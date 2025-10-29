Stop The Rich, collectif qui se bat pour une richesse maximale autorisée, se lance pour une deuxième saison pour 2026.
Rejoins notre journée de lancement le dimanche 2/11 et viens enRICHir les propositions existantes, définir ensemble les prioRICHtés et organiser concrètement notre progRICHion des prochains mois.
Au programme : quels projets, quelles cibles, quels buzz, quelles oeuvres artistico-politiques ?
Rdv le dimanche 2/11 au DK (Rue du Danemark 70B, St Gilles) de 10h à 14h (possible pique-nique collectif après).
Le DK (espace militant en soutien à de nombreux collectifs) demande une petite participation en prix libre (env. 2 à 4 euros/pers) pour l’utilisation de leurs espaces, merci d’y penser.
Envoie-nous un message si tu viens : @Pbx4112 sur Telegram ou Pbx41.12 via Signal
Hâte de te revoir/rencontrer/s’amuser !
Onze basistaal is’t Frans, maar er zitten meerdere tweetaligen tussen, Nederlandstaligen zeker welkom <3 en het collectief is eerder op Brussel gebaseerd, maar graag werken we samen met andere steden.
