnel et une dimension insurrectionnelle. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est la paupérisation généralisée (35% de chômage chez les jeunes), l’état catastrophique du système de santé (selon l’Organisation mondiale de la santé, il n’y a que 7,7 médecins pour 10.000 habitants au Maroc, contre 16,6 en Algérie voisine, 46 en Espagne et 45 en Allemagne) – ce qui est également lié au soulèvement, car en août, huit femmes enceintes sont décédées à l’hôpital après une césarienne – et, en outre, les dépenses énormes engagées par l’État marocain pour la Coupe du monde de football 2030 […] et pour la Coupe d’Afrique des nations qui se déroule cette année. La pauvreté, le désespoir, l’analphabétisme, la répression, la corruption et la conduite du pays selon la bonne volonté et les intérêts de la classe dirigeante (comme partout ailleurs) ont conduit à un mouvement encore plus important dans les rues, comme ce fut le cas lors des manifestations de 2011-2012. La vie des jeunes prolétaires s’enfonce dans la pauvreté causée par le capitalisme, tandis que des milliards sont dépensés dans les stades de football et le tourisme. Le plus grand stade de football du monde sera bientôt situé à Casablanca, une Arène du spectacle pouvant accueillir 115.000 personnes. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois que des sommes colossales seraient dépensées dans le cadre d’événements sportifs, un État capitaliste s’endettant énormément, et comme d’habitude, on sait qui devra...

12 novembre - 18h00 - 32 rue des palais, 1030 Schaerbeek

Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 2e AG ouverte du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE. Mais les travailleur·euses se rencontrent pour mettre leurs forces en commun et construire une stratégie gagnante. CONSTRUISONS CET ESPACE D’AUTO-ORGANISATION ENSEMBLE ! On s’est rencontré·es le 22/10 lors de la 1re AG. On est parti·es d’un constat clair : La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons ; tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat. Nous ne sommes pas seul·es au sein de notre secteur ! Des ressources, des forces, des envies : tout est là, il suffit de les relier. Déjà, de nombreuses actions s’organisent : le recensement des impacts concrets des mesures de l’Arizona sur notre secteur, des assemblées générales au sein des structures de travail qui deviennent de véritables lieux de politisation, des maisons médicales en grève chaque mois pour faire entendre leur voix etc. Et nous ne sommes pas isolé·es. Les étudiant·es et le milieu culturel étaient présent·es et se tiennent prêt·es à agir à nos côtés. En novembre on sera là ! Pendant les trois jours de grève, on s’organise pour être nombreux·ses, visibles et déterminé·es : pour porter nos revendications, soutenir la lutte globale contre l’Arizona, et construire des ponts entre nos secteurs. Mais pourquoi venir à une assemblée générale ? L’AG est un espace de démocratie directe à l’opposé des institutions hiérarchiques et autoritaires dont nous avons l’habitude. Contrairement à nos tafs où l’on nous impose des décisions et fonctionnements, les AG sont un cadre où tous le monde est écouté et où nous pouvons prendre en main notre mobilisation ! Si nous ne nous dotons pas de nos propres organes d’auto-organisation pour nos luttes, d’autres les dirigeront à notre place. Toute la colère du monde finit par s’évaporer si elle ne se coordonne pas ou si elle est dirigée par ceux qui veulent l’éteindre. Et pour que les AG puissent s’imposer comme direction de nos luttes, il ne suffit pas qu’elles existent, il faut surtout qu’elles soient capables d’instaurer un rapport de force pour imposer nos revendications ! Rendez-vous le mercredi 12 novembre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek
Belgique Belgique | Santé / Soins |
Économie / Anticapitalisme

[PHS] [Tract] Questions pour la grève nationale de 2025 en Équateur

En tant que prolétaires qui ont rejoint la grève dès le premier jour, mais qui n’ont pas encore la force d’organiser des actions révolutionnaires de masse, et sur la base de notre propre expérience des révoltes passées dans ce pays, nous rendons publiques les questions suivantes afin de contribuer de manière critique à la réflexion et à l’action collective. Avons-nous tiré les leçons des révoltes d’octobre 2019 et de juin 2022 ou allons-nous continuer à répéter les mêmes erreurs dans cette nouvelle révolte ? Plus précisément : dans cette grève nationale, allons-nous enfin briser et dépasser le cercle vicieux protestation-répression-négociation ? De plus, s’agit-il vraiment d’une révolte ou d’une série prolongée de protestations légitimes mais faibles contre un gouvernement néfaste mais fort qui a tiré les leçons des révoltes passées ? Comment dépasser les limites de la révolte (tiédeur des revendications, dialogue et négociation avec l’État, etc.) et comment accroître son potentiel (solidarité, autonomie et combativité de classe à grande échelle, etc.) afin qu’elle ne soit pas vaincue par l’État et, surtout, qu’elle ne se saborde pas elle-même ? Quand allons-nous comprendre que les bourgeois du secteur du transport et du mouvement indigène n’ont pas les mêmes intérêts matériels que les prolétaires du secteur du transport et du mouvement indigène, et que cela s’applique à tous les secteurs sociaux ? Quand allons-nous rompre avec et dépasser l’interclassisme, le populisme, le citoyennisme, le démocratisme et le nationalisme ? Quand allons-nous comprendre que le prolétariat n’est pas faible parce que divisé, mais qu’il est divisé parce que faible, et que dépasser cette faiblesse et cette division ne dépend pas de « l’unité de la gauche », mais ne sera possible que lorsque le prolétariat luttera pour la révolution sociale, c’est-à-dire pour abolir les classes sociales et unifier l’humanité ? Quand allons-nous comprendre que lutter contre le coût élevé de la vie et contre le gouvernement en place est nécessaire, mais pas suffisant ? Que ferons-nous après le « dehors Noboa, dehors » [Noboa est le président de l’Équateur, NdT] et le « à bas le paquetazo » [paquetazo = politique d’ajustement structurel, NdT] ? Plus clairement : quand allons-nous comprendre qu’il ne s’agit pas de lutter contre le « néolibéralisme » et le « fascisme », mais contre le capitalisme ? Quand allons-nous comprendre qu’il ne faut pas dialoguer avec les assassins du « peuple » ni défendre une constitution en votant « non » lors d’un référendum, car les pourparlers, les lois et les élections ne font que profiter et renforcer l’État capitaliste ? Quand allons-nous comprendre, au contraire, qu’il faut lutter en dehors et contre l’État, parce que l’État n’est pas « neutre » et ne nous a pas « abandonnés », mais qu’il est l’État des capitalistes pour administrer leur violence économique et physique sur les travailleurs, jusqu’à nous tuer de faim ou à coups de fusil ? Quand (...)
